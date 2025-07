«Es intolerable que el Gobierno utilice a los niños como moneda de cambio»

El Consell de Ibiza ha expresado su rechazo frontal a la «amenaza» del Ministerio de Juventud e infancia de no transferir los fondos acordados para la atención de los menores migrantes no acompañados, y rechaza rotundamente cualquier intento de condicionar esta financiación a la aceptación de traslados impuestos sin consenso, ni coordinación ni recursos suficientes.

La consellera de Bienestar Social, Familia e igualdad, Carolina Escandell, considera en una nota remitida a los medios «intolerable que el Gobierno de España utilice los niños como moneda de cambio política y que se pretenda derivar menores en unas islas donde los servicios ya están desbordados». Escandell recuerda que Ibiza registra actualmente una ocupación del 231,25 % de las plazas específicas para menores migrantes.

«Además, se tiene que recordar que en lo que llevamos de año se han multiplicado las plazas dedicadas a menores no acompañados por 4, y que se continúa trabajando para habilitar más espacios ante la previsión de aumento exponencial y constante». «Estas cifras son insostenibles y demuestran que el sistema de acogida en Ibiza está en situación límite», afirma la consellera.

El Consell reivindica su «compromiso firme con la protección de los derechos de los niños y adolescentes», pero también advierte que esta responsabilidad «solo se puede ejercer con garantías si se dispone de una financiación estable, una planificación coordinada y una lealtad institucional real».

Escandell exige al Ministerio que transfiera inmediatamente los fondos acordados y reclama criterios transparentes y compartidos para el reparto territorial, así como la inclusión de todas las comunidades autónomas en cualquier medida que implique un esfuerzo colectivo. «No podemos aceptar que se dejen fuera del reparto territorios como el País Vasco o Cataluña sin ninguna explicación, mientras otras comunidades como las Balears sufren una presión constante a causa de su situación geográfica y la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez de reconocer la ruta migratoria».

Finalmente, el Consell de Ibiza insiste que no aceptará «ningún traslado impuesto ni ningún recorte en los recursos acordados», y hace un llamamiento al delegado del Gobierno en Balears para que traslade al Ministerio la gravedad de la situación en Ibiza, «donde la carencia de medios puede comprometer la calidad y continuidad de la atención a un colectivo especialmente vulnerable», concluye la nota.

Respuesta del Govern balear

Por su parte, el Govern ha calificado de «insulto» que Balears tenga que acoger menores migrantes no acompañados, fruto del reparto de menores provenientes de Canarias, Ceuta y Melilla, y ha confiado en que el Gobierno haga «una reflexión» y «actúe en consecuencia». En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes, el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha cargado contra el Gobierno de España por hacer «chantaje» al Govern con la «amenaza» de no enviar el crédito ordinario para financiar la atención de los menores migrantes no acompañados. «Solo el Consell de Formentera está haciendo frente a una deuda de más de cuatro millones de euros y nos están chantajeando por dos millones de euros. ¿De verdad estamos hablando de esto?», ha señalado. El portavoz ha pedido «coherencia» al Ejecutivo central, argumentando que «un día reconocen que Balears está saturada y luego dicen que hay que acoger a más migrantes». «Un poquito de seriedad», ha pedido.