Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Las diferentes localidades que celebran la festividad del Carmen tienen un programa repleto de actividades. Aunque en Ibiza y la Savina ya se han celebrado, aún quedan actos en Portinatx, es Cubells y es Pujols. Además de la tradicional procesión del domingo en Sant Antoni.

Como en lo que va de verano, la música es protagonista de la programación. Se pueden destacar este jueves la despedida de Ibiza de la rockera argentina Marian Pellegrino y el concierto de Natalia Lacunza en el ciclo Dorado Live Shows; el viernes el tributo a Queen en 'Children 0f the 80's' y a Joven Dolores presentando en casa su disco 'Amor y resiliencia', en la sala Teatro Ibiza; el sábado el festival 'Carmen Rock' en es Cubells; el recital a la luz de las velas de Eivissa Daurada en el ciclo 'Nits de Tànit', y un concierto de habaneras en el Museo Etnográfico de Can Ros, y el domingo, jazz con Andrés Coll y Rob Luft Quartet en el ciclo 'Nits Amples' de Sant Antoni.

Además hay cine a la fresca el jueves en Sant Ferran y el viernes en la Mola y en Sant Jordi y el sábado una nueva cita con el festival de cortos Mecal Air en Sant Agustí; la presentación del libro 'Superstars' este jueves en el hotel Grand Paradiso, o el folclore también este jueves en una nueva cita de 'Balansat Balla'.

Y el sábado se celebra la Flower de es Pujols, pero aún hay más:

Natalia Lacunza actúa este jueves en Venice Bay / FERNANDO VILLAR/Efe

JUEVES 17 DE JULIO

Fiestas de Portinatx

17:30 a 20 horas: Animación infantil con la gran fiesta de la espuma y actividades deportivas a cargo de Kairos Ibiza Eventos (Playa s’Arenal Gros).

Animación infantil con la gran fiesta de la espuma y actividades deportivas a cargo de Kairos Ibiza Eventos (Playa s’Arenal Gros). 21:30 horas: Cine a la fresca para todos los públicos con la película Madagascar (Playa s’Arenal Gros).

Música

Marian Pellegrino. Concierto de despedida de Ibiza de la rockera argentina. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

Natalia Lacunza + Julia Nar. Ciclo Dorado Live Shows. Desde las 20 horas. Espacio Venice Bay de Cala de Bou. Entradas en doradoliveshows.com.

Good Taste. Versiones de soul y pop. Sant Josep es Musica. 20 horas en Petunia Ibiza.

El Artu & Co. Fusión. Sant Josep es Musica. 20 horas en Cas Costas.

Los del Varadero. Rumba. Sant Josep es Musica. 20.30 horas en Tribu.

Mbolo Mooye Doole. Música africana. Sant Josep es Musica. 20.30 horas en es Racó Verd.

Bohemios Autorizaos. Rumba y flamenco. Sant Josep es Musica. 21 horas en Royal Park Vintage.

Macumbia. Folclore de Colombia. 21 horas en la sala Jazztabé de Vila.

‘World Music’. ‘Música a les places’ de Formentera. 22.30 horas en es Pujols.

Cine

‘Kona fer í strid’. De Benedikt Erlingsson (Islandia, 2018) VOSE. Ciclo Cinema a la Fresca de Formentera. 22 horas en la plaza de la Iglesia de Sant Ferran.

Libros

‘Superstars’. Presentación del libro de fotografías de iconos pop de Kenai Alkazar. Ciclo Cinerama Culture. 19 horas en el hotel Grand Paradiso de Cala de Bou.

Folclore

‘Balansat balla’. Ballada popular en la plaza de la iglesia de Sant Miquel. Todos los jueves de julio y agosto a las 19.15 horas.

Naturaleza

Visitas guiadas al Parc Natural de ses Salines. De 10 a 12 horas. Punto de encuentro en el Centre d’Interpretació de Sant Francesc. A cargo del equipo de educación ambiental. Inscripciones en el facebook del Parc Natural de ses Salines. Actividad gratuita con inscripción previa.

Astronomía

Astro Magic Lights. Sesiones de astronomía y luz para toda la familia, sorpresas, planetario... Jueves y viernes del verano en BiBo Park de Sant Rafel. Reservas en 663209314 o 971868711.

Joven Dolores presentan su nuevo disco en Teatro Ibiza este viernes / DI

VIERNES 18 DE JULIO

Fiestas de Portinatx

21:30 horas: Concierto Esta me la sé (Playa s’Arenal Gros)

Concierto Esta me la sé (Playa s’Arenal Gros) 0 a 2 horas: Seguimos la fiesta con música en la playa (Playa s’Arenal Gros).

Fiestas de es Cubells

19 horas: Taller infantil y Festa Holy a cargo de Kairos en el aparcamiento del pueblo, con sandía para todos.

Fiestas del Carmen en Es Pujols

23 horas: Sound Party. Con Federico Chimirri y Ález Abril.

Música

‘Children of the 80’s’. Fiesta con tributo a Queen y los dj’s de Dreamteam Megamix y La Movida. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel Ibiza. Entradas a 20 € en la web de children of the 80’s.

Joven Dolores. Presentación del disco ‘Amor y resiliencia’. 21 horas en la sala Teatro Ibiza. Entradas anticipada 15 € en www.notikumi.com. Taquilla 20 €.

The Metrallas. Rockabilly. Sant Josep es Música. 20.30 horas en Clab.

Mutantx. 20 horas en la sala Jazztabé de Vila.

Flor de Azahar. Flamenco. Sant Josep es Música. 21 horas en Can Toni Beach.

Carlos Tur. Canción melódica. Sant Josep es Música. 21.30 horas en La Ponderosa.

‘Música en viu’. Ciclo ‘Música a les places’ de Formentera. 22 horas en Sant Ferran.

Dea Tanit. Versiones de pop y rock. Desde las 23.30 horas en el Café Pereyra de Vila.

Cine

‘The red shoes’. De Michael Powell (Reino Unido, 1948) VOSE. Ciclo Cinema a la Fresca de Formentera. 22 horas en la Casa del Poble de la Mola.

‘Futbolín’. Ciclo Cinema Jove a la Fresca de Sant Josep. 21.30 horas en la plaza de Sant Jordi. Entrada libre.

Astronomía

Astro Magic Lights. Sesiones de astronomía y luz para toda la familia, sorpresas, planetario... Jueves y viernes del verano en BiBo Park de Sant Rafel. Reservas en 663209314 o 971868711.

Flower este sábado en es Pujols / DI

SÁBADO 19 DE JULIO

Fiestas de es Canar

10 horas: Reparto de sangría por cortesía del hotel Sandos El Greco y butifarrada por parte del Ayuntamiento de Sant Joan, con pasacalles (salida desde el camping)

Reparto de sangría por cortesía del hotel Sandos El Greco y butifarrada por parte del Ayuntamiento de Sant Joan, con pasacalles (salida desde el camping) 20 horas: Portinatx Party 2025 con: DJ David MR, DJ Magata, Ginevra Ramos y Sergi Torres.

Portinatx Party 2025 con: DJ David MR, DJ Magata, Ginevra Ramos y Sergi Torres. 20.15 horas: Ruta Portinatx al Sol Post. Salida desde la parada de bus de Portinatx. Distancia 8 km. Inscripción previa en inscripcions@santjoandelabritja.com hasta el viernes 18.

Fiestas de es Cubells

10 a 12 horas: Taller infantil de arcilla ‘Especial vida marina’ (a partir de 7 años). Inscripción previa: avecescubells@gmail.com.

Taller infantil de arcilla ‘Especial vida marina’ (a partir de 7 años). Inscripción previa: avecescubells@gmail.com. 10 a 12 horas: Taller de pintura sobre cerámica para adultos. Inscripción previa: avecescubells@gmail.com.

Taller de pintura sobre cerámica para adultos. Inscripción previa: avecescubells@gmail.com. 21 horas: 4ª Edición del ‘Carmen Rock’ en Es Tancó con Soul Doctor, Apotropaico y DJ John Sax.

Fiestas del Carmen en Es Pujols

22.30 horas: Fiesta Planet Flower, con Joan Ribas, Dj Pharma y Javi Box, en la plaza Europa.

Música

Iggi Loop & Tonia J. Versiones. Sant Josep es Música. 11.30 a 13 horas en el mercado artesanal de Sant Josep.

Rottowatts. Pop rock. Sant Josep es Música. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

Soul Doctor. Soul. Sant Josep es Música. 16.30 horas en Rosana’s.

Concierto sorpresa. Ciclo Sol Post a s’Oli Fest. Sant Josep es Música. 20 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou.

Antonio Muñoz. Flamenco. Sant Josep es Música. 20.30 horas en es Racó Verd.

Rick & Carly. Música de baile. Sant Josep es Música. 21 horas en la sala Plastik de Cala de Bou.

Eivissa Daurada. Concierto a la luz de las velas. Festival Nits de Tànit del Consell de Eivissa. 22 horas en la sede de la UIB de Ibiza. 10€ anticipada, 15€ en taquilla. Minibús gratuito desde las 19.30 horas desde Multicines Eivissa.

‘Jazz a la Plaça’. Jam session del ciclo ‘Música a les places’ de Formentera. 22 horas en Sant Francesc.

‘De sal i sol’. Concierto de habaneras a cargo de Veus des Freus. Programa ‘Nits al Museu’ del Museo Etnográfico de Eivissa, Can Ros, Santa Eulària. A las 22 horas.

Hot Ice. Clásicos del soul. Desde las 0 horas en el Café Pereyra de Vila.

Cine

‘Mecal Air Ibiza’. Muestra de cortometrajes. Hoy Publicidad creativa. 22 horas en el parque infantil de Sant Agustí.

Portinatx celebra este domingo su procesión marinera / Toni Escobar

DOMINGO 20 DE JULIO

Fiestas de Portinatx

10 horas: Misa cantada por el coro de Sant Joan de Labritja en la capilla de Portinatx

Misa cantada por el coro de Sant Joan de Labritja en la capilla de Portinatx 11:30 horas: Imposición de escapularios en la capilla

Imposición de escapularios en la capilla 19 horas: Pasacalles a cargo de la banda Esencia y salida de la Virgen en procesión

Pasacalles a cargo de la banda Esencia y salida de la Virgen en procesión 20 horas: Embarque de la Virgen en procesión marinera en el muelle de la playa grande

Embarque de la Virgen en procesión marinera en el muelle de la playa grande 21 horas: Regreso de la Virgen en procesión hasta la capilla de Portinatx con invitación a merienda por cortesía del Hotel Barceló Portinatx.

Regreso de la Virgen en procesión hasta la capilla de Portinatx con invitación a merienda por cortesía del Hotel Barceló Portinatx. 22 horas: Baile típico folclórico ofrecido por Sa Colla de Labritja frente a la capilla.

Fiestas de es Cubells

9 horas: Misa y procesión.

Misa y procesión. 20.30 horas: Teatro con el Grup de Teatre Júnior des Cubells, representación de “Sa màquina” (obra de Fina Ribas) en Es Tancó.

Fiestas del Carmen en Es Pujols

18.30 horas: Misa seguida de procesión marinera y ball pagès, en la plaza Europa.

El Carmen en Sant Antoni

19 horas: Misa seguida de procesión hasta el puerto y procesión marinera y ofrenda de flores

Misa seguida de procesión hasta el puerto y procesión marinera y ofrenda de flores 21 horas: Exhibición de ball pagès a cargo de sa Colla de Can Bonet en la plaza de detrás de la iglesia.

Exhibición de ball pagès a cargo de sa Colla de Can Bonet en la plaza de detrás de la iglesia. 22 horas: Nits Amples d'Estiu. Concierto de Andrés Coll ¬ Rob Luft Quartet.

Música

Soul Doctor. Soul. Sant Josep es Música. 18 horas en Social Point Beach.

Alma Cubana. Fiesta latina. Sant Josep es Música. 19 horas en Tropicana es Jondal.

Swingin Tonic. Swing, jazz, blues... De 20 a 21.45 horas en Hotel Mongibello Ibiza de Santa Eulària.

Flawless. Soul. Sant Josep es Música. 20 horas en Petunia Ibiza.

Querencia. Flamenco. Sant Josep es Música. 20.30 horas en Tribu.

ZZ Rock. Tributo a ZZ Top. Sant Josep es Música. 20.30 horas en Social Point Beach.

Andrés Coll & Rob Luft Quartet. Jazz. Ciclo Nits Amples de Sant Antoni. 22 horas en la plaza de detrás de la iglesia. Entrada libre.

Una de las fotografías de la exposición de Monica Craig / Monica Craig

EXPOSICIONES

Georges Chabbat. 'Abstracciones líricas, pinturas. Inauguración viernes 18 de julio a las 19 horas en el Club Diario de Ibiza. De lunes a viernes de 18 a 21.30 horas. Hasta el 30 de julio.

‘The Rolling Collection’. Colectiva internacional con obras en formato circular. Inauguración sábado 19 de julio de 19 a 22 horas. Hasta el 31 de agosto.

Josefina Torres. Retrospectiva 2017-2025, pinturas. Inauguración el viernes 18 de julio a las 20 horas con recital de guitarra de Ángel Sanz. Can Tixedó Art Café de Forada. Hasta el 18 de julio.

‘Es Amunts. La Ibiza salvaje’. Fotografías de Joan Costa, Núria Costa, Xavier Mas, Joan Pereyra, Vicent Planells y Simón Vila. Paneles en el Port de Sant Miquel. Hasta el 30 de octubre.

2d Exposició. Pinturas de David Riera (Noguera) y composturas de Virol Bifis (David Serra). Can Jordi Blues Station. Hasta el 30 de agosto.

Zeina Moussalli. Pinturas. De lunes a sábado de 10 a 13 horas y domingos de 10 a 14 horas en la Casa Parroquial de Sant Joan. Hasta el 29 de julio.

Tomás López González. ‘Confluències’, esculturas. De 11 a 14 y de 19 a 21 horas en la sala Ajuntament Vell de Formentera. Hasta el 26 de julio.

‘Monica Craig: Unos días de 1953 en Ibiza y Formentera’. Fotografías del año 1953 de la británica Monica Craig cedidas al MACE. Hasta el 9 de noviembre en el Museu Puget de Dalt Vila.

'Arrels per al futur'. Obras de los alumnos de los talleres de artesanía tradicional del Consell de Eivissa. Sa Nostra Sala, c/Aragó, 17, de Vila. De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 18 de julio.

‘100 años Eduard Micus’. Exposición por el centenario del artista. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica en el 971191923. Espacio Micus de Jesús. Hasta diciembre.

Yvette Spowers. 'Jo som el recipient. Jo som la mar'. Cerámicas. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. De martes a viernes de 18 a 21 horas y sábados de 10 a 14 y de 18 a 21 horas. Hasta el 26 de julio.

Ángel Zabala y colectiva de platos. Muestra de esculturas de Zabvala y platos de barro intervenidos por diferentes artistas de Art amb B. Centro cultural Can Jeroni de Sant josep. De miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 horas y de jueves y sábado de 18 a 21 horas. Hasta el 27 de julio.

M. Marta Torrassa. 'Hasta la raíz', pinturas. Cada día de 12 a 24 horas en la Sala Aubegrine by Atzaró. Hasta el 31 de julio

Elke Beiner. Collages. Hotel Ocean Drive Talamanca. Hasta el 24 de julio

Amparo López. Hotel Ocean Drive Ibiza. Hasta el 30 de julio

'El monument als corsaris. 110è aniversari'. Muestra de fotografías y documentos sobre el monumento del puerto de Ibiza. De lunes a viernes de 9 a 14.30 horas y sábados de 11 a 13.30 horas en la sala Refectori del Ayuntamiento de Ibiza en Dalt Vila. Hasta el 25 de julio.

Dirk Jensma. 'Spheroids', pinturas. Hotel Los Enamorados de Portinatx. Hasta el 28 de julio.

‘Ibiza. La isla perdida de Walter Benjamin’. Fotografías de Cecilia Orueta. Es Polvorí de Dalt Vila. De martes a viernes de 18 a 20.30 horas y sábados y domingos de 11 a 13.30 horas. Hasta el 24 de agosto.

'Viento, Sueño y Memoria'. Exposición colectiva de La Petite Galerie. Sa Punta des Molí de Sant Antoni. De martes a viernes de 18 a 21 horas y sábados de 10 a 14 y de 18 a 21 horas. Hasta el 26 de julio.

‘Arca de la Alianza’. Esculturas del ciclo ‘Arche Natura’, del artusta italiano Pep Marchegiani. Sala del Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou. Hasta el 20 de julio.

Cristina Ferrer. Pinturas sobre Ibiza. Hasta el 10 de agosto en el restaurante Es Xarcu, Sant Josep.

‘La mirada sargantana’. Obras de Rob Loren. Del 26 de junio al 23 de julio en la sala de exposiciones del Centro Cultural de Jesús.

Miquel Barceló. ‘El present permanent’. Obra reciente del artista mallorquín. Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). Hasta el 16 de noviembre.

Spencer Lewis. ‘La noche de día’, pinturas. Exposición del veranbo en La Nave de ses Salines. Hasta el 28 de agosto.

‘Reencuentro’. Obras de Erwin Bechtold y Franco Monti. Estudi Tur Costa de Jesús. Hasta septiembre.

‘Leonardo da Vinci’. Exposición interactiva instalada en la Plaça de sa Riba del puerto de Eivissa. De lunes a domingo de 11 a 14 y de 17 a 23 horas. Visitas comentadas en castellano martes, jueves y sábados a las 12.30 horas y lunes, miércoles, viernes y domingos a las 19.15 horas. Visitas comentadas en catalán lunes, miércoles, viernes y domingos a las 12.30 horas y martes, jueves y sábados a las 19.15 horas. Visitas escolares de lunes a viernes de 9.30 a 11 y de 15 a 17 horas con reserva previa en el 900801137. Hasta el 22 de julio.

Colectiva en También. Obras de Matthias Biberon, Jesús de Miguel, Prudence Dudan, Bertrand Fompeyrine, Sébastien Kito, Benjamin Pelletier y Natalie Rich. Galería También de Santa Gertrudis.

Jean-Marc Bustamante. ‘1995-2025', pinturas, fotografías y esculturas. Galería Parra & Romero de Santa Gertrudis.

Harlys Becerra. 'Symbiosis', pinturas. Hotel Me Ibiza de Santa Eulària.

'Fragmentos de arquitectura'. Exposición y libro de los arquitectos Marià Castelló y Lorena Ruzafa, con textos de Jesús Rodríguez Comes. Sede del Colegio de Arquitectos en Eivissa, Can Llaneres, Dalt Vila. De lunes a viernes de 9 a 14 horas, hasta el 19 de septiembre.

‘Històries de migracions. Eivissa i Formentera, terra de sortida i arribada’. Muestra sobre migraciones del Fons Pitiús de Cooperació. De martes a domingo de 10 a 14 horas en el Faro de la Mola de Formentera. Hasta el 28 de septiembre.

Willie Márquez. 'Carigrafías', pinturas. Estudi Tur Costa de Jesús.

'Sanç I, Rei de la Corona de Mallorca. El monarca oblidat'. Exposición por el 700 aniversario del final del reinado. Museo Monográfico des Puig des Molins. Hasta el 2 de noviembre.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 20 horas. Night Market: domingos, lunes y martes de 18 a 24 horas, de junio a septiembre.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Cala Llenya. Artesanía, ropa, complementos... Música en vivo. Domingos de 10 a 14 horas. Restaurante Cala Llenya.

Puerto de Ibiza. Mercadillo Hippy y de artesanía. Todos los días de 18 a 1.30 horas. Hasta octubre.

Sant Rafel. Mostra artesanal. Artesanía, cerámica y productos kilómetro cero. Jueves de 19.30 a 22.30 horas, hasta el 11 de septiembre.

Sant Josep. Mercado Ecológico, Local y de Artesanía. Música en vivo y talleres infantiles. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en el centro de Sant Josep. Hasta octubre.

Platja d‘en Bossa. Hippy Market con artesanía, moda y complementos. Calles Ruda y Bruc. Cada día de 18 a 0 horas. De mayo a octubre.

Santa Eulària. Mercadillo de artesanía del paseo de s'Alamera. Todos los días excepto miércoles y domingos de 9 a 14 y de 18 a 21 horas. Hasta el 31 de octubre.

Santa Eulària. Mercat ecològic. Todos los jueves del verano de 15 a 19 horas en Can Planetes.

Santa Gertrudis. Mercadillo de artesanía y producto local. Viernes de 18 a 24 horas junto a la plaza de la iglesia. Hasta septiembre.

Cala Llonga. Mercadillo de artesanía. Jueves de 18 a 24 horas en el paseo. Hasta octubre.

Benirràs. Mercadillo Hippy. Martes, jueves y domingos de 12 a 24 horas, junto a la playa. Hasta final de septiembre.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.

Mercado artesano de Sant Ferran: Jueves, viernes y sábados de 20 a 0 horas. Del 30 de mayo al 28 de septiembre.

Mercado artesano de la Mola: Mercadillo hippie. Miércoles y domingos de 16.30 a 22 horas. Del 1 de mayo al 9 de octubre.

Mercadillo de es Pujols: Artesanía y complementos. De lunes a viernes de 19 a 0 horas. Del 1 de mayo al 30 de septiembre.