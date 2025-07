Más sandías en Ibiza tras protegerlas contra un hongo devastador

Sandías rajadas, reventadas, como si las hubieran abierto a machetazos. Era el panorama que a estas alturas del año pasado ofrecían muchas plantaciones ibicencas de esa curcubitácea. No es que por ellas pasara una horda de hooligans cabreados, sino el resultado de la infección producida por el hongo Dydimella bryoniae, cuya especialidad es atacar las curcubitáceas (melones, calabazas, pepinos…). Como resultado, se perdió «hasta el 50% de la producción de sandía», lamenta Toni Tur, Securrat, presidente de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni.

Aquel año, la dydimella les pilló «por sorpresa», por inusual en estos lares, en palabras de Josep Lluís Joan, técnico de Promoción de la Calidad Agroalimentaria del Consell. En 2025 han tomado «precauciones» a tiempo. Recuerda Joan que «fue muy complicado controlar el hongo, a lo que no ayudó la primavera, que fue lluviosa». Pero la de este año, «menos húmeda, ha permitido que no afectara tanto». Se trata de una variedad «que la reseca, la revienta».

«Fue complicado controlar el hongo, a lo que no ayudó la primavera, que fue lluviosa»

Josan Aguiló, vicepresidente de Agroeivissa, cree que será «un buen año gracias a que se ha controlado la dydimella», que en 2024 «causó un desastre, afectó mucho». «Hemos estado más al tanto este año, para lo que hemos llevado a cabo tratamientos preventivos» contra ese hongo, admite Iván Colomar, presidente de la cooperativa Agroeivissa. Y ha dado resultado. Tanto, que todos calculan que la producción de este año aumentará en torno al 20%, un porcentaje en el que coinciden tanto Colomar como Tur. Este último advierte que, al haber caído tanto, un 50%, en 2024, también es lógico que ahora se produzca ese significativo aumento: «No creo que llegue a ser un año espectacular, pero sí que subiremos la producción un 20 o un 25%. En general, todo el mundo que cultiva sandía está teniendo una campaña un poquito mejor que la de 2024».

«Respecto al año pasado, vamos bien, por encima, y además está saliendo con muy buena calidad, de momento, la cosecha», subraya Iván Colomar, contento, además, por su precio en el mercado, «de media un 15% más que el del año pasado». O sea, más y más caras, el sueño de todo pagès. Colomar advierte de que «no es que haya desaparecido la Dydimela bryoniae, sino que, simplemente este año, se está más al tanto», por lo que la cosecha sale «un poquito mejor».

Extensión del cultivo de es Pla Roig de Sant Miquel. / ANTONIO PLANELLS

Antonio Planells, probablemente el mayor productor de sandías de la isla (cultiva en es Pla Roig de Sant Miquel alrededor de 150.000 kilos anuales), coincide en que la cosecha será estupenda… Al menos la actual: «Ahora es buena. Pero las próximas tendrán menos producción porque, debido al calor, no tienen buen cuaje y la flor se seca». Las primeras, las correspondientes a las siembras de marzo-abril, y que ahora recogen, «van muy bien», no así las correspondientes a mayo y junio, debido a las elevadas temperaturas habidas ambos meses: «Si sigue el fuerte calor, tendrán muy poca producción, porque la planta, estresada, ni siquiera hace flor, y la poca que nace, hace muy poco cuaje. Tiene mucha mata, pero no tiene casi nada de sandía. La planta, como autodefensa, produce menos fruta y esta suele ser más pequeña porque se reserva la fuerza para, en vez de crecer la sandía, aumentar la rama», explica. Se sabrá en breve, pues la siembra de mayo y junio comenzará a recogerse «desde el 15 de julio hasta el 15 de agosto».

Un tractor llena un camión con cajas de sandías. / ANTONIO PLANELLS

Sonríe también Planells cuando habla del precio, que en los últimos años ha convertido la sandía en un cultivo muy rentable, casi de lujo: «Más o menos aguanta entre 0,90 y un euro [la venta desde el campo]». Se le ve contento y no tiene queja alguna, señal de que no le va mal. Sobre todo porque parece haber controlado la expansión y efectos de la dydimela, que le provocó algunos daños en agosto de 2024, menores en comparación con los sufridos en otras fincas de Ibiza.

Precios altos

Josep Lluís Joan, que también espera «una buena cosecha», explica que «hay precios muy altos ahora debido a la situación externa», la que se vive allende las Pitiusas: «Hubo temporales en primavera que dañaron bastante la producción fuera de Ibiza. Por eso los precios están altos. Aquí se paga bien normalmente, pero siempre se está a expensas de los precios de fuera. Y este año, fuera están especialmente altos. Se han llegado a pagar en tienda a dos euros el kilo». Es decir, una de 10 kilos costaría 20 euros, como un par de chuletones.

Colomar está contento por su precio, «de media un 15% más que el del año pasado»

El presidente de Agroeivissa, Iván Colomar, también cree que, probablemente, entre «las temperaturas excesivas, que está ya todo muy seco» y que las torcaces empiezan a hacer estragos, la producción sufra alguna merma, si bien confía en que en el balance de final del año esté «por encima de lo cosechado el año pasado». Los agricultores ya descuentan las pérdidas por las altas temperaturas porque ya acumulan «un par de años» en los que son habituales los calores tropicales en plena campaña. Porque esta meteorología extrema, explica Colomar, «acelera la maduración y provoca que, muchas veces, a la fruta le cueste ganar kilos, de manera que si bien crece el mismo número de sandías, su calibre se queda un poquito pequeño».

Injertos problemáticos

Toni Tur, además de presidente de la Cooperativa de Sant Antoni, es el principal productor de sandía ecológica, cuya producción se ha retrasado este año y no estará disponible hasta dentro de un par de semanas: «La primera sandía llegará un poquito más tarde, pero espero que la producción sea buena. El precio al pagès ya está siendo bueno, de momento, porque la producción en general, fuera de Ibiza y a nivel local también, no es muy alta». Ya saben, la ley más elemental del mercado: a menos oferta, mayor precio. Como en otras fincas, ha padecido con los hongos, pero no sólo con la dydimela: «Tuvimos problemas con el suministro del plantel y con la fortaleza de las variedades, porque vienen injertadas en pie de calabaza, problemas derivados de las resistencias que ofrece ese injerto», detalla. Trabajan, en ese sentido, de cara al año que viene «para mejorar un poco las variedades y la técnica del injertado que llega a Ibiza, porque muchas veces viene el plantel un poco tarde y de aquella manera».

El cultivo ecológico de sandías no es sencillo, pues no puede usar ni semillas transgénicas, ni químicos de síntesis, ni abonos químicos: «Eso provoca que sea más complejo el manejo y que seamos más proclives a padecer epidemias, lo que ocasiona que muchas veces bajen un puntito el rendimiento por planta y los calibres. Pero bueno, normalmente eso en el mercado se reconoce como un producto diferenciado y se compensa en precio. Es la ventaja que tenemos al diferenciar el producto por su calidad».