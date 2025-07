Los artistas David Riera y David Serra inauguran una exposición conjunta en Can Jordi este miércoles

La sala de exposiciones de Can Jordi Blues Station acogerá, a partir de este miércoles, una doble exposición artística bajo el título ‘Ressons de s’ànima’, con cuadros de David Riera, Noguera; y ‘Raíces al viento’, con las composturas de Virol Bífis, seudónimo del músico David Serra en la vertiente plástica. La muestra se inaugura a las siete de la tarde del miércoles hasta el 30 de agosto, tal y como han informado desde Can Jordi en un comunicado.

Cartel oficial. / Can Jordi

"Aunque llevan tiempo trabajando para sí mismos, es la primera vez que los dos Davids deciden exponer públicamente su obra. La idea de hacerlo conjuntamente surgió de manera espontánea charlando con Vicent [Marí], [propietario] de Can Jordi, en el propio establecimiento. Ambos se conocen desde hace muchos años y forman parte de la generación de 1973", explica la nota.

Riera: pintando desde pequeño

David Riera, de Can Noguera (Sant Jordi), culpa de su afición a pintar a Anneliese Witt, la promotora de la guardería Infantart, por la que pasó cuando tenía cuatro o cinco años. En ella "los niños aprendían a pintar, a hacer cerámica y otras vertientes artísticas". Desde entonces "ha pintado toda su vida". Recientemente, su amigo artista Bartolo Mayans, Kennedy, le animó a organizar sus lienzos, la mayoría de estilo abstracto, "para ponerlos en valor y exponerlos".

“En esta exposición pretendo invitar a mirar más allá de la superficie del color, a entenderlo como una herramienta de comunicación y transformación sensitiva. Para mí, el arte no es sólo un reflejo de nuestro entorno, sino también de nuestro mundo interior”, explica David Riera.

Serra y sus "composturas"

Por su parte, David Serra, oriundo de Cas Mut pero establecido en Cas Puvils, presenta una nueva faceta artística muy distinta a la que ha sido habitual en él hasta ahora. "Es uno de los músicos más conocidos de la isla desde hace muchos años, cuando lideraba como cantante el grupo Statuas d Sal y, posteriormente, con formaciones que han alcanzado tanto éxito como Projecte Mut y Joven Dolores, con las que sigue actuando regularmente, siendo también miembro de Ressonadors", recuerdan desde Can Jordi. El título de su parte de la exposición, ‘Raíces al viento’, rinde homenaje al primer trabajo musical de Juan Perro (Santiago Auserón).

Reúne "una serie de composturas, que no esculturas": "La idea fundamental de estos trabajos es recrearme dándole una segunda vida a la naturaleza muerta. Es el fruto de largos paseos por el campo que doy con mi perrita Pelusa. Ahí es donde encuentro esas piezas que me sugieren, me inspiran y me invitan a mostrarlas". Serra "las rescata del abandono, las limpia, las prepara y las combina con otros materiales". Ahora, además, las expone.