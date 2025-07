¿Qué buscan los turistas en las farmacias de Ibiza?

Dice el refrán que más vale prevenir que curar, pero cuando se trata de la salud e irse de vacaciones, muchas veces el límite está en lo que cabe dentro de una maleta, además de los imprevistos que surgen y a los que toca hacer frente en el lugar de destino. Teniendo en cuenta los millones de personas que visitan Ibiza en verano, las farmacias se convierten en el comodín de lo impredecible.

Los calmantes para las picaduras de medusas o mosquitos, la protección solar o el aftersun y la píldora del día después o la prueba de embarazo son algunos de los fármacos que más se venden en estos meses, según los profesionales de diferentes farmacias de la isla consultados por este diario.

La experiencia de los últimos veranos, sin embargo, también revela que en ocasiones las farmacias son una parada planificada para quienes buscan medicamentos a un precio más asequible de lo que pagarían por ellos en su país de procedencia. "Es curioso porque vienen de vacaciones y se acuerdan de traer la receta", comenta una farmacéutica que trabaja en la zona de Sant Jordi en referencia a las prescripciones médicas de Ozempic, Mounjaro o Wegovy, medicamentos inyectables que se recetan para tratar la diabetes tipo 2, pero que también se prescribe, fuera de indicación, para la pérdida de peso. "En Estados Unidos pueden costar más de mil dólares, sin seguro médico, mientras que aquí está por unos 130 euros", explica un farmacéutico de Santa Eulària (todos prefieren que no se publiquen sus nombres). "Lo buscan tanto españoles como extranjeros", añaden desde una farmacia del centro de Ibiza en la que recuerdan que esta medicación sólo se vende si se dispone de receta.

Resaca y otitis

"Vienen a por cosas que en su país son mucho más caras o porque allí necesitan receta médica y aquí no", coincide la farmacéutica de Ibiza, que comenta que tiene clientes que también se interesan por comprar varias cajas de medicamentos que lleven melatonina y propiedades para tratar el insomnio.

También ocurre así en Santa Eulària y en la zona de Sant Jordi, donde, además, se interesan mucho por un tipo de bebida electrolítica a base de hidratos de carbono "que ayuda a recuperarse y sobre todo se toma para la resaca". Del mismo modo, la primera farmacéutica señala que "mucha gente" pide antibióticos para casos puntuales de inflamación del oído por otitis, pero al venir sin receta no se los pueden vender.

Por otro lado, esta profesional señala que actualmente hay más concienciación a la hora de tomar el sol, ya que en su zona venden mucho más los protectores solares que el aftersun: "La gente busca sobre todo protección alta, de 50, en comparación con la de 30 o los aceites que buscaban otros años para broncearse". Asimismo, constata que este año "también viene mucha gente con alergias solares", para las que propone una crema que calme el escozor.

Alergia y quemaduras solares

En las farmacias de Vila, en cambio, prevalece el hecho de que ni los turistas jóvenes ni los adultos se echan crema "y vienen rojísimos a por aftersun". Lo mismo indican desde otra farmacia de Santa Eulària, en este caso más cercana a la costa: "Este año hay mucha gente con quemaduras solares y sobre todo en la cara, cosa que antes no ocurría", apunta su farmacéutica.

La profesional de este establecimiento también explica que lo que más está vendiendo este mes a chicas jóvenes es la píldora del día después. Además, tiene la percepción de que, cuando las clientas vienen a pedirla, no es la primera vez que la adquieren: "No sabemos si la compran porque hay más información o porque lo hacen como una prevención, que en realidad no es prevención", advierte.

En comparación con el año pasado, esta farmacéutica señala que este año no le piden calmantes para tratar las picaduras de medusa que, en cambio, es lo que más se vende en una farmacia de temporada muy cercana a la costa en Sant Josep. "Los productos estrella son las cosas para picaduras de medusas y mosquitos y cremas solares", especifica el farmacéutico de esta zona de la isla.

Árbol de té y antihistamínicos

En su caso, comparte la misma evaluación que la otra farmacia del municipio, ya que sus clientes están más concienciados con la importancia de utilizar protección solar y además con el hecho de adquirirla en farmacia: "Ya no van tanto a por las que se compran por cinco euros en el supermercado".

Del mismo modo, señala que en los últimos dos o tres años siempre hay pacientes que vienen con recetas para comprar Ozempic o Mounjaro, igual que los medicamentos para los que no se necesita receta y tratan el insomnio o la resaca. Por otro lado, el farmacéutico añade que en el establecimiento que tiene en Sant Antoni se vende mucho un complemento natural a base de árbol de té que se usa contra el malestar que genera el exceso de alcohol.

En otra farmacia de Sant Antoni apuntan también a los fármacos antidiarreicos que se venden junto a sueros para la rehidratación oral. Además de los protectores solares, explican que también venden "antihistamínicos para picaduras de mosquitos, medusas o alergia solar".

Por otro lado, como en la zona turística de Santa Eulària, la farmacéutica de Sant Antoni apunta que muchas jóvenes piden píldoras del día después o tests de embarazo. Este año a ello se suma "el boom del Ozempic o el Wegovy, que todo el mundo usa con receta médica como adelgazante".