Mariano Juan, vicepresidente del Consell de Ibiza: «Esta isla no puede soportar más población, ni de temporeros ni fija»

El vicepresidente Mariano Juan, que esperaba paciente su turno en el burladero en el pleno de debate sobre política general que se ha celebrado este jueves en el Consell de Ibiza, salió al ruedo con ganas: "Dejen de ser los jinetes del apocalipsis", espetó a socialistas y a UP". Empezó lidiando con la ganadería (que dirían Ábalos y sus secuaces) socialista: "¿De qué modelo de lujo habla, puede ir más allá del cliché?". "De los 304 los hoteles de la isla, 23 son de lujo, que hoy representan el 7% de las plazas de la isla", dijo dirigiéndose al palco socialista: "Dejen de infantilizar el debate", soltó tras una verónica.

El chabolismo es, subrayó el vicepresidente, «consecuencia de la política del Govern balear [de los socialistas, encabezados por Francina Armengol], que duplicaron el precio de la vivienda en la isla mientras se construían cientos de viviendas a más de 700.000 euros».

¿Saturación?, se preguntó: "La población ha aumentado un 13% en 10 años, y el empleo, un 24%. Pero las pernoctaciones llevan años estancadas. Sólo han crecido un 0,9% en ese periodo. Porque el problema, y de ahí la sensación de saturación, no radica en que haya más turistas, sino que hay más residentes y más turismo ilegal".

Su análisis fue crudo: "Esta isla no puede soportar más población, ni de temporeros ni fija, ni más visitantes de oferta ilegal si no está preparada para alojar ni para nutrir a esa población. El crecimiento laboral debe ser sano. No basta con tener un trabajo para venir a vivir aquí. Hay que tener casa. No basta con dar empleo a quien se sabe que no puede residir en una vivienda digna. El reto está en ajustar nuestra actividad económica y laboral a nuestra capacidad como isla. Y hay un plan para que confluyan".

Por ejemplo, acabar con la vivienda turística ilegal: "En un año se ha fulminado el 70% de la oferta ilegal. De 2.900 anuncios, quedan 840, datos de ayer. Y en un mes estaremos en disposición de eliminar el grueso de toda la oferta ilegal de la isla".

El intrusismo

Negó también que haya más transporte ilegal: "Ayer [por el miércoles], el sector del taxi dijo que el intrusismo ha bajado, que hay un 75% menos de matrículas sospechosas en el aeropuerto, ni mucho menos las 1.400 que dice usted [Elena López]. Se contabilizaron en junio 400 sospechosas. Había más de 2.000 en junio de hace un año". En un mes se han producido "36 incautaciones» de taxis piratas (para recuperarlos deben pagar 15.000 euros) y 46 achatarramientos", además de tramitarse "otros 25". Y se han cobrado "1,8 millones de euros en multas". "Vamos a un sistema de disuasión más que de multas", subrayó Juan.

En cuanto a las críticas socialistas a la ley de control de llegada de vehículos por vía marítima, el presidente insular, Vicent Marí, dijo que "la Dirección general de Tráfico, la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia y AENA torpedean la aplicación de esa legislación" y recalcó que todas esas instituciones "son del Gobierno central". "¿Ustedes —dijo dirigiéndose a los socialistas— de qué parte están, del Consell o de los estamentos estatales que se esfuerzan para que esta ley sea un fracaso? O están con Ibiza o de parte de quienes están en contra de esta ley".

También defendió el trabajo hecho desde el Consell contra el intrusismo: "En junio bajó la oferta de anuncios ilegales [en plataformas como AirBnB]. Pero la ocupación de la oferta legal ha subido un 6% y en vivienda vacacional, un 8%. Se está produciendo un trasvase de oferta ilegal a la legal. Eso significa que está dando frutos". También cuestionó Marí la preocupación de los socialistas por la saturación cuando, a su juicio, «ahora el Gobierno central permitirá el alquiler de las embarcaciones de recreo de la lista séptima», que viene a ser como «crear un AirBnB del mar».