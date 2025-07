Consell de Ibiza: 200 propuestas presentadas, 100 aprobadas

El pleno sobre el estado de la isla celebrado este jueves en el Consell de Ibiza se dividió, como es costumbre, en dos partes. La primera, para los análisis de cada grupo. La segunda, y tras un receso de un par de horas, para la presentación de propuestas por cada uno de ellos. Esta segunda fase resultó algo confusa, en parte por la enorme cantidad de propuestas realizadas: 66 de UP, 49 de Vox, 53 del PP y 32 del PSOE: 200 en total, de las que se aprobaron 100, la mitad. Se necesitaría medio periódico para detallarlas todas.

Una de las que avivó el debate fue la que presentó el PP para instar, junto al Govern, al Gobierno de España a financiar el coste adicional que implica el transporte de residuos a Mallorca. El PSOE votó en contra y presentó otra, que fue rechazada, para que el Govern elaborara, en el plazo máximo de doce meses y con la participación efectiva de los consells insulares y ayuntamientos, un Plan Autonómico Integral de Prevención y Gestión de Residuos de aplicación coordinada en todo el territorio balear. «Ni quieren traslados ni quieren incineradora. El colmo. Marca en sa porta des forn cuando sepamos qué es lo que quiere el PSOE con los residuos», dijo, echando mano de un dicho pitiuso (que alude a hechos casi imposibles), Marilina Ribas, consellera de Juventud, Participación Ciudadana y del Parque Insular de Servicios de sa Coma.

Otro tema que enfrentó a los partidos fue el de la cuarta desaladora, que rechaza de plano UP, tal como propuso (y no se aceptó), mientras que el PSOE apuesta por «ampliar e invertir en las desaladoras que hay, no en construir otra para seguir construyendo» más inmuebles en la isla. Ribas lamentó la postura en contra de UP: «¡Con lo que hemos luchado por ella! La necesitamos para los actuales residentes». Esto último iba dirigido a los socialistas.