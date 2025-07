24 desalojados se instalan al lado de Can Rova 2, en Ibiza: "Buscamos vivienda desde el incendio, pero no hay nada"

Esta mujer desalojada de Can Rova 2 asegura que ha intentado, por todas las vías, empadronarse en la isla, pero que hasta el momento no lo ha conseguido. Los asentados han criticado en anteriores ocasiones trabas por parte del Ayuntamiento para empadronarse, primer paso para poder regularizar su situación administrativa. El Consistorio lo niega: “Ahora mismo no tenemos ninguna solicitud de empadronamiento en la finca de Can Bunets [Can Rova 2]”, expresó un portavoz municipal este lunes. Aseguró que la única solicitud recibida ha sido para escolarizar a un menor, pero que la Policía Local no pudo hacer la comprobación porque no se les dejó acceder a Can Rova 2, donde los asentados pusieron vallas y dos cámaras de seguridad en la entrada. Así, la policía no podía contrastar si algún asentado que quisiera empadronarse vivía allí o no.

El Ayuntamiento dice que se vetó la entrada a los agentes y a cualquier funcionario municipal, como los de Servicios Sociales, algo que los portavoces de los asentados negaron.

Esta mujer también niega que no se les dejase entrar: [Una vez] "La policía entró, pidió pasaportes, cuántos vivíamos en una casa... Todo. Ellos tienen los nombres y todo". Otra desalojada, sentada a su lado, le da la razón: “La policía vino y dijo que nos estaba registrando para que luego viniesen los Servicios Sociales a poder ayudarnos. Solamente entraron los policías a registrarnos, a ver cuántas familias había, y también a poner los números en las casas, pero luego nunca llegaron los Servicios Sociales. Eso fue justo en el intento de desalojo de abril”.