La presidenta Prohens en la Conferencia Política del PP de Ibiza sobre la llegada de migrantes: "No damos para más"

Ya no es la saturación, el turismo o la vivienda. El Partido Popular ha detectado que la crisis migratoria es el tema que polariza las emociones -tanto en las Baleares y España como en el conjunto de Europa- y que quien se está beneficiando de esta situación es la extrema derecha. ¿Cómo cabalgar este estado de ánimo y, a la vez, no caer en el discurso xenófobo de los ultras? Es un juego de funambulismo que este sábado ha practicado la presidenta balear, Marga Prohens, durante su participación en la Conferencia Política que organiza el PP de Ibiza y que se ha celebrado en el Hotel Torre del Mar.

El "reto migratorio" es ahora el problema. Este ha sido el mensaje que la presidenta del PP balear cuando se ha dirigido esta mañana en primer lugar a los medios de comunicación y, después, a los militantes y cargos populares reunidos para la Conferencia Política: "Tenemos un problema social, tenemos un problema económico, tenemos un problema de servicios públicos, tenemos un problema de falta de defensa de nuestras fronteras, tenemos un problema de seguridad", ha dicho Prohens cuando ha atendido a los medios. Un mensaje en el que reincidía cuando, dos horas más tarde, se ha dirigido a los cargos y simpatizantes del PP de Ibiza: "No podemos más. Nuestros recursos ya no dan para más. Los ciudadanos no pueden más".

"La emigración, regulada"

No obstante, Prohens se ha distinguido de otros discursos que criminalizan a los migrantes. Así, se ha referido a las "personas que huyen de sus países y que vienen en busca de una vida mejor" y que son víctimas "de las mafias que trafican con seres humanos". Y criticó el sistema de reparto de cupos de migrantes menores no acompañados entre Comunidades Autónomas: “El Gobierno habla del reparto de menores como si fueran paquetes. Son menores que merecen una vida digna", pero para añadir: "Merecen una vida digna y unos recursos dignos que aquí ya no les podemos dar".

"La emigración, regulada. La emigración, ordenada. La emigración que viene, que trabaja, que se integra y que aporta, bienvenida sea. Pero esto es incompatible con la llegada masiva de emigración. No es compatible con que este año llevamos más de 3.000 [migrantes llegados a las costas de Baleares]. Este año, en el mes de julio hemos superado el número de inmigrantes irregulares llegados en todo el año 2023”.

La presidenta del Govern también ha criticado con dureza a la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, que visitó la semana pasada la isla de Ibiza y se resistió a reconocer la existencia de una ruta migratoria entre Argelia y Baleares: "Continuar negando esta realidad es insultar a los ciudadanos de las Baleares y es dejarnos solos frente a una problemática para la cual no tenemos competencia ni capacidad".

Durante su intervención, Prohens ha ironizado con las críticas que ha recibido por parte de la izquierda: "Me han llamado facha y destructora del territorio", y ha pedido a los militantes del Partido Popular que ese mantengan orgullosos de pertenecer al partido: "Me da igual lo que digan y de lo que me tachen. Solo yo y nosotros sabemos lo que somos y lo que no somos".

En su intervención, la presidenta balear también ha defendido la ley que permite a los municipios de más de 20.000 habitantes construir en las áreas rústicas de transición colindantes con el suelo urbano: "Me han criticado por esta ley, pero luego vas por la calle o vengo a Ibiza y la gente te dice que necesitan suelo para construir viviendas. Gracias a esta ley tendremos pisos que se podrá comprar la gente de aquí".

Quejas al Gobierno central

La segunda jornada de la Conferencia Política del PP de Ibiza se ha abierto con la charla ‘Los servicios públicos en España. La eficiencia, la sostenibilidad’, en la que han participado la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas del Govern, Antònia Estarellas; el presidente del Cercle d’Economia de Mallorca, Josep Maria Vicens, y el director de estrategia política de la empresa Bebartlet, Diego Gago.

La charla ha sido moderada por el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, quien también ha aprovechado para exponer un memorial de agravios hacia la gestión del Gobierno central: "La prioridad del Gobierno no es mantener los servicios públicos y las infraestructuras, sino mantenerse en la Moncloa. Queremos que los servicios públicos en Ibiza estén en igualdad con los del resto del Estado", y contrapone la actuación del Ejecutivo central con la del balear: "Hace dos años, en Can Misses había un oncólogo. Ahora hay seis oncólogos. Es la noche y el día. Hay un Gobierno central desaparecido y un Govern autónomo que nos entiende y nos ayuda".