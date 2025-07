La rotura de una tubería provoca una inundación en el aeropuerto de Ibiza

La rotura de una tubería esta madrugada en la zona de embarque del aeropuerto de Ibiza ha provocado una inundación en buena parte de la planta inferior del edificio.

Los trabajadores han tenido que cerrar un área que estaba totalmente encharcada en la zona de los mostradores, que ha estado clausurada con vallas, y han colocado contenedores para recoger el agua que caía a chorros del techo.

AENA ha confirmado que el equipo de mantenimiento solucionó la incidencia a primera hora de esta mañana.

La avería no ha provocado retrasos en los vuelos, que están saliendo y entrando casi con total normalidad y las pantallas solo muestran un vuelo retrasado y otro cancelado en toda la mañana pero a partir del mediodía, y AENA ha confirmado que la incidencia no ha afectadio a la operativa de la terminal. Por lo demás, la rotura de la tubería no ha afectado al funcionamiento del aeropuerto.