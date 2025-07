Karol G y Feid siguen de relax en Ibiza: " Voy a gozar la vida mientras respiro. Mi miedo no es morir, es no haber vivido"

La cantante colombiana Karol G y su pareja, Feid, pasan unos días de relax en Ibiza después del concierto que él ofreció el pasado 13 de julio en Ushuaïa.

La pareja ha disfrutado de paseos en barco, puestas de sol con amigos, cenas de pizza en la playa, visitas al mirador de es Vedrà y largos baños en la piscina. La artista ha compartido en sus redes sociales un carrusel de imágenes y vídeos en los que se les ve aprovechando al máximo su estancia en la isla junto a sus amigos.

La publicación de Instagram de la artista va acompañada de unas emotivas palabras: "Y no… No es existir, es sentirse vivo, voy a gozar la vida mientras respiro… Mi miedo no es morir, es no haber vivido". Unos versos de su nueva canción con Manu Chao, 'Viajando por el mundo'.