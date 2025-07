El barrio de las viviendas «tercermundistas» de Ibiza

Una familia entera viviendo en 20 metros cuadrados. Una y otra y otra y otra y otra más. Así vivían a principios de los años 90 alrededor de 35 familias del barrio de sa Penya, en Vila. Así lo ponía de manifiesto un estudio de prospección social elaborado por el Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales a instancias del Patronato para la Protección de la Salud Mental de Ibiza y Formentera. Un informe que se hizo público a mediados de 1990 y que, a pesar de que analizaba y detallaba numerosos aspectos de la población que vivía en el degradado barrio, como la edad, el nivel de estudios y de ingresos y la ocupación, daba mucha importancia a la vivienda de las familias, de las más de 200 familias que en ese momento vivían en la zona.

La mayoría de los hogares tenían «techos de uralita, goteras, humedades, acumulación de basura y ausencia de ventilación». «Unas viviendas que, según recuerda el estudio, fueron construidas por los pescadores junto a sus medios de producción y supervivencia: el mar y el puerto», escribía Virtudes Pérez en una amplia información sobre el estudio que titulaba ‘Tercermundismo en sa Penya’ que continuaba: «Con la transformación de la estructura productiva de Ibiza y el paulatino declive de la pesca, los pescadores abandonan las casas, que sirven, en la mayoría de los casos, para instalar a las oleadas de inmigración».

Chabolismo inexistente

Esas familias que se hacinaban en casas de menos de veinte metros suponían el 15,2% del total de habitantes del barrio, pero eso no significaba que el resto tuviera mucho más espacio para la convivencia. De hecho, el 87,5% hacía su vida en viviendas de menos de 60 metros y prácticamente la mitad, el 46,5%, habitaban «en casas de entre 20 y 40 metros cuadrados.

Curiosamente, el estudio recalcaba que el chabolismo era «prácticamente inexistente», algo a lo que propio estudio daba explicaciones: «Las peculiares características topográficas y los límites físicos que determinan la configuración urbana del barrio —costa y murallas— no permiten un tipo de chabolismo extensivo». Eso sí, que no se expandiera no significa que no hubiera chabolas en la zona. Infraviviendas, vaya. «Una serie de espacios adaptados de antiguos y diminutos almacenes donde están alojadas un total de 23 familias», describe.

Condiciones de vida «alarmantes»

El estudio calificaba de «alarmantes» las condiciones en las que vivían algunas de las familias: 35 en hogares completamente insalubres y otras cinco «en un edificio declarado en estado ruinoso». Sobre estas 40 familias se debía abordar, según el Patronado de Salud Mental «una actuación inmediata y urgente» en cuanto se hiciera un estudio individualizado de cada una de ellas, para lo que era necesario, recalcaba el informe, la contratación de «dos educadores de calle y una asistente social».

La inmensa mayoría de las familias, un total de 148, estaban de alquiler, otras 58 tenían las casas en propiedad y también las había que estaban de okupas, cinco. «Posiblemente las mismas cinco que se encuentran en estado de ruina y que deberán ser desalojadas en breve», indicaba el estudio, que añadía: «El mobiliario del 70% de las viviendas se encuentra en condiciones de precariedad, insuficiencia y, fundamentalmente, en mal estado».