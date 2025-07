Aumentan a 77 los desalojados de Can Rova 2 que han pedido ayuda a Santa Eulària

El número de desalojados del asentamiento de Can Rova 2 que ha pedido ayuda a los servicios sociales de Santa Eulària asciende a 77, según ha explicado en rueda de prensa el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, Juan Carlos Roselló. De éstos, 28 son mujeres (cuatro de ellas embarazadas), 36 hombres, 11 menores de edad, una persona con necesidad de atención sanitaria y otra persona mayor de 65 años.

"A todas estas personas se les ha hecho la primera valoración por parte de Bienestar Social y se les ha solucionado el problema habitacional que podían tener o de recursos que necesitasen. Hay gente que nos ha pedido ayuda económica y eso también se valora, por supuesto, ya sea para comprar comida o incluso para comprar un billete para desplazarse a algún sitio para poder rehacer un poco su vida en un lugar donde tengan una solución habitacional digna y puedan seguir con su vida", ha añadido. Hay dos familias que "están considerando regresar a la península", pero no es algo seguro por el momento, de modo que no han solicitado ayuda para ello.

El edil ha hecho hincapié, al ser preguntado por las familias que hay asentadas ahora mismo en las inmediaciones de Can Rova, en que "toda persona que ha pedido ayuda al Ayuntamiento ha tenido solución habitacional para pasar esta noche", después del desalojo de este martes. Asegura, por otro lado, que hay 13 personas en el departamento de Bienestar Social: "Lo hemos reforzado desde hace más de una semana para poder atender a todas estas personas".

El Ayuntamiento ha facilitado ayuda para el pago de entrada a viviendas de alquiler a desalojados de Can Rova 2, pero a estas alturas de temporada las opciones en la isla son muy limitadas. "Es complicado. Nosotros iniciamos el procedimiento en el mes de abril, cuando todavía había muchas posibilidades a la hora de poder ayudar mucho más a la gente. En abril se ayudó a quien lo pidió", en palabras de Roselló.

Recursos habitacionales

Detalla que el Ayuntamiento tiene recursos de alojamiento "apalabrados con campings y hoteles": "Las opciones son habitaciones en algún hotel, apartamentos, campings... todo lo que pueda ser un espacio seguro". Además, se ha gestionado una plaza en el centro de acogida Sa Joveria.

¿Y hay un tiempo máximo para permanecer en estos alojamientos de carácter temporal y de urgencia? Eso lo dictarán las siguientes valoraciones que se hagan por parte de los Servicios Sociales. "La persona que, después de la primera valoración, se ve que tiene recursos y que no es usuaria de servicios sociales, no podrá estar más tiempo hasta que se le haga ya una valoración más particular. De cada persona que pide ayuda, primero se realiza una valoración inicial para la primera ayuda que puedan necesitar, y después, ya con más detalle, se lleva a cabo una valoración que marque su nivel de vulnerabilidad y en función de eso ya se aplican ayudas que van con más o menos tiempo", ha afirmado.

Hasta la fecha son nueve las familias desalojadas de Can Rova 2 acogidas en diferentes modalidades de alojamiento, asegura el Ayuntamiento. "En relación con la situación de menores y las madres que han solicitado ayuda al Consistorio, cabe destacar que el centro de acogida de Nazaret [de Cáritas] aloja actualmente a cuatro madres con sus respectivos hijos. De entre los hombres, la mayoría ha manifestado tener alternativas propias", añade el Consistorio.