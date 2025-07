El nuevo director de inmigración pidió cárcel para un exalto cargo ibicenco del Govern balear

Eran otros tiempos y defendía otros intereses. El nuevo director del área de inmigración y cooperación del Govern balear, el subinspector de Policía Manuel Pavón, no tuvo ningún problema en ejercer la acusación particular, en nombre del sindicato SUP, contra un antiguo alto cargo del Ejecutivo que golpeó a un agente después de protagonizar una agresión sexual en un restaurante de Palma. Pavón, con el apoyo de los afiliados de su sindicato, tomó la decisión de que el SUP se personaría como acusación particular en todas las causas judiciales por agresiones a agentes de policía sufridas durante un acto de servicio. Esta descripción encajaba a la perfección con el incidente que protagonizó en el mes de mayo del año 2022 el que en ese momento era el gerente de la empresa pública Ibetec, dependiente de la conselleria de Economía. Juan Antonio Serra Ferrer, profesor de economía de la UIB y amigo personal del vicepresidente Costa, atacó a una mujer en un restaurante del Paseo Mallorca. La intentó besar, pero al apartar la mujer el rostro, entonces le lamió la cara. La situación fue muy violenta y se solicitó la presencia de la Policía, ya que se había producido una supuesta agresión sexual en este conocido restaurante de Palma. Cuando Serra Ferrer se dio cuenta que la Policía entraba en el local, huyó a la carrera, siendo perseguido por dos agentes. Uno de ellos le dio alcance y se produjo un forcejeo con el agresor, que le propinó un puñetazo en la cara, antes de ser reducido a la fuerza.

En el momento que se conocieron los hechos y el juzgado tramitó una causa por agresión sexual y atentado contra la autoridad, el sindicato SUP decidió salir en defensa del agente agredido. Defendió sus intereses en el proceso, actuando como acusación particular. “Nos da igual quien sea la persona agresora, aunque sea un alto cargo del Govern”, declaró en ese momento Pavón en las puertas del juzgado. Y añadió que “se ha demostrado que el policía no mintió”, señalando que el propio acusado, en el juicio celebrado meses después en Palma, reconoció los hechos y pactó una pena de prisión. Juan Antonio Serra Ferrer aceptó dos años de prisión e indemnizar a la mujer y al policía que agredió. Al no tener antecedentes la condena se suspendió y el exalto cargo no ingresó en prisión. En el momento del juicio Serra Ferrer ya no ocupaba ningún cargo en el Ejecutivo, que decidió cesarlo en el momento que se conoció, a través de DIARIO de MALLORCA, que la fiscalía solicitaba una condena de tres años de prisión contra él por un delito de agresión sexual. El sindicato policial también se sumó a esta petición de pena, si bien en el juicio aceptó el pacto que se le ofreció al exalto cargo para que se confesara culpable, a cambio de reconocer los hechos, es decir, la agresión al policía, y aceptar una condena de dos años de prisión.

En su condición de representante del sindicato SUP en Baleares, Manuel Pavón ha realizado numerosas entrevistas señalando la dificultad que representa la llegada masiva de tantos migrantes a las costas del archipiélago. Si bien reconoció que no se podía relacionar migración con delincuencia, sí insistió en que muchos de estas personas llegadas en patera a Baleares se dedicaban a cometer delitos. Pavón defendió el discurso de que las fuerzas de seguridad necesitaban de más medios para hacer frente al fenómeno migratorio.

El Govern ha decidido que sea precisamente el hasta ahora secretario general del SUP el que dirija la política migratoria de Baleares. Pavón trabajará bajo las órdenes de la conselleria de Presidència.