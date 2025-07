Los socialistas se preguntan «en qué isla vive el presidente del Consell de Ibiza»

Para el conseller de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez, el discurso del presidente del Consell de Ibiza en el pleno de debate sobre política general que se ha celebrado este jueves ha sido «un trampantojo». La socialista Elena López se preguntó, por su parte, «en qué Ibiza vive Vicent Marí». Cree que en «una isla ficticia», en un mundo paralelo. Y para el conseller de Vox, Jaime Díaz de Entresotos, ni tanto ni tan calvo: «Sé que cometen errores [en el PP], pero al menos tienen buena intención».

Óscar Rodríguez habla mientras le mira Jaime Díaz de Entresotos . | M. S.

Rodríguez recordó que la última frase de Marí fue para mentar «un futuro mejor»: «¿Ese futuro, cuándo llegará? No lleva dos años, sino seis liderando este equipo de gobierno, y en ese tiempo la vida de los ibicencos no sólo no ha mejorado, sino que ha empeorado»,aseveró. Ejemplos que puso: desde que ocupa la quinta planta de la sede insular, cientos de personas han descendido a la escala social de chabolistas; las carreteras están colapsadas, el transporte público es lamentable… «Es una isla rica pero cuyos ciudadanos son cada vez más pobres. Y viene a vanagloriarse, aun así, de que ha cumplido el 62% de su programa».

La isla, según el representante de UP, «necesita límites, no bastan soluciones tímidas, necesita actuaciones decididas contra los pisos ilegales». Apuesta por regular el mercado de la vivienda, por el decrecimiento turístico y por «batallar y reclamar a Madrid y a Palma», sin miramientos.

El conseller de Vox fue tan claro que posiblemente incomodó a los populares: «Siento que el PP está mucho más cerca de mi pensamiento que del de los que tengo detrás». Detrás tiene a los socialistas, y a su lado, a Rodríguez.

El parecido con Vox

La socialista Elena López también cree que hay cierta mímesis entre ambas formaciones: «Una cosa triste del discurso de Vicent Marí es que cada día se parece más al de Vox. Se han atrevido a criticar a las instituciones del Estado, hablan contra la inmigración, en contra del catalán... La línea comienza a ser muy difusa entre ustedes y los fascistas».

Cree Díaz de Entresotos que «los problemas no vienen provocados por el Consell ni los ayuntamientos», sino por las características de la propia problemática residencial, de «lenta solución». Se emplea, a su juicio, mucho esfuerzo para luchar contra el alquiler ilegal, «pero hay que presionar aún más todavía». También cree, como UP, que el Consell debería ser «más reivindicativo con Palma y Madrid» y que existe «mucha tibieza, sobre todo frente a Palma».

Los socialistas criticaron el «discurso triunfalista» de Marí: «¿Ha preguntado a la gente si está mejor que hace seis años?». Cree Elena López que se han perdido seis años, que los problemas «siguen creciendo» y que plenos como el de ayer de poco sirven si los anuncios no se materializan: «En 2024 habló de un pacto social para velar por que los beneficios del turismo mejoraran el bienestar de los residentes. ¿Dónde está ese pacto? ¿Qué medidas se han adoptado? Viven de la propaganda», criticó López. «Promesas incumplidas», dijo, promesas que no valen nada.

Saturación y descontrol

La socialista cree que el modelo turístico está cada vez «más enfocado a la fiesta y el lujo, es cada vez menos familiar», y que hay «más saturación, descontrol e intrusismo que nunca». Recalcó varias veces que «no se ha precintado ninguna vivienda turística ilegal, ni una, cero».

Y respecto al urbanismo, hizo una pregunta a Vicent Marí: «En su discurso nos ha venido a decir que no se construirá en suelo rústico. ¿Significa eso que no aplicará la ley balear que implica construir en áreas de transición?». Lo dudó: «Sí, con ustedes se harán más pisos, más viviendas, pero no serán para quienes las necesitan, serán pisos para ricos y para segundas residencias».

Vicent Marí replicó, llegado su turno, cómo lo harán: «No aumentarán las casas en suelo rústico, sino que se cerrará la malla urbana en terrenos que ya tienen todos los servicios. No habrá más pisos para ricos. Únicamente habrá más para gente que resida en la isla desde hace cinco o 10 años, y a precio protegido, ya sea oficial o limitado. Los que hacían pisos para ricos eran ustedes».