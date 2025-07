La cantante Natalia Lacunza: «Para mí la música es una forma de terapia y una manera de liberarme»

El escenario de Venice Bay, en Cala de Bou, acoge esta tarde, a partir de las 20 horas, un nueva sesión del ciclo Dorado Live Shows, que tiene como cabeza de cartel a la artista navarra Natalia Lacunza. La cantante Julia Nar será su telonera.

Esta es la segunda vez que actúa en la isla, la primera fue en el festival Sonorama Ibiza de 2023. ¿Qué significa para usted tocar en la isla?

Sí, es la segunda vez que toco en Ibiza y me hace muchísima ilusión porque todo el plan alrededor de la isla me parece increíble y este año tengo especiales ganas porque, además, me voy a quedar unos días después de actuar.

¿Qué es lo que tiene preparado para esta actuación?

Hemos preparado un concierto acústico, que es un formato que a mí me encanta. Vamos a interpretar temas de toda mi discografía, básicamente. Voy con Pau (Pau Riutort), que es mi guitarrista, amigo y productor, y vamos a intentar hacer disfrutar a la gente todo lo posible. Va a ser una noche tranquilita, pero creo que va a ser divertido.

¿Qué disfruta más, los conciertos en formato más íntimo, como este, o las actuaciones en grandes festivales?

Disfruto todos los conciertos por igual, la verdad. El formato acústico me encanta porque es un momento muy íntimo, porque es muy disfrutón, pero los conciertos grandes, con más músicos, con más energías, los disfruto muchísimo también, o sea, que a mí me encantan todas las partes de la actuación.

Entiendo que interpretará algún tema de su próximo álbum como el que acaba de salir, ‘Apego feroz’. ¿Qué nos puede adelantar de este nuevo trabajo?

Sí, voy a cantar los dos temas que han salido de mi siguiente disco, que son ‘Un castigo’ y ‘Apego feroz’. Es un álbum que va un poco de no querer soltar por cosas, de aferrarte como a un palo ardiendo a una idea de juventud que, de repente, ya no es la que tenías en mente. Y eso conlleva tu relación con tu ciudad, tu relación con tus amigos, tu relación con, posiblemente, algún vínculo romántico, todo esto, de repente, se rompe y tienes que volver a empezar. Es un disco que habla de esta sensación de no me quiero desprender del todo de esta idea que yo tenía de mi propia juventud.

¿Para usted la música es una forma de exteriorizar lo que lleva dentro, una manera de entenderse, una terapia, una herramienta para reivindicar cosas o una vía de escape?

Para mí la música es, sin duda, una forma de terapia y de expresión, es una manera de liberarme, de entenderme y, si encima, puedo hacer que el resto de gente se lo lleve a su terreno y les ayude a ellos también a entenderse y a sanar los conflictos, pues mejor que mejor.

Imagen promocional del sencillo de Nataliza Lacunza 'Un castigo'. / Noah Pharrell

Desde bien pequeña tuvo inquietudes artísticas que, en principio, le podrían haber llevado por el camino de la danza, ¿qué es lo que hizo que se decantara finalmente por la música?

Lo que me hizo decantarme por la música fue básicamente la vida misma, que me puso por delante esta gran oportunidad de ir a ‘Operación Triunfo’ y todo lo que luego sucedió, que, al final, es lo más importante, el trabajo que se hace después de salir del programa.

Poco a poco ha ido abriéndose a trabajar con otros productores y músicos. ¿Qué le aportan estas colaboraciones?

Estoy muy contenta de haberme juntado con muchísima gente para componer este disco. Al final siempre varios cerebros funcionan mejor que uno solo y para mí compartir la música es lo más bonito que existe. Componer con gente, con toda la vulnerabilidad compartida que eso conlleva es precioso, es súper enriquecedor y siempre sacas algo muy bonito de esas experiencias.

¿Es complicado mantener una voz propia y el control de lo que hace dentro de la industria musical? ¿Cómo lo consigue?

Bueno, es complicado porque hay muchas voces a tu alrededor que pueden distraerte de lo que tú realmente quieres hacer y de cómo tú realmente te sientes contigo misma, porque al final la industria lo que hace es monetizar el arte, que es una cosa que se complica de repente, como que el valor de lo que tú haces es intangible y en el momento en el que esto se monetiza cambia el significado y se puede perturbar un poco esa pureza. Pero bueno, intento siempre escuchar a mi corazón, escuchar a mis intestinos, por decirlo de alguna forma, y ser lo más honesta y lo más real posible.

¿Por dónde le gustaría que se encaminara su carrera musical?

Pues a mí me gusta mucho el sitio donde está puesta mi carrera porque es un poco en medio de muchas cosas a la vez. Creo que soy muchas Natalias al mismo tiempo y eso es una cosa que me permite ir adaptándome a las circunstancias, ir adaptándome a lo que me vaya apeteciendo hacer, ir explorando y seguir aumentando mi rango de posibilidades infinitamente.

¿Cuál es su máximo sueño como artista?

Pues mi máximo sueño como artista es que la gente se emocione con mi música, que el público conecte, si cada vez puede ser más gente, perfecto. Pero mi obsesión es esa, como que a la gente le llegue de verdad al corazón lo que hago, igual que me llena a mí hacerlo.