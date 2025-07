Escasez de profesionales y precios de la vivienda: un lastre para asociaciones asistenciales en Ibiza

La vivienda y el coste de la vida en general en las islas es un lastre a la hora de encontrar personal formado en muchos sectores, también en el caso de las entidades que necesitan profesionales asistenciales. Además, la administración tampoco se libra de este problema: el Consell de Ibiza pide ampliar la oferta formativa para jóvenes de la isla.

«El factor vivienda lo está complicando todo muchísimo, pero en Ibiza hay una falta estructural de profesionales asistenciales (...) Necesitamos más profesionales en todos los ámbitos y necesitamos que sean de aquí. Quienes vengan de fuera siempre serán bienvenidos y hay profesionales maravillosos que ojalá se enamoren de la isla y se acaben quedando, pero así daríamos salida a toda nuestra gente joven y a las personas con una voluntad de servicio», señalaba hace poco la consellera insular de Bienestar Social, Carolina Escandell.

La institución insular detalla que las categorías que más le cuesta cubrir son las de monitor de laborterapia, educador social, trabajador social, auxiliar de enfermería, enfermero, médico, mecánico, ayudante de cocina y cocinero. «De todas ellas hemos hecho bolsas abiertas y agilizado los procesos selectivos».

Escasez de profesionales

Por otro lado, las entidades sociales también constatan la escasez de algunos perfiles. «Normalmente, cuando hacemos una convocatoria, no acuden muchas personas. Si son dos o tres, ya estamos contentos. Es un problema que afecta, en general, a Ibiza, y es verdad que no tenemos mucho de donde sacar», comenta el coordinador de Cáritas Diocesana en Ibiza, Gustavo Gómez, en referencia a plazas para trabajadores sociales y educadores. Añade que el factor vivienda también influye a la hora de captar trabajadores. A día de hoy, a pesar de ello en Cáritas Ibiza son 25 trabajadores. «Acabamos de cubrir un par de puestos, por lo que no hay vacantes, y tenemos cinco trabajadoras sociales», añade.

«Los perfiles que nos cuesta más incorporar son los que requieren de alguna titulación o especialización. Son casi todos los puestos que requerimos. Y requieren de un compromiso a medio y largo plazo, porque como trabajamos con personas, la vinculación es esencial y eso se consigue con el tiempo», explica, por su parte, Noemí Castelló, directora del área de autismo y discapacidad intelectual de Apfem (Asociación Pitiusa Pro Salud Mental).

En la plantilla de Apfem (son alrededor de 50 profesionales; o unos cien si se tiene en cuenta a la empresa especial de empleo Apfem Aktúa) hay trabajadores formados en atención a personas en situación de dependencia, integradores sociales, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, psicólogos, logopedas, administrativos, etc. En estos momentos tampoco tienen ninguna vacante, pero Castelló alerta del factor vivienda: «Traer gente de la península es muy complicado porque en Ibiza salarios y precios de la vivienda no están equiparados. Nos encontramos con casos de profesionales que, con lágrimas en los ojos, y estando vinculados a sus compañeros y a las personas con las que han trabajado, que han encontrado en la isla su hogar, se han tenido que marchar porque les han echado de la vivienda y no han conseguido encontrar otro alquiler».

Buscando vivienda

A modo de ejemplo, detalla que en Apfem hay tres «figuras clave» que en este momento están en búsqueda activa de vivienda. Son trabajadoras indefinidas y a jornada completa, pero deberían encontrar otro alojamiento antes de que termine el año.

Mari Carmen Vargas, delegada pitiusa de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Balears (Aspanob), explica que en Ibiza cuentan, desde hace un año, con una psicóloga especializada en oncología infantil y terapia de duelo que colabora con dicha entidad. Al principio les costó bastante encontrar a alguien con esta formación al ser tan específica. Marisina Marí, presidenta de Fundación Conciencia, que atiende a niños víctimas de cualquier maltrato, explica que la educadora social que está en plantilla tiene la parte habitacional «solucionada». «Pero si quisiéramos incorporar a más, nos consta que hay un problema muy grande. Para encontrar psicólogas, por ejemplo, tenemos problemas, porque nos piden solución habitacional y no tenemos. La parte de educación social de momento la tenemos controlada, pero la situación de la vivienda aquí siempre es un hándicap».