Comienza el desalojo del poblado chabolista de Ibiza Can Rova 2

Pocos minutos antes de las nueve de la mañana una retroexcavadora entraba al poblado chabolista de Can Rova 2. Aunque este lunes muchos de los residentes en este asentamiento sacaron ya sus enseres, aún hay numerosas caravanas y casa prefabricadas en el campamento. Todos sabían la fecha del desalojo, pero la mayoría no tienen dónde ir.

Por el suelo hay colchones, sofás y bicicletas infantiles y un cartel cuelga de una de las casas prefabricadas aún en pie: "Terminaron con Can Rova II, pero no podrán con Can Rova III".

Sobre el terreno trabajan dos retroexcavadoras y un amplio dispositivo de seguridad: cuatro coches de la Policía Local, seis de la Guardia Civil y uno de la Dirección General de Tráfico (DGT).

No obstante, el desalojo se está desarrollando con absoluta normalidad y no se está registrando ningún incidente.

Los menores y sus madres pasarán la noche en el albergue de Cáritas, donde está previsto que se instalen durante un mes. Sin embargo, no hay alternativa habitacional para el resto de adultos que residen en este espacio.

(Habrá ampliación)