Imágenes que revelan la belleza subacuática de es Amunts

Un congrio, una morena y una gamba, los tres muy juntos, en amor y compañía, compartiendo la misma grieta en una roca bajo las aguas de Punta Galera, en Portinatx. La curiosa escena, captada por el fotógrafo Joan Costa, se puede admirar junto a otras tantas de Xavier Mas, Vicent Planells, Núria Costa, Simón Vila y Joan Pereyra en el paseo del Port de Sant Miquel. Son 29 fotografías en total, que integran la exposición al aire libre ‘Es Amunts, l’Eivissa salvatge’, abierta al público desde la primera semana de julio y hasta el 30 de octubre.

La iniciativa, que ya va por su tercera edición, es de Es Blau, Associació d’Amics del Nostre Mar, y cuenta con el apoyo económico del Consell de Ibiza, a través del Arxiu d’Imatge i So, y la colaboración de los Ayuntamientos de Sant Joan y de Vila. Lo explica su comisario, el propio Joan Costa, que resalta también el papel destacado que juega la Asociación de Vecinos del Port de Sant Miquel, que «es la que más presión ejerce» para que esta muestra sea una realidad cada verano.

Un congrio, una morena y una gamba, en Punta Galera. / Es Blau

Este año Es Blau ha querido poner el foco en el llamativo paisaje submarino de es Amunts, «con sus enormes paredes de roca llenas de corales, esponjas y plantas marinas; cavernas donde, a veces, penetran los rayos solares; arcos y túneles en los que la luz crea efectos fascinantes y cuevas repletas de vida marina». Como se puede leer en el texto explicativo, en catalán, castellano e inglés, que acompaña a la selección de imágenes de la muestra, las aguas de costa noroeste de Ibiza, desde Cap Nonó, en Sant Antoni, hasta la playa de s’Aigua Blanca, en Santa Eulària, son «un paraíso para los buceadores, con algunos puntos de inmersión muy populares como la Cova de na Coloms, la Illa Murada, los Forats Blaus, ses Margalides o ses Formigues, entre muchos otros».

Más reservas marinas

La intención de este proyecto fotográfico es, por un lado, promover el buceo en los fondos marinos de es Amunts, porque «es una zona paisajísticamente muy interesante y muy divertida» para llevar a cabo esta actividad, y , por otro, «instar a las instituciones a que le den el valor que se merece creando más reservas marinas». «Ahora mismo el área marina de es Amunts es la zona menos protegida de la isla y con menos vida submarina», asegura Joan Costa.

El comisario insiste en las singularidades de esta exposición con respecto a las muestras de ediciones pasadas: «La zona de buceo de es Amunts es muy montañosa, con cuevas y muchos túneles que generan esos paisajes de mucho negro y fondo azul, y la fauna que la habita es muy diferente a la que podemos encontrar en el litoral este y el sur de Ibiza». «La vida es distinta a la que encontramos en las praderas de posidonia, hay especies acostumbradas a menos luz que no vemos en es Freus o en la parte levante de Ibiza», continúa enumerando algunos de los animales marinos que han retratado en las aguas de es Amunts, como cangrejos, gambas, calamares, congrios, morenas, barracudas o meros. «Lo bueno de esta zona también es que está menos asaltada por el turismo en verano, hay menos bañistas y menos movimientos de embarcaciones, y, aunque hay menos fauna, es menos huidiza que la que te encuentras en otros sitios», comenta.

Interior de la cueva conocida como la Catedral, en Portinatx. / Es Blau

La imágenes seleccionadas para esta exposición están hechas en diferentes lugares de la zona de es Amunts, sobre todo en el entorno de la Illa Murada, el islote de sa Ferradura y el Port de Sant Miquel.

Los inicios de esta iniciativa

Joan Costa recuerda que la primera edición de esta iniciativa de Es Blau, que se llevó a cabo en 2022, se centró en la zona del Port de Sant Miquel. «La idea partió de un grupo de amigos que nos dedicamos a la fotografía submarina y que tenemos por costumbre ir todos los viernes por la noche a bucear por esta zona porque tiene la ventaja de estar muy resguardada y porque tiene varios hábitats que dan pie a que haya mucha fauna distinta. Después de años yendo allí hemos acumulado muchas imágenes y se nos ocurrió montar una exposición con ellas», relata. Fue con la intención de poder organizar esta primera muestra que crearon Es Blau, que tiene como propósito «dar a conocer los fondos marinos de Ibiza y Formentera».

Aunque la exposición la organiza esta asociación sin ánimo de lucro, recalca su comisario, la iniciativa está abierta no solo a sus socios sino «a cualquier fotógrafo submarino que pueda aportar imágenes interesantes». Por ejemplo, en esta tercera edición, además del material proporcionado por los miembros de Es Blau, hay una imagen de Núria Costa, titulada ‘Luz en la oscuridad’, que en 2023 fue nominada como fotografía del año en el Underwater Photographer of the Year (UPY), «el certamen de fotografía submarina más prestigioso a nivel internacional». En esta impresionante instantánea se puede ver a una buceadora haciendo esnórquel dentro de la conocida como Cova de la Llum».

Los integrantes de Es Blau están muy satisfechos con la buena aceptación que está teniendo entre vecinos y turistas ‘Es Amunts, l’Eivissa salvatge’ y con el resultado del montaje. «Tanto el diseño como la impresión de las lonas han quedado fantásticos», resalta el comisario, que deja clara la predisposición de la entidad a proseguir con la iniciativa en años venideros siempre y cuando cuente con el apoyo del Consell de Ibiza y de los ayuntamientos.