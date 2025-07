Los residentes en el poblado chabolista de Ibiza Can Rova 2 preparan su marcha sin ningún lugar a dónde ir

El campamento chabolista de Can Rova 2 apura sus últimas horas antes del desalojo previsto para este martes 15 de julio a las nueve de la mañana. Durante todo el lunes se ha visto a furgonetas entrando y saliendo del campamento cargando los enseres personales de los inquilinos. A media mañana, en el sector principal del campamento, algunos vecinos ya habían desmontado su casa prefabricada y hasta tres autocaravanas habían abandonado el lugar.

“No ofreceremos resistencia, queremos evitar que suceda lo del año pasado. Incluso preferiría marchar antes de que vengan a echarnos”, explica Francisca, una mujer que ejerce de portavoz del grupo de 32 familias -entre ellos, nos cuentan, siete menores y dos mujeres embarazadas- que conforman el grueso principal de los residentes en Can Rova 2. Se trata del grupo que está instalado en el sector más cercano a la carretera de Sant Antoni, y que son los que están representados por el abogado David Fechenbach. En el sector oeste del campamento, en cambio, hay otro grupo, más minoritario, de residentes que no están organizados.

Si se cumple lo que dicen los propios residentes, es improbable que este martes se repitan las terribles imágenes de hace un año, cuando se produjo el desalojo violento de Can Rova 1 con la actuación de las unidades de antidisturbios. No obstante, el drama es el mismo, ya que estas personas siguen sin tener un sitio a dónde ir. “No sabemos qué hacer y dónde pasaremos la noche mañana. Y es muy doloroso, para mí es muy doloroso”, explica la portavoz.

Espacio que ha dejado un chabola desmantelada por un inquilino que ya ha abandonado Can Rova 2. / David Ventura

Explica Francisca, que es madre de tres hijos de 15, 11 y 9 años, que mañana temprano llevará a los chicos a la escuela de verano para que no tengan que ver con sus propios ojos cómo son expulsados de la que ha sido su última casa: “Ellos ya lo saben, son conscientes de que va a haber mañana el desalojo pero yo no quiero que estén aquí cuando suceda. ¿Cómo se le explica esto a un hijo? Pero ellos lo escuchan todo, se enteran de todo”.

Falta de alternativas

Los residentes de Can Rova 2 critican que el Ayuntamiento de Santa Eulària no les haya ofrecido una alternativa habitacional realista o, al menos, un espacio donde poder guarecerse durante el verano, cuando resulta más complicado encontrar un alojamiento. “Preguntamos en Servicios Sociales y nos dijeron que buscarían un hostal o algo, pero no hay nada”, relata Francisca, quien dice que lo que sí consiguió que le ofrecieran fueron unas plazas gratuitas para la escuela de verano de los niños.

María, otra de las residentes de Can Rova, explica que en Servicios Sociales les sugirieron que entre varias familias alquilaran una casa en el campo, y que el Ayuntamiento les pagaría el alquiler del primer mes. “Esto no es ayudar. ¿Dónde vamos a conseguir la casa? Y por eso, ahora te piden 7.000 u 8.000 euros al mes. ¿Quién nos la querrá alquilar? Somos familias con una nómina normalita. Hemos pedido a Servicios Sociales que nos den una ayuda real”.

Preguntado el Ayuntamiento de Santa Eulària sobre qué opciones están ofreciendo a estas familias, un portavoz ha explicado: "Nuestros servicios trabajan de manera personalizada, analizando cada caso de manera individual y por núcleo familiar”. Asegura también que “cada caso se valora con el máximo cuidado, detenimiento y diligencia para poder ofrecer una solución habitacional, logística o de otra naturaleza que se ajuste a las necesidades particulares de la persona que lo solicita”, aunque no entra en el detalle de qué soluciones están ofreciendo exactamente. “La solución es irnos a la calle y empezar de cero otra vez”, replica María, una residente en Can Rova 2.

Angustia y ansiedad

Desde que el pasado 26 de marzo el Juzgado 1 Contencioso Administrativo de Palma ordenó el desalojo y desmantelamiento del campamento de Can Rova 2, sus habitantes han vivido con una constante espada de Damocles pendiendo de sus cabezas. Conscientes de que deben irse y, a la vez, impotentes ante la imposibilidad de poder pagarse un techo, esta cuenta atrás ha destrozado los nervios de estas personas.

“En estos días pasas miedo, angustia. Ayer no dormí y mañana no creo que duerma”, explica María, visiblemente emocionada. Comenta también que su hijo, de 16 años, tampoco duerme, y que se pasa las noches buscando en grupos de Telegram posibles lugares donde poder alojarse por un precio razonable.

Un caso similar al que explica Francisca, que señala que su hijo mayor está empeñado en encontrar un alquiler, aunque de momento sin éxito. No obstante, su máxima preocupación es su hija pequeña, de nueve años, quien está sufriendo una experiencia traumática: “Es la nena quien lo sufre más. Está muy triste porque no quiere jugar, no quiere hablar, está ahí calladita”.

Una de las infraviviendas que todavía permanecen en pie. / David Ventura

El país de sus hijos

Tanto Francisca como María son de origen paraguayo. Francisca y su marido están terminando la tramitación de sus papeles y confían en que, muy pronto, ya tengan la documentación en regla para residir en España con todas las garantías legales. Señala la portavoz de los residentes en Can Rova 2 que, si ella llega a imaginar por todo lo que está pasando, probablemente no habría venido a Eivissa o a España.

“Si llego a saber que iba a ser así, no habría traído a mis hijos. Pero ahora ya los tengo escolarizados, ya están acá conmigo, y ellos ya planean su vida acá. ¿Y cómo voy a llevarles otra vez a Paraguay? Traerlos aquí costó mucho”, explica esta mujer: "Si por mí fuera, me volvía, yo no tengo problema. Me quedo aquí por mis hijos, porque no puedo impedir el sueño de ellos”.

“Yo ahora mi familia la tengo aquí. Lo tengo todo aquí”, explica María, quien quemó sus naves para buscar una vida mejor en España: “Nuestra familia somos el grupo que hemos formado aquí. Somos personas normales, honradas y trabajadoras. Nuestros hijos tienen colegio, tienen comida, tienen amor. Yo tengo trabajo. ¿Debo irme ahora y empezar otra vez de la nada?”.

En la entrada del campamento, el Ayuntamiento de Santa Eulària ha colgado diversos carteles que les recuerdan que sus horas aquí están contadas: “En fecha 15 de julio de 2025, con inicio a las 9:00 horas, se va a proceder al inicio de las operaciones de ejecución con objeto a desalojar y desmantelar el asentamiento. Ello abarcará el desmontaje inmediato de todos aquellos elementos de más riesgo y el desalojo forzoso de aquellas personas que presenten oposición”.

“Que no se preocupen que, por nosotros, poca oposición tendrán”, explica Francisca, que, como la mayoría de vecinos de Can Rova 2, todavía no sabe dónde pasará la noche del martes al miércoles.