Los desalojados del poblado de chabolas Can Rova 2: "Ahora están tirando mi casa"

David Ventura / Sergio G. Cañizares

La retroexcavadora avanza. Su objetivo es ahora un habitáculo hecho de madera conglomerada, apenas un paralelepípedo de unos pocos metros cuadrados. Al lado, una sombrilla y una mesa con unas sillas de plástico. En pocos instantes, todo queda arrumbado por la pala de la máquina. Dos mujeres, situadas a unos metros del perímetro de lo que hasta hace poco era el campamento de Can Rova 2, graban la escena con su teléfono móvil.

“Lo que están tirando ahora era mi casa”, dice una de las mujeres. Cuando deja de grabar, se quita las gafas de sol y se seca unas lágrimas. “Llegué aquí hace un año, cuando nos echaron del otro Can Rova. ¿Que si duele? Pues sí. Obvio”, comenta esta mujer, que explica que esta noche la pasará en el albergue de Cáritas.

El de hoy ha sido un día triste para las aproximadamente 250 personas que habitaban el campamento chabolista de Can Rova 2. Todos ellos habían asumido que el desalojo era irrevocable y durante todo el lunes muchos de sus residentes ya abandonaron sus precarias casas. Durante esta mañana, todavía algunos cargaban en los maleteros de sus vehículos sus últimas pertenencias.

Víctimas de la avaricia

El hecho de que los once menores, sus madres y las dos mujeres embarazadas que vivían en Can Rova 2 tengan a su disposición el albergue de Cáritas por espacio de un mes, ha supuesto un alivio momentáneo para la situación desesperada de estas familias. El Ayuntamiento de Santa Eulària, además, ha tramitado ayudas para cuatro mujeres con hijos a cargo en un centro de acogida, y un alojamiento privado temporal de urgencia para otra persona. Los demás adultos, sin embargo, no tienen dónde ir, como explica Richard Medina, uno de los ya exresidentes de Can Rova 2.

“Mi mujer y mis tres hijos pasarán la noche en Cáritas pero yo todavía no sé lo que haré”, explica este hombre, quien asegura que ha estado haciendo innumerables llamadas para encontrar un alojamiento, pero que se ha topado de frente con la implacable avaricia de los propietarios: “Si somos más de una persona, nos cobran 800 euros por cabeza la habitación y con dos meses por adelantado”, así no hay manera.

Otra de las expulsadas, Patricia, explica que entre enero y abril estuvo viviendo en ses Figueretes compartiendo habitación con su marido, y que pagaban 1.200 euros al mes. En el mes de mayo les obligaron a abandonar este cuarto. Ha estado indagando y lo que le han ofrecido es pagar 1.000 euros no por una habitación, sino por un colchón. “Ahorita la conclusión que saco es que aunque tengo trabajo no tengo dónde vivir. Solo me pueden alquilar una cama. Esto me indigna”, explica esta mujer mientras hace tiempo para que la vengan a recoger para ir al trabajo. Como si fuera una broma del destino, Patricia trabaja limpiando villas de lujo.

El Ayuntamiento de Santa Eulària, por su parte, explica que intenta ayudar en la medida de lo posible dadas las circunstancias: “A estas personas se les asesora para encontrar una vivienda digna”, explica el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Roselló, aunque en pleno mes de julio poca cosa se pueda encontrar: “Es difícil pero se hace hasta donde se puede y ayudamos en lo que podemos ayudar”, insiste el concejal. Desde el Consistorio se señala también que se ha ofrecido ayuda económica a cuatro personas para pagar la entrada de una vivienda en alquiler.

Las infraviviendas han sido todas derribadas. / Toni Escobar

Irse o quedarse

Los residentes de Can Rova están divididos sobre su futuro. Por un lado están los que tienen hijos escolarizados en Eivissa, que no contemplan marchar de la isla. Luego están los que no tienen hijos o los tienen en la península. De este segundo grupo, son muchos piensan en abandonar Eivissa. “Antes de ayer, uno de los vivía aquí se fue a Torrevieja. Otro se iba hoy a Madrid. Y yo me lo estoy pensando también”, explica Valentín, otro exresidente de Can Rova 2, mientras observa cómo la maquinaria reduce a escombros el campamento.

Valentín llegó a España hace más de veinte años y ya tiene la nacionalidad española. Trabaja en labores de mantenimiento en la hostelería. Esta noche descansará en su coche y su idea es poderlo hacer durante este verano: “Prefiero estar solo en mi coche que compartir una habitación con diez personas”.

Explican, tanto Valentín como Richard Medina, que hay compañeros a quienes el Ayuntamiento de Santa Eulària les ha pagado el billete de avión para que vuelvan a la península. “Más que pagarles el billete, lo que se hace es ayudar económicamente a la gente que lo necesita. Si dentro de lo que ellos necesitan es una ayuda para pagarse el desplazamiento, los billetes, siempre se ayuda en lo que se puede ayudar”, explica el concejal Juan Carlos Roselló.

Pese a las limitaciones, Roselló anima a los desalojados ha acudir a las oficinas de Servicios Sociales situadas en Puig d’en Valls (Centro Cultural, c/es Viver, s/n): “Primero se les hará una valoración inicial de vulnerabilidad y después ya se habla con los interesados para ver hasta dónde podemos llegar a ayudarles en lo que necesiten”.

Últimos instantes

Mientras se procede al desmantelamiento de Can Rova 2, al perímetro del antiguo campamento se acercan algunos vecinos y curiosos, como es el caso de Toni, recién jubilado y que vive en Can Negre: “Dicen que los jubilados vamos a ver las obras, y aquí estoy”, comenta con cierto sarcasmo, aunque su rostro se pone serio cuando opina sobre el destino de los desalojados: “Podrían llevarlos a sa Coma, que hay sitios vacíos, o acogerles en el interior del Recinto Ferial. Algo se debe hacer por esta gente”.

Un grupo de exresidentes de Can Rova 2 aprovecha la sombra de un algarrobo para juntar sillas y relajarse después de las emociones de la mañana. Son casi todos paraguayos, comparten el mate, han formado una comunidad. Algunos niños corretean entre el bosque de piernas y sillas. Suena ‘Debí tomar más fotos’ de Bad Bunny y algunos de ellos miran en el teléfono móvil las últimas imágenes que han sacado de sus chabolas en Can Rova 2. Efectivamente, vivían en unas condiciones indignas, pero no pueden evitar sentir apego porque, pese a todo, era su casa.