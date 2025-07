La producción de sandías de Ibiza se doblará pese a los grillos y al calor extremo

El pasado año hubo una cosecha tan mala de sandía que el director insular de Medio Marino y Rural, Joan Marí Guasch, decidió abortar la campaña anual de consumo específica de ese producto. No merecía la pena porque había pocas. Marí calcula que sólo se recolectaron unas 600 toneladas, 400 menos que en 2023. Y su calidad dejaba que desear. Tres factores eran los culpables de ese desastre: el principal, el hongo Dydimela bryoniae, que las abría como si las hubieran dado machetazos; el segundo, la sequía, que impidió que muchas flores cuajaran; y el tercero, los grillos, que, sedientos, se abrían paso bajo tierra hasta horadar sus cortezas con el propósito de saciarse (a veces hacían lo propio con las mangueras).

Pero los agricultores sonríen este año. Han sabido controlar el hongo a tiempo, al contrario que en 2024, cuando les pilló «por sorpresa», según Josep Lluís Joan, técnico de Promoción de la Calidad Agroalimentaria del Consell, de manera que esperan comercializar hasta 1.200 toneladas, según calcula Joan Marí. Es decir, si todo va bien es posible que se doble la producción respecto al pasado ejercicio.

Picoteo de sandía

Y como creen que será un año bueno, esta vez no han dudado en recuperar la campaña de consumo de xíndria d’Eivissa, dada a conocer esta mañana en el Mercat Nou por el edil de Comercio y Mercados de Eivissa, Alex Minchiotti, y por Joan Marí Guasch, rodeados de sandías de hasta 15 kilos y botellas rellenas de gazpacho de esa curcubitácea (cuya receta imprimieron para repartirla entre los transeúntes). «En mis presentaciones siempre traigo picoteo», comentaba Minchiotti, la reencarnación, en esa costumbre, del exconseller de Cultura Joan Marí Tur, Botja, que en su época hacía algo parecido en cada una de sus ruedas de prensa. Lo decía el edil de Vila porque, poco antes de empezar el acto, llenó el mostrador con unas bandejas llenas de pinchos de sandía, a las que se sumaron luego varias botellas de gazpacho traídas por el Consell para que fuera degustado por los clientes del mercado.

Otros años, la campaña promocional se iniciaba antes, pero este les «daba cosa» empezarla en junio, cuando la sandía se llegó a cotizar a más de dos euros el kilo, demasiado cara. Teniendo en cuenta que muchas de las expuestas ayer en las fruterías del Mercat Nou pesaban entre 14 y 18 kilos, comprar una podía salir a precio de chuletón. Ayer se cobraban en el mercado a unos 1,5 euros el kilo. Dependía, eso sí, de la tienda: algunas tenían ese precio para quien las adquiriera enteras, y 1,8 euros el kilo si se las compraban troceadas, por la mitad o a cuartos.

Exportación irrelevante

«El pasado año no había ni cantidad ni calidad para hacer campaña. Este, sí. Las condiciones meteorológicas han sido buenas, no así en la Península», detalló el director insular de Agricultura. Que allende esta isla les haya ido peor viene bien a los agricultores ibicencos para sostener el precio, pues no tendrán competidor. Minchiotti, como buen economista que es, dijo que, debido a esa carencia en la Península, incluso se daban las condiciones para exportarlas, pero Marí le paró los pies: la producción no da para tanto y los pageses «han sido responsables» y no han mandado su producción fuera, pese a «la oportunidad» que tenían de hacerlo. La exportación ha sido, pues, «irrelevante», lo que ha permitido contener los precios: en caso de haberlas exportado y dada la escasa oferta española, se podrían haber disparado.

Hay, pues, muy buenas expectativas de cara a esta campaña, que lleva un mes en marcha y a la que quedan dos por delante. Pero hay algunos factores que podrían desgraciarla. El principal, el calor extremo. Junio, con temperaturas que rozaron los 40 grados, «unos siete más de lo normal», según Marí, no beneficiaron a este cultivo al impedir que «cuajara la floración». La planta, para afrontar esas elevadas temperaturas, «se deshizo de sus frutos» (o estos menguaron ostensiblemente) para sobrevivir. Es decir, disminuirá la próxima cosecha, tal como advirtió hace un mes a este diario Antonio Planells, el mayor productor de sandías de Eivissa.

Las sandías eran ayer, sobre todo debido a su enorme tamaño, las grandes protagonistas de los puestos de fruta, como el de Marga Boned, atendido por su hija Ester Torres, nieta del antiguo dueño, Antonio Boned. Lucía en el frente de la tienda dos ejemplares de 14 y 16 kilos. Las vendía a 1,5 euros el kilo, tanto enteras como troceadas: «Ahora podemos poner ese precio común porque hay abundancia». Ester, no obstante, cree que a su abuelo le parecería «inconcebible» que tanto las sandías como los melones se vendieran a trozos, algo inusual en su época. También estos precios.

En Can Roig (que en 2024 ganaron el premio a la sandía más pesada, 20 kilos), sin embargo diferencian entre enteras (1,5 euros el kilo) y por trozos (1,8 euros).

«La plaga de grillos va a más»

Los agricultores están alerta también por otros dos motivos: el primero, la plaga de torcaces, capaces de devastar una finca en un santiamén. El segundo, una plaga que hasta 2023 era residual pero que en 2024 diezmó los campos de sandías: el grillo. Joan Marí Guasch asegura que, de momento, «los daños producidos por este insecto no han sido significativos», pero advierte de que esta plaga «aumenta cada año; va a más debido a la sequía».