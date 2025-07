El bronceado perfecto a cualquier precio

El mito de Ícaro, el que voló demasiado cerca del sol con sus alas de cera, es probablemente la advertencia más antigua contra los peligros de la exposición excesiva al sol. Quienes veranean en Cala Gració y Cala Gracioneta esta mañana tienen otras consideraciones pendientes y se queman las alas con indolencia al borde del agua cristalina.

Bamba disfruta del sol. / Ines Giraud

Bamba es senegalés y la temperatura de 36 grados no le impresiona para nada: "En mi país hace mucho más calor y estoy acostumbrado al sol, no le tengo miedo. Por eso nunca llevo crema solar". La mayoría de los veraneantes están concienciados con respecto a este riesgo, como Alexandra, de Francia, que está cubierta de crema solar, de la cara a los pies: "Por la cabeza y la parte superior del cuerpo me pongo crema con factor de protección 50, y factor 15 en las piernas. No se me ocurriría ir a la playa sin echarme crema". Menciona que se cuida para prevenir el cáncer de piel.

Sandra posa en Cala Gracioneta. / Ines Giraud

Su amiga suiza, Sabrina, también lleva crema con factor 50 en la cara y el cuerpo, pero su motivo principal no tiene nada que ver con la salud: "Quiero evitar las arrugas, ¡que no quiero volverme fea!", se ríe. Sofía es de Ibiza y también luce crema factor 50 "del Mercadona", para su "salud y también para no tener arrugas", admite con una carcajada.

"Con crema no me pongo morena"

Al parecer, la inquietud de desarrollar marcas de la edad, siempre envuelta en una bromilla connivente entre las entrevistadas, influye mucho en el uso de crema solar, ya que la sociedad las considera un impedimento al atractivo físico. A este respecto, el miedo a las arrugas es idóneo para evitar el cáncer de piel. Sin embargo, su uso diario complica el cumplimiento de otro criterio estético: el bronceado perfecto. Sandra es ibicenca, con lo que está acostumbrada al sol de la isla: "Si noto que me quemo, me echo bronceador y ya está. Es que si me echo crema, no me pongo morena", se excusa, conforme con el verso de la mítica canción de Alabama 3, ‘Woke Up this Morning’: "Tienes que quemarte para brillar".

Los socorristas vigilan una playa llena. / Toni Escobar

Bartolo Torres regenta una tienda de souvenirs con una estantería repleta de cremas solares, a unos pasos de las playas. Observa que vende muchas cremas de tamaño pequeño, ideales para viajar. Los productos económicos también son los más exitosos, apunta. Los consumidores compran crema de factor 30 y 50, así como aftersun de aloe vera, y bronceador sin protección.

Si muchos adquieren estos productos con el propósito de proteger su piel de los rayos del sol, la crema estrella sigue siendo, desde hace un par de temporadas, "un bronceador de la marca Babaria, sin protección, que te permite broncearte al instante, según dijo una tiktoker en un video viral, hace dos años. Todavía se vende tres veces más que las otras cremas protectoras, y claro, la mayoría de quienes lo compran son jóvenes", cuenta Torres. Pese a que se puede utilizar sobre la crema solar, el hecho de que se venda tres veces más indica que muchos usuarios aplican este bronceador sin protección solar.

Este dato revela que el término influencer es cada vez más pertinente, en la medida en que las estrellas de las redes alteran los hábitos de consumo. Pese al fingido desenfado con el que muchos lucen piel dorada, tales productos muestran que el bronceado es un acto meticulosamente premeditado y que, a veces, la preocupación por la apariencia es hegemónica, por encima de la salud.