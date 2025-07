Proyecto Juntos recibe 5.100 euros para la iniciativa 'El descanso del guerrero'

El nuevo dique de abrigo flotante de Port Nàutic de Ibiza ha acogido este viernes la entrega de los fondos recaudados por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y Puro Bienestar con motivo del reciente Día Internacional del Yoga. El beneficiario de esta acción solidaria ha sido la iniciativa 'El descanso del guerrero' de la Proyecto Juntos, la ONG ibicenca dedicada a mejorar la calidad de vida de niños hospitalizados, sus familias y el personal sanitario que los atiende.

Proyecto Juntos opera en Ibiza y Mallorca y tiene varias iniciativas: una es 'El descanso del guerrero’, otra es el voluntariado en el hospital y otra consiste en acompañar a familias de Ibiza y Formentera que están desplazadas con algún niño con una enfermedad grave o una patología crónica.

El acto, que ha comenzado en el restaurante El Náutico, ha contado con la presencia de Àlex Minchiotti, concejal de Comerio y Mercado del Ayuntamiento de Ibiza; Carlos Ramón, Fundador de Proyecto Juntos; Santiago Alejos, subdirector de la APB; Priscila Ciscar, directora de Puro Bienestar, y otros representantes de empresas que también colaboraron activamente en esta iniciativa solidaria.

La cifra recaudada es de 5.100 euros, que estarán destinados enteramente al proyecto ‘El descanso del guerrero’, una iniciativa que invita a niños de otros hospitales de Madrid, Barcelona y Mallorca que sufren patologías crónicas a la isla de Ibiza para realizar actividades como ir en paratrike (un parapente con un chasis con ruedas) o ver cine de verano en el baluarte de Sant Pere. En su octava edición, este año, por primera vez destinarán el importe recaudado solo a niños de Baleares que están en cuidados paliativos.

“Somos la única ONG de Baleares que desde hace varios años está con el área de cuidados paliativos en sus espacios. Y esta edición en concreto, llevaremos a dos familias de Ibiza a Disney”, explica Carlos Ramón, fundador de la asociación en la entrega del cheque.

Los voluntarios de Proyecto Juntos atienden a 750 niños al año, lo que supone una media de tres niños al día. “Cuando pasamos la tarde con ellos, jugamos. Las familias a las que atendemos, que están desplazadas, anualmente pueden ser entre 5 y 10. No son muchas, ya que no solo abarcamos una enfermedad en particular, sino que hay muchas otras, como nefrología, cardiopatías y neurología, que también tienen un tratamiento crónico de por vida y queremos estar a su lado”, relata Carlos Ramón.

"Estamos muy satisfechos con la acción benéfica realizada con motivo del reciente Día Internacional del Yoga de Ibiza y esperamos poder seguir llevando a cabo periódicamente iniciativas de esta índole, donde se aúnan bienestar y solidaridad”, concluye la nota de la APB y Puro Bienestar.