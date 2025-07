Antoni Costa, vicepresidente del Govern: «Necesitamos contención, pero un decrecimiento sería peor de lo que se cree»

Acaba de presentar la prueba piloto de sensores para controlar los acuíferos y pozos de Ibiza, que forma parte del programa Territorio Balear Inteligente. ¿Qué efectos prácticos supondrá en la gestión del agua?

Hoy en día se deben tomar las decisiones en función de datos objetivos y con la tecnología se mejora la gestión de los recursos. En el futuro, dispondremos de lo que se conoce como un ‘gemelo digital’ de Balears, como un mapa donde se puede reportar una cantidad enorme de información. A través de sensores y cámaras, se podrá comprobar el nivel de congestión en tiempo real de ses Salines o cualquier otra playa, así como de los espacios naturales. Para las emergencias, permite detallar el caudal de un torrente. Son datos anonimizados y sirven para redirigir, si se requiere, los flujos turísticos en función del nivel de congestión. En el caso del agua, permite gestionar en función del nivel de los pozos y acuíferos en un momento dado, de forma eficaz y eficiente.

¿Ya está en marcha esta prueba piloto en ses Salines?

Todavía no, hemos empezado en es Trenc (Mallorca) con una prueba piloto para ir perfeccionando cómo medir la cantidad de bañistas. Instalamos una serie de cámaras y nos dimos cuenta de que una colchoneta se contaba como una persona o, si había grupos demasiado compactos, no detallaba el número. Así que recurrimos a datos combinados, como sensores que captan los móviles que se concentran en el lugar y, por lo tanto, nos permite proyectar la gente concentrada. Las pruebas piloto nos sirven para hacer tests de las tecnologías y elegir la más efectiva en la licitación pública para implantar el sistema de medición con sensores.

¿Cuándo podrá crearse este ‘gemelo digital’?

Ahora mismo está en licitación por 4,6 millones de euros. Se trata de una plataforma con inteligencia artificial para afinar predicciones y proyecciones. Por ejemplo, en función de la climatología o la época del año, nos indica qué congestión encontraremos en un lugar, el volumen de usuarios de un bus o los riesgos de inundación. No es una utopía, sino tecnología de futuro para abordar problemas de forma más eficaz. Desde el área tecnológica del Govern, queremos implantarlo a gran escala. Este es solo el primer paso de una política de largo recorrido, no es cuestión de un año ni de una legislatura.

Es decir, se conocerá el nivel de un acuífero o su salinidad, pero para solucionar el problema del agua en Ibiza, ¿es inevitable una cuarta desaladora?

Sin ninguna duda. Preservar los acuíferos de Ibiza pasa necesariamente por unas inversiones que ya deberían estar listas o en proyección. No es de recibo que, al llegar al Govern hace dos años, no encontráramos ningún proyecto de agua para Ibiza: ni la ampliación de la desaladora de Santa Eulària ni la nueva planta que construiremos para la zona sur de la isla. Sin estas infraestructuras, no podemos garantizar a medio plazo el abastecimiento. Quiero ser claro: ahora mismo, el nivel de sobreexplotación de los acuíferos nos aboca a una situación lamentable e insostenible. Debemos invertir en desalación para dejar descansar los acuíferos y para que los agricultores puedan aprovechar el agua del subsuelo para el campo, no para el abastecimiento de camiones cisterna. Las desaladoras no es que estén a un rendimiento del 100%, sino del 110%, y no se puede abastecer a estos camiones. Con los dispensadores, se vendían 1.300 metros cúbicos al día solo para estas cubas. Necesitamos grandes esfuerzos en reutilización, depuración con tratamientos terciarios y evitar las fugas. Aun así, la única posibilidad técnica para garantizar el abastecimiento, la actividad económica y preservar los acuíferos es construir infraestructuras de desalación, que cada vez son más eficientes y consumen menos energía.

¿Estos datos no son indicadores de que ya se ha tocado techo? Incluso los consells de Mallorca y Menorca van a seguir el ejemplo de Ibiza y Formentera para limitar la entrada de vehículos.

Balears ha llegado al límite y no se puede crecer más en volumen. Necesitamos medidas de contención, no de un decrecimiento que tendría unas consecuencias peores de las que se cree. No podemos aumentar el número de turistas en temporada alta porque tenemos unas dimensiones limitadas. Por eso, el Govern ha aprobado un decreto ley con la limitación más alta en la historia de estas islas: nunca un Ejecutivo decidió que se han acabado las plazas. Aunque las competencias en materia de ordenación turística son de los consells, el de Ibiza ha respondido a nuestra recomendación y ha eliminado la bolsa con 9.000 plazas hoteleras que había disponibles. Nuestra aspiración es crecer en valor añadido, calidad y productividad. Quiero dejar claro que calidad no significa crecer en lujo; también lo es que nos visiten familias . No estamos recomendando que todos los hoteles de Ibiza sean de cinco estrellas, sino que la planta hotelera y la oferta complementaria con categoría más baja tienda a crecer en calidad y valor añadido. Tenemos muy claro que el turismo nos ha traído cotas de bienestar nunca vistas, porque todos somos conscientes de que en estas islas la gente lo pasaba peor que ahora. No nos engañemos, nuestro futuro es el turismo, pero de otro tipo. Necesitamos una transformación para llegar a un mayor bienestar. El crecimiento que hemos desarrollado ha devenido insostenible social y ambientalmente, también desde el punto de vista económico.

¿La oferta de lujo ha provocado problemas sobrevenidos a la Administración? Son establecimientos que multiplican su plantilla, con lo que se agravan los problemas de la vivienda o de circulación.

Una Administración pública y un gobierno liberal deben preocuparse por los problemas que se generan, pero no imponer la transición económica. Entendemos que somos facilitadores. Los hoteles de lujo necesitan más personal, pero normalmente está más remunerado y, a veces, con mejores condiciones laborales. Pero reitero que, sin despreciarlo, el Govern no quiere potenciar un turismo basado en el lujo. Es un producto con demanda en Ibiza, pero no podemos basarnos solo en él. De hecho, a veces parece que es el modelo mayoritario y no es así. De 304 hoteles, 23 son de cinco estrellas, con lo que representan el 7% de las plazas de la isla.

Hace referencia a que se ha tocado techo y destaca que ya no se pueden crear nuevas plazas turísticas. Por otra parte, se ha abierto la posibilidad de construir en áreas de transición de suelo rústico. ¿No es una paradoja?

Hay una parte de los partidos políticos, más vinculados a la izquierda, que cree que, si no se deja construir más, no habrá crecimiento poblacional. Este razonamiento es erróneo. Si en Ibiza ha aumentado la población es porque se crean puestos de trabajo. Lo digo con tristeza, pero el desalojo de Can Rova 2 es una evidencia de ello: la mayoría de la gente que vivía allí tiene trabajo e igual no mal renumerado, pero no dispone de un techo. Las restricciones urbanísticas lo que han provocado es el chabolismo y que personas asalariadas vivan en condiciones indignas. Debemos evitar crecer en volumen y crear lugares de trabajo de mayor cualificación y productividad. Como ejemplo, venimos de visitar el Centro Bit de Sa Coma, para empresas dedicadas a la innovación y las nuevas tecnologías. Son sectores económicos que consumen poco territorio y a la vez crean trabajos de mayor calidad. Si actuamos de esta forma, probablemente el aumento de población no será tan acentuado. Respecto a construir vivienda en áreas de transición, es imprescindible, pero no para un futuro crecimiento de habitantes ni para turistas, sino para la gente que ya vive en Ibiza. Toda la gente joven que no puede acceder a una vivienda, ibicencos y residentes con rentas medias. Todas las viviendas en áreas de transición serán de protección pública, ya sea a precio tasado o de protección oficial, que solo se pueden destinar a personas con al menos cinco años de residencia en la isla.

¿Combatir los alquileres ilegales no ayuda a sacar vivienda al mercado?

Hay un problema muy grave por la plaga del intrusismo y la oferta ilegal de alquileres y se debe seguir combatiendo, tal y como lo está haciendo el Consell. Pero es una tarea que no será suficiente. Igualmente, decir que la solución es regular el precio de los alquileres también es engañar. No es suficiente el número de viviendas. Se deben impulsar programas desde la Administración pública y aumentar la oferta para la gente que ya reside en Ibiza.

Usted propuso hace dos años alquilar viviendas para los funcionarios. La conselleria de Educación ha tomado medidas pero, ¿se ha avanzado más en esta solución?

Este Govern aumentó, de manera inmediata, los pluses de difícil y muy difícil cobertura, que han permitido fidelizar personal en el Hospital Can Misses, en el Área de Salud y en centros educativos. Además, y exclusivamente para Ibiza, se ha subido este complemento para cubrir las plantillas de las tres residencias que gestiona el Govern para personas con dependencias. Es verdad que, en régimen de funcionarios, aún no hemos podido construir las residencias que prometimos. En Sa Coma tenemos en marcha los proyectos de una residencia de estudiantes y otra para funcionarios de la Administración del Estado, que se financian con el Impuesto de Turismo Sostenible. Nos consta que está funcionando el programa para buscar vivienda al personal sanitario que ha puesto en marcha la gerencia del Área de Salud. Y, además de estos complementos de difícil y muy difícil cobertura, el Govern empezará a pagar en 2026 el plus de insularidad, tal y como acordamos con los sindicatos, para equipararlo, de manera progresiva, con el de Canarias en 2028. En cambio, no hay manera de que el Gobierno de España se comprometa a esta equiparación para los funcionarios del Estado.

Esta semana ha criticado que el Gobierno central solo destine dos millones de euros a Balears para la atención de los menores no acompañados que llegan en patera. El Consell de Formentera insiste en alertar de que sus cuentas pueden colapsar. ¿El Govern ha de intervenir para evitar la bancarrota?.

El Govern no se pondrá de perfil y ayudará a Formentera en sus competencias de servicios sociales. Han quedado desbordadas y colapsadas ante la llegada de pateras y de menores migrantes, para los que el Consell ha gastado alrededor de cuatro millones de euros. Esto supone en torno al 10% del total de sus presupuestos. Son unas cifras que no pueden sostenerse y el Govern no abandonará ni al Consell ni a los formenterenses. Haremos un esfuerzo económico, pero también creemos que el Gobierno central debería colaborar y dejar de ponerse de perfil ante la llegada de pateras. ¿Qué ha hecho el delegado del Gobierno en Balears? La subdelegada del gobierno incluso nos imputó responsabilidades, cuando el Govern balear no tiene ninguna competencia en la materia. Sería deseable que asumieran su responsabilidad y que lo haga también el Ministerio del Interior, ante la tristeza del drama de la inmigración en Baleares. Y más especialmente en Ibiza y Formentera, con situaciones tan difíciles de describir como la aparición de cadáveres en el mar. Necesitamos que cambie la política exterior y la diplomacia con Argelia para que controle sus fronteras, además de que tener la capacidad de controlar las nuestras. No podemos admitir que las mafias de la inmigración ilegal continúen campando a sus anchas y con la sensación de que el Gobierno de España no hace nada. Los dos millones que nos dan son mejor que nada, pero casi dan ganas de reír porque solo en Formentera se dobla esta cifra.

Costa, durante la entrevista. / Toni Escobar

Finalmente, ha podido sacar adelante los presupuestos de 2025 tras un acuerdo con Vox. ¿Están saneadas las cuentas?

Puedo decir con orgullo que he vivido la noche y el día. Fui director general de Presupuestos en la legislatura 2011-15, con José Vicente Marí como conseller de Hacienda. Vivíamos una situación económica dramática, con la imposibilidad material de asegurar los pagos. Afortunadamente, durante la legislatura se llegó a una mejora importante y, en 2014, ya se fueron normalizando los pagos de manera ordinaria. La situación financiera actual es totalmente inversa gracias al dinamismo económico de Balears. Tenemos una recaudación tributaria significativa y hemos podido bajar impuestos. La gente de Balears ahora no paga nada por trasladar la herencia a sus hijos o nietos. En los presupuestos de 2025, destinamos 4.400 millones de euros a sanidad, educación, servicios sociales y vivienda. En solo dos años, hemos aumentado en 400 millones de euros las partidas para estos servicios públicos fundamentales. Por otra parte, hemos rebajado la deuda de la Comunitat Autònoma en 500 millones de euros. Nuestra situación financiera es relativamente buena y nos permite arrancar un conjunto de proyectos de inversión en Ibiza que no se habían emprendido, quizás porque no había voluntad política. El presidente Vicent Marí tiene razón cuando se queja de que la isla estaba abandonada en legislaturas pasadas y en cambio, en las últimas convocatorias del Impuesto de Turismo Sostenible, ha salido muy bien parada.

Para aprobar los presupuestos han tenido que ceder ante Vox en la introducción del castellano como lengua vehicular en la Educación o con la derogación de la Ley de memoria histórica. ¿El cese de Catalina Cirer [ex consellera de Asuntos Sociales] en la remodelación del Govern, también es una concesión?

En absoluto. Vox no sabía nada de la reestructuración del Govern ni se le preguntó, porque no es su competencia. El Govern es el poder ejecutivo y gobierna en solitario el Partido Popular. Por lo tanto, para aprobar textos legislativos, necesitamos mayoría en el Parlament y debemos negociar, pero no es el caso de la composición y la estructura del Ejecutivo del gobierno, que han decidido la presidenta Marga Prohens y los consellers. En diciembre de 2024 retiramos los presupuestos porque no teníamos suficiente apoyo. Nos pusimos a negociar intensamente con el otro grupo parlamentario que apostó por el cambio en Balears. Somos partidos totalmente diferentes y no nos parecemos en nada en muchos aspectos, pero en otros temas, como la bajada de impuestos, estamos más cerca. Este acuerdo es muy positivo, porque genera estabilidad y permite destinar estos 4.400 millones de euros a servicios públicos o a crear infraestucturas imprescindibles. Hay algún otro por Madrid que no puede decir lo mismo, con un Gobierno central colapsado. El señor Sánchez solo resiste en la Moncloa, no aprueba ningún presupuesto.

¿Recurrirán al Tribunal Constitucional el pacto de financiación singular para Cataluña?

Si se aprueban las normas que requiere la implantación efectiva de este plan, sí. Lo que se aprobó el otro día fue una pura declaración de intenciones, con un fuerte componente político que no nos gusta en absoluto, pero que requieren modificar como mínimo tres leyes. La ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, el sistema de financiación de las comunidades y la cesión de tributos que, en este caso, se quiere aplicar a Cataluña. Si el Gobierno insta a la modificación de estas tres leyes y terminan aprobándose, no descartamos recurrir al Tribunal Constitucional lo que consideramos un ataque directo a los ciudadanos de Balears. Es una cuestión matemática: si la solidaridad de Cataluña con el resto de España se reduce, solo puede provocar o más impuestos para las otras comunidades o un recorte de los servicios públicos fundamentales, como las pensiones. Balears somos una comunidad aportadora en el sistema de financiación global, junto con Madrid y Cataluña. No podemos admitir este privilegio en detrimento del resto.

Como comunidad aportadora, ¿a Balears le convendría un acuerdo de financiación como el anunciado para Cataluña?

La respuesta es no, porque un sistema similar al cupo separatista de Cataluña supondría la destrucción del Estado. No conozco ningún país federal, y creo que he estudiado un poco esta materia en mi vida profesional en la universidad, que se financie de transferencias de los gobiernos subcentrales, que en España serían las comunidades autónomas. En Estados Unidos, el gobierno federal recauda impuestos en el territorio, al igual que Canadá o Alemania. A veces nos sorprende que tengamos que ser las comunidades autónomas las que tengamos que proteger al Estado, porque el Gobierno central tiende a su destrucción con tal de resistir en la Moncloa. Desde Balears no reclamaremos el sistema de cupo que ahora está reconocido para el País Vasco y Navarra, porque implicaría la destrucción de este Estado. Y nosotros somos españoles y lo digo abiertamente. También soy ibicenco y no quiero que el Gobierno central pierda el ejercicio de sus competencias en Ibiza.

Y como ibicenco, ¿le ha costado más abrirse paso políticamente en Mallorca?

No. Agradezco la confianza que me dio José Ignacio Aguiló , que fue mi primer conseller de Economía en la legislatura de 2011-2015 y me nombró director general de Presupuestos. Y también a José Vicente Marí por mantenerme en el cargo cuando lo sustituyó. Igualmente, valoro muy sinceramente la confianza de Marga Prohens y del PP de Ibiza, que me propuso para estar en este equipo de gobierno. Soy vicepresidente y portavoz del Govern, llevo seis direcciones generales en la conselleria de Economía, Hacienda e Innovación y no puedo más que estar agradecido de las posibilidades que me ha ofrecido la política. También fui el portavoz del PP enla oposiciónn en la pasada legislatura. Como ibicenco, no he sufrido ninguna discriminación.

¿Ve posible llegar a ver a alguien de Ibiza en la presidencia del Govern de Balears?

Se podría ver perfectamente, pero no será Antoni Costa.

A finales de junio, el Govern presentó el plan ‘Illes en Transformació’, que contempla 3.800 millones de euros en infraestructuras. ¿Cuáles serán las más destacables previstas en las Pitiusas?.

Principalmente, toda la política de infraestructuras que ha planificado el conseller Antoni Vera para los centros educativos, que no tiene precedentes ni punto de comparación con el resto de islas. Cuando Vera llegó a Eivisa y vio el estado de las infraestructuras educativas, se quedó estupefacto, hasta el punto de que tuvo que cerrar el gimnasio del instituto Xarc. Los alumnos y los profesores corrían peligro y lo precintó. Tenemos en marcha el colegio Faralló en Santa Eulària, el nuevo instituto de Vila o la ampliación del Quartó de Portmany. En materia de salud, estamos trabajando en un centro de salud para Puig d’en Valls y otro para Formentera. La planificación de las infraestructuras en materia de agua tardará más tiempo del que desearíamos, pero en esta legislatura tendremos adjudicada la ampliación de la desaladora de Santa Eulària y estoy seguro de que tendremos la ubicación de la nueva desaladora para la zona sur de la isla. Posiblemente, la depuradora de Portinatx ya será una realidad. Ya me gustaría que tuviéramos licitados o en ejecución todos los proyectos en un ámbito tan necesario como es el del agua, pero estamos dando respuesta a unas necesidades de infraestructuras que eran muy acuciantes.

Volviendo a Catalina Cirer, hace solo un mes anunció, junto a Vicent Marí, que ya estaban muy avanzadas las negociaciones para traspasar las residencias del Govern al Consell de Ibiza. ¿Su cese supondrá algún retraso a la hora de transferir las competencias?

Para traspasar las residencias al Consell se debe garantizar su financiación y no creo que exista problema para ello. Pero hay otra condición imprescindible: que haya la capacidad de gestión suficiente, porque ahora estos centros se gestionan en equipos desde Palma. Ibiza debe disponer de estos equipos suficientes, porque ya hubo una muy mala experiencia con el consorcio de recursos sanitarios. Lo vivimos de lleno en la legislatura 2011-2015, hasta el punto de que tuvimos que rescatar las residencias desde el Govern. Con ese precedente, debemos garantizar esta capacidad de gestión. En breve, habrá novedades al respecto.