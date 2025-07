Paciente de Ibiza: «Me operaron de la cadera izquierda hace un año y sigo esperando para la otra»

Una paciente de Ibiza, María Mera, lamenta que continúa sin saber cuándo se someterá a una operación de prótesis de la cadera derecha, después de que le operasen la izquierda en julio del año pasado en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, ya que el Hospital Can Misses le ofreció ser derivada a la privada en el marco del decreto de garantía de demora. En teoría, tenía cita para la segunda intervención en mayo de este año en el hospital privado. Allí obtuvo cita para el preoperatorio el 28 de abril, pero se torció unos días antes.

«Una semana antes, el lunes 21, me llamaron desde la Policlínica diciéndome que el acuerdo que tenían con la Seguridad Social estaba roto. Que tenía que ponerme yo en contacto con Can Misses para que me dieran ellos una solución, así que el día 22 fui a atención al usuario», relata esta mujer. Entre mayo y junio, otros seis pacientes explicaron a este diario una situación similar: que les habían dicho (desde «la Policlínica» o, en algunos de estos casos, desde «ambos lados») que el contrato entre los dos hospitales estaba parado o roto.

De los siete casos de derivados de los que ha tenido conocimiento este rotativo (incluyendo el de María Mera), tres volvieron al hospital público. Otros, en cambio, finalmente fueron atendidos en el centro privado y se les dio fecha para consulta o para operarse. El centro privado indicó: «Grupo Policlínica ha contactado con el 100% de los pacientes derivados, ofreciéndoles las consultas o intervenciones quirúrgicas correspondientes. A aquellos que lo han solicitado, se les ha facilitado el regreso a Can Misses».

Ambos hospitales han negado desde el inicio que el contrato de colaboración estuviese roto, pero el Área de Salud pitiusa (Asef) dijo que mantendría «contactos con el proveedor para conocer las razones de las incidencias (...) tras las informaciones de los pacientes que relataban haber sido rechazados por la privada».

«En Can Misses me estaban llevando en Reumatología y el 21 de junio de 2022 me enviaron a Traumatología. Estuve más o menos un año sin que me llamasen, así que fui a Atención al Paciente. Me dijeron que esperara un poco más y a los dos meses volví y puse una reclamación», relata esta paciente. Calcula que fue en septiembre u octubre de 2023 cuando le llamaron desde la pública para ofrecerla ser derivada a la Policlínica, donde le dieron cita con Traumatología en noviembre.

Vuelta al Hospital Can Misses

En el centro privado concluyeron que tenía que ser operada: había que colocar prótesis en ambas caderas. El 19 de julio de 2024 le operaron de la izquierda y a mediados de octubre terminó la rehabilitación. «Me dijeron que había que preparar la cadera derecha, pero también darle tiempo a la otra para recuperarse». Algo normal. En marzo de 2025 le llamaron para empezar el preoperatorio para la derecha, pero Mera, que es gobernanta y en esos días estaba volviendo a empezar a trabajar, pidió a la Policlínica atrasarlo un mes, para dejar listas antes un par de cosas de su trabajo. «Mi fallo fue atrasarlo un mes. De haberlo sabido...». Porque aunque ya quedaron para hacer el preoperatorio el 28 de abril, el 21 recibió la llamada de la Policlínica en la que, asegura, le dijeron que el convenio no estaba en marcha.

Ya de vuelta en Can Misses, el 6 de junio presentó una hoja de reclamación porque seguían sin darle fecha para operarse en la pública. No obtuvo respuesta hasta el 3 de julio, cuando Can Misses le dio cita para consulta el 7 de julio. «Ese día me atendió una persona de Traumatología que me dijo que está especializada en miembros superiores y que entonces me pasaba a los médicos de cadera, así que sigo esperando». Ahora tiene cita para otra consulta hoy martes, día 15 de julio.

Asef explica que el caso de esta paciente está clasificado como «preferente, ya que comunicó en el Hospital Can Misses el 9 de mayo que en la Policlínica le habían informado de que no sería atendida allí y se le dio cita con el Servicio de Rehabilitación el día 14 de mayo». Según la paciente, avisó unas semanas antes: «El día 22 de abril fui a Atención al Usuario de Can Misses y me dijeron que me operarían en el hospital público y que me ponían como ‘preferente’. El día 25 fui al médico de cabecera y también expliqué lo sucedido». Asef asegura que «la prioridad es atender a la mayor brevedad posible todos los casos que se hayan encontrado en esta situación, como así está sucediendo» y que, después de deshacerse la derivación de Mera, ha sido atendida en el hospital público también los días 14 de mayo y 16 de junio por parte del Servicio de Rehabilitación. «Puedo caminar sin muleta por casa o una distancia corta, pero en cuanto camino 200 metros el dolor cada vez es mayor. Yo vivo con dolor, las noches en cama me despierta el dolor, y si estoy sentada, me duele, pero claro, si fuerzo caminando ahí ya se nota más», relata.

Lista de espera

Desde Asef declaran que «un proceso de estas características requiere ser valorado por los especialistas competentes en la sanidad pública y en ello se encuentran». Preguntados por la lista de espera de consultas externas en Traumatología, afirman que «hace un año se contabilizaban 5.018 pacientes en la lista de esta especialidad y actualmente hay un 40,6% menos, 2.980 pacientes». La demora media para una consulta en Traumatología «es actualmente de 200,3 días y hace un año era de 279,41». Para una operación de Cirugía Ortopédica y Traumatología, es de 143,63 días y hace un año era de 105,96 días de media. «Debido al aumento de la actividad y la reducción de la lista de espera de consultas, el número de pacientes en espera de operación ha aumentado un 57,3%, 480 actualmente frente a los 305 de hace doce meses». Hay 11 traumatólogos en una plantilla de 13. En febrero de 2024 la conselleria de Salud prorrogó por tres años el contrato que el anterior Govern formalizó con el centro privado para reducir las listas de espera. Por ello se pagará un máximo de 20.971.037 euros por estos tres años, en función del número de casos atendidos.