Licitan las obras del tanque que aliviará las inundaciones en Platja d’en Bossa

El esperado tanque de tormentas de Platja d’en Bossa, que se ubicará en la calle Fray Luis de León, está en licitación desde hace una semana con un presupuesto base de 1.003.557,36 euros, con impuestos incluidos. El plazo para presentar ofertas finaliza el próximo jueves 24 de julio hasta las 19 horas.

Este tanque se intercalará entre la salida de alivio de pluviales y la red pluvial con dos funciones: «Una es hacer de colchón y aguantar la primera riada de agua [de lluvia] que arrastra toda la porquería que hay en la calle», explica el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ibiza, Jordi Grivé, a Diario de Ibiza.

Vertidos en el mar

Por otro lado, el tanque tiene «más capacidad para almacenar agua», lo que hará que «las tuberías no se llenen, no rebosen y no se inunden», en un área de la ciudad que el concejal señala que «históricamente se inunda».

Hasta el momento, cuando llueve con gran intensidad, la red pluvial entra en carga y desborda por una alcantarilla que hay muy cerca de la playa, precisamente en la calle Fray Luis de León, y lleva a que todo lo rebosante, que en más de una ocasión lleva toallitas, acaba en el mar. En estas ocasiones, la fuerza del agua también queda reflejada en la arena, donde se forma un gran surco cuando hay fuertes lluvias, según han denunciado en varias ocasiones los vecinos del barrio a este diario.

Para frenar esta problemática, el tanque de tormentas favorecerá el laminado y la filtración del agua, mediante un desarenador desengrasante, un sistema compacto que separa líquidos por densidades e interceptará el colector pluvial que discurre por la calle citada.

El proyecto también incluye la construcción de un nuevo pozo filtrante donde está el actual pozo de vertido en la playa y éste evacuará el agua retenida en el tanque hacia la red de saneamiento de aguas que hay en la misma calle Fray Luis de León, según cuenta el Consistorio en una nota.

El Ayuntamiento de Vila indica que en este punto «se mantendría la salida de alivio para que cuando el tanque se llene pueda aliviar, pero estas aguas ya estarían tamizadas y, por lo tanto, limpias». Según la publicación de la licitación en la plataforma de contratación del sector público el proyecto tiene un plazo de ejecución de cinco meses.