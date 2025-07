El PSOE de Santa Eulària denuncia retrasos en las obras de la Unidad Básica de Salud de Puig d’en Valls

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Santa Eulària denuncia el retraso injustificable en el inicio de las obras de la nueva Unidad Básica de Salud de Puig d’en Valls. La formación destaca en un comunicado que se trata de un proyecto sanitario imprescindible para más de 3.000 vecinos de esta parroquia. Añade que, a día de hoy, continúan sin respuestas ni una atención adecuada por parte del Govern balear ni el Ayuntamiento, dirigido por el Partido Popular.

El proyecto fue licitado en julio de 2024 y adjudicado oficialmente el 16 de octubre del mismo año a la empresa Construcciones UXCAR 97 S.L. por un importe de 798.266 euros. El contrato establecía un plazo de ejecución de nueve meses a contar desde la firma del acta de comprobación del replanteamiento, que se tenía que llevar a cabo un mes después de la formalización del contrato como máximo. Según este calendario, las obras se tendrían que haber iniciado en noviembre de 2024 y estar finalizadas a finales de agosto de 2025.

La unidad actual solo puede atender a 1.440 personas, lo que obliga a más de 1.600 usuarios, entre ellos gente mayor y pacientes crónicos, a desplazarse hasta el Centro de Salud de Vila. El partido asegura que el nuevo centro permitiría descongestionar la atención primaria y mejorar sustancialmente la calidad asistencial. Agrega que se trata de una promesa que el Govern y el Ayuntamiento llevan haciendo desde hace años, pero que todavía no han cumplido.

«Abandono de Puig d'en Valls»

La nota indica que esta situación demuestra, una vez más, «el abandono sistemático del Ayuntamiento de Santa Eulària hacia Puig d’en Valls». Por tanto, se trataría de una parroquia a la que solo «se acercan para hacerse fotos, pero a la que niegan atención cuando se trata de lo que realmente importa: la salud, el bienestar y los derechos de sus vecinos».

El PSOE asegura que más allá «de las fiestas, las comidas populares y las fotos de la alcaldesa y sus concejales en los actos públicos, cuando hay problemas reales, la respuesta siempre es la misma: silencio, evasivas y ninguna solución». Agrega que, ante una cuestión tan grave como el retraso de las obras de la Unidad Básica de Salud de Puig d’en Valls, «lo único que han ofrecido es el silencio por respuesta». Apunta que no «han dado la cara ni han dado explicaciones, ni al pleno municipal, ni ante los medios, ni a las personas afectadas».

El Grupo Municipal Socialista exige de manera inmediata una explicación pública detallada sobre los motivos del incumplimiento, la fecha concreta del inicio de las obras y un compromiso firme de comenzarlas de manera inmediata. En el próximo pleno del Ayuntamiento, la formación presentará una moción para exigir que los trabajos empiecen de manera inmediata.

Obras sin empezar

La concejala socialista del Ayuntamiento de Santa Eulària Mari Carmen Quintero apunta: «Estamos en julio de 2025 y las obras ni siquiera han empezado. En la parcela situada en la calle Perú número 8 no hay maquinaria, ni cartel de obra, ni ningún indicio de movimiento». «Lo que hay es un silencio absoluto y una alarmante carencia de transparencia por parte del Govern balear, del Ayuntamiento de Santa Eulària y del Área de Salud de Ibiza», añade. «Es vergonzoso, una carencia de respeto hacia los vecinos y vecinas de Puig d’en Valls, que hace décadas que reciben atención sanitaria en un centro inaugurado en 1986 y con unas limitaciones ampliamente conocidas», apunta.

«Puig d’en Valls no merece más excusas. Puig d‘en Valls no puede continuar esperando. Puig d’en Valls merece ya su nueva Unidad Básica de Salud», concluye la concejala. El PSOE de Santa Eulària se compromete a no permitir que este nuevo incumplimiento quede silenciado y a continuar denunciando esta «carencia de respeto institucional hasta que se asuman responsabilidades y se empiece a actuar».