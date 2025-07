El presidente de Ibiza, Vicent Marí, asegura que ya ha cumplido el 62% del programa electoral del PP

En dos años, el actual equipo de gobierno del Consell de Ibiza "ha cumplido el 62% del programa" con el que se presentó a los pasados comicios electorales, según ha detallado el presidente de la institución, Vicent Marí, durante el pleno de debate sobre política general, que ha comenzado este jueves a las 8.30 horas y que está destinado a debatir la orientación general de la política del Consell. Además, Marí ha especificado que del resto de ese programa, "un 18% está en proceso de ser realizado y un 20% está pendiente de ejecución".

Con apenas una treintena de personas en la sala, todos ellos cargos políticos de esta institución o de otras (entre los presentes estaban los alcaldes de Sant Josep, Ibiza y Santa Eulària, ediles de Vila; el vicepresidente del Govern, Toni Costa; la diputada balear Pilar Costa…), lo que da una idea de su interés entre la población, Marí desgranó en media hora los retos afrontados en estos dos años, cuyas soluciones, ha subrayado, "no llegan tan rápido" como querrían.

Dos años que son "parte de un proyecto global" y que incluyen desde la lucha contra el intrusismo al control de la entrada de vehículos, "una de las medidas más importantes" lanzada por la institución, pero ahora "amenazada", por ejemplo por la Comisión nacional de los mercados y la competencia (CNMC) que ha recurrido ese acuerdo: "Queda mucho trabajo y camino por hacer, pero ya es una realidad", indicó Marí, que recalcó que trabaja "para que la codicia de algunos" no afecte al bien común de la isla.

Los asentamientos, cómo no, han sido otro de los asuntos tratados por el presidente, que recordó que su equipo "ha venido para impulsar acciones". Respecto a la industria turística, recalcó que si bien ha de ser "el motor turístico de la isla", eso no "puede ser a cualquier precio". En ese sentido, reiteró que "ya no se trata de crecer en cantidad", es decir, en que cada año aumente el número de turistas llegados a la isla, sino en calidad. Y de ahí, dijo, que la lucha contra el intrusismo y la oferta ilegal constituya uno de sus principales "planes de choque", para el que "se han movilizado recursos" nunca vistos hasta ahora, necesarios para acabar con "una lacra que afecta a nuestra sociedad y nuestra economía".

Ibiza "marca caminos"

En eso, asegura el presidente, Ibiza "marca caminos, es pionera", por ejemplo en negociar con plataformas como Booking o AirBnb para que retiren sus ofertas ilegales. Según Marí, actualmente se ofrecen 2.100 plazas legales en esas plataformas frente a 900 ilegales, es decir, se ha revertido parte del problema, que el presidente confía en que "quede eliminado" en breve.

En esa lucha contra el intrusismo, también abordó el trabajo realizado contra el transporte ilegal, con 27 vehículos inmovilizados este año y 38 más achatarrados.

Marí reconoció que se ven desbordados en otro de los principales campos de batalla, la vivienda, que intentan aliviar pese a carecer de competencias directas, indicó: "No se puede abordar desde una sola perspectiva. Se ha de afrontar desde distintos frentes", explicó, a la vez que recordó que "se han cedido al Ibavi solares para construir más de 1.000 viviendas".

Habló del problema de los residuos y de su traslado a Son Reus (Mallorca) para su incineración, así como de la "crítica sequía" y que la balsa de sa Rota "ya está en fase de pruebas", pero centró su discurso en que el servicio de atención a menores está al borde del colapso debido "a la constante llegada de menores migrantes" a través de "una ruta migratoria consolidada, pero que no es reconocida" por el Estado. En la actualidad, especificó, atienden a "74 menores extranjeros" que constituyen "seis de cada 10 usuarios tutelados".