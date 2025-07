Santa Eulària derriba el poblado de chabolas Can Rova 2 sin resistencia por parte de sus inquilinos

David Ventura / Sergio G. Cañizares

El campamento de Can Rova 2 ya no existe. A las nueve en punto de la mañana, la primera retroexcavadora ha entrado en el campamento para iniciar el proceso de demolición de todas las infraviviendas. Minutos antes, habían entrado en el recinto agentes de la Policía Local y trabajadores del Ayuntamiento de Santa Eulària. No se han repetido las imágenes que se produjeron hace un año durante el desalojo del primer poblado de Can Rova. Los inquilinos del campamento han cumplido con lo que ayer declararon a Diario de Ibiza: durante la noche han recogido sus cosas y este martes por la mañana ya prácticamente no quedaba nadie en el poblado.

En primer lugar, han accedido al poblado los servicios técnicos municipales para comprobar la existencia de instalaciones eléctricas que pudieran generar algún riesgo a la hora de realizar el derribo de las chabolas. Los técnicos de medio ambiente también han localizado las fosas sépticas, para marcar su situación y evitar algún hundimiento. Después ha sido el turno de la Policía Local y los agentes del Seprona, para comprobar que no quedara ninguna persona ni tampoco ninguna mascota o animal en el recinto antes de la entrada de la maquinaria.

Según informa el Ayuntamiento de Santa Eulària, los técnicos han retirado 12 instalaciones eléctricas precarias, 29 botellas de butano, dos camiones completos de aparatos eléctricos y electrónicos, diez baterías, tres bidones de aceite, cinco cocinas de gas y dos bidones de combustible. También, explican, han detectado dos cuadros eléctricos conectados ilegalmente a las redes de suministro.

Cuando han hecho su aparición las retroexcavadoras, algunos inquilinos estaban retirando todavía sus enseres por la parte posterior del perímetro del campamento. Algunos agentes de la Policía Local han ayudado a estas personas a descargar sillas, neveras de playa y otros efectos personales.

De los 250 habitantes que se calcula que había en Can Rova 2, esta mañana solo quedaban unos treinta. Según han comentado estas personas, en su gran mayoría de origen paraguayo -aunque bastantes ya tienen la nacionalidad española- los menores, sus madres y las dos mujeres que están embarazadas, pasarán esta noche en el albergue de Cáritas, donde se les ha garantizado refugio por espacio de un mes. El Ayuntamiento de Santa Eulària señala que los Servicios Sociales municipales han gestionado el ingreso en un centro de acogida a cuatro mujeres con hijos a cargo, un alojamiento privado temporal de urgencia para una persona, así como ayudas económicas a cuatro personas para la entrada de una vivienda en alquiler. El resto de adultos sigue buscando una alternativa habitacional.

Una grua retira una caravana. / Toni Escobar

Sin incidentes

“Todo se ha realizado de manera pacífica, completamente ordenada “, ha confirmado después el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Eulària, Juan Carlos Roselló: “Todo está saliendo tal y como habíamos planificado”.

Para apoyar el operativo han llegado a la isla 38 agentes de la Guardia Civil, entre ellos los antidisturbios de Grupo de Reserva y Seguridad, que no han hecho acto de presencia en Can Rova 2 porque no se les ha necesitado. Sí que han acudido agentes del Seprona; del equipo cinológico de la Guardia Civil, que ha ayudado en la detección y revisión de posibles elementos explosivos; del servicio de tráfico de la caserna de la Guardia Civil de Santa Eulària; cuatro agentes de Extranjería de la Policía Nacional; 15 agentes de la Policía Local de Santa Eulària; cinco trabajadores de los Servicios Sociales municipales; dos técnicos, dos celadores y un responsable técnico del departamento de Medio Ambiente; dos encargados del Servicio de Infrancciones, además del personal de las empresas contratadas para retirar todos los residuos.

La previsión del Ayuntamiento es que durante el día de hoy se derriben todas las infraviviendas. Retirar de la parcela todos los escombros es un trabajo que necesitará más días: “Esto no se retira de cualquier manera. Hay que identificar los residuos que no sean peligrosos como los que tienen amianto, o baterías. Cada residuo se tiene que tratar como toca. Por eso será un proceso más laborioso, aunque creo que en dos días seremos capaces de retirarlo todo y dejar la parcela como estaba”, ha explicado Roselló.

"No lo podemos permitir"

El concejal, en una comparecencia ante los medios, ha asegurado que Santa Eulària no volverá a tolerar ningún otro asentamiento de este tipo en su municipio: “No podemos permitir este tipo de vida, porque todos los informes y también la justicia nos han dado la razón de que esto es un peligro. No se puede permitir que la gente viva en estas condiciones de peligrosidad porque hay riesgo de incendio, de electrocución, de intoxicación por beber agua sin ningún tipo de control”.

Sobre el hecho de que nadie vive en estas condiciones por gusto, Roselló ha señalado que “antes de venir a una isla como Eivissa, esta gente que se asegure de tener una vivienda. Lo que no se puede hacer es venir y después ya veremos dónde vivimos”. Cuando se le ha comentado al concejal que parecía que estaba riñendo a los habitantes de las infraviviendas, ha respondido: “Pues sí”.