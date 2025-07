Santa Eulària niega que ponga trabas para empadronar a los residentes de Can Rova 2

Una de las quejas que más amargamente repiten los residentes de Can Rova 2 son los problemas que han encontrado para empadronarse. Denuncian que el Ayuntamiento de Santa Eulària no cumple con la ley actual que obliga a los municipios a empadronar a todo aquel que tenga un domicilio fijo, aunque este domicilio sea una chabola. “La Policía Local ha pasado por aquí. Tienen nuestros nombres, nuestro pasaporte. Saben quienes somos. Si no nos empadronan es porque no quieren”, asegura una residente.

Una acusación que el Consistorio desmiente tajantemente: “Las personas deben pedir empadronarse y es después cuando la Administración comprueba si realmente viven allí, no al revés. Ahora mismo no tenemos ninguna solicitud de empadronamiento en la finca de Can Bunets [Can Rova 2]”. Asegura que la única solicitud recibida ha sido para escolarizar un menor, pero que la Policía Local no pudo hacer la comprobación porque no se les dejó acceder al recinto.