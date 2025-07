Ratificada la condena contra el hombre que indujo al suicidio a su expareja Sara Calleja en Ibiza

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (Tsjib) ha ratificado la condena contra el belga Christian Costenoble por inducir al suicidio a su expareja Sara Calleja, fallecida en Ibiza el 11 de julio de 2015. Concretamente, la Audiencia le condenó, a tres años y cuatro meses de prisión, por maltrato psíquico habitual, coacciones, lesión psíquica y quebrantamiento de condena.

El acusado había presentado recurso de apelación contra la sentencia de octubre de 2023 emitida por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, recurso impugnado, por otro lado, por el Ministerio Fiscal, y ahora desestimado por el Tsjib. Ante la resolución del Tsjib, del 2 junio de 2025, que no es firme, se puede interponer recurso de Casación ante el Tribunal Supremo.

Tal y como recoge este último fallo, fueron pareja en León durante tres años y dos meses. Una relación que finalizó, por voluntad de ella, en septiembre de 2013, de modo que esta mujer regresó a España desde Bruselas, donde residían ambos juntos. "El encausado en ningún momento aceptó la ruptura, y no obstante haberle manifestado" su expareja "su persistente voluntad de no querer mantener ningún contacto con él, éste insistía continuamente en que volvieran a ser pareja o hablar o verse, realizándole numerosas llamadas telefónicas, remitiéndole igualmente muchos mensajes y correos electrónicos con expresiones despreciativas e intimidatorias, coartando y perturbando la tranquilidad y normal desarrollo de su vida, desde la ruptura de la relación hasta marzo de 2014", recoge el fallo.

Así, el texto recoge que, tras la ruptura, el acusado fue condenado en junio de 2014 "por sentencia firme por el Juzgado de lo Penal nº 2 de León como autor de un delito de amenazas en el ámbito familiar a la pena de nueve meses de prisión y a las penas de prohibición de aproximación y prohibición de comunicación por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual" con ella durante cinco años, y, unos meses después, en noviembre, también por sentencia firme y por el mismo juzgado, "como autor de un delito de coacciones en el ámbito familiar a la pena de 15 días de trabajos en beneficio de la comunidad y a las penas de prohibición de aproximación y prohibición de comunicación por cualquier medio de comunicación o medio informático, contacto escrito, verbal o visual" con Calleja por tiempo de un año.

Traslado a Ibiza

Costenoble salió de prisión en diciembre de 2014, de modo que la mujer, "ante el temor de que el encausado pudiera causarle algún mal a su integridad física o psíquica, se trasladó a Ibiza, desconociendo este hecho el encausado". Desde su salida de la cárcel, "guiado por idéntico ánimo de perturbar la tranquilidad" de Calleja "y de atormentarla para que no pudiera rehacer su vida, a sabiendas de que en virtud de las penas impuestas no podía comunicarse con ella por ningún medio, desde esa fecha hasta el 14/06/2019, entre los meses de enero, febrero y marzo de 2015 le remitió", al domicilio de León donde residía la madre de la víctima (y que al encausado "le constaba como propio" de Calleja), "12 paquetes postales" de carácter intimidatorio dirigidos a su expareja y descritos en el relato de los antecedentes del caso, y con objetos de carácter sexual en varios de los envíos.

"Además, el encausado, entre los meses de diciembre de 2014 y junio de 2015, usando distintos perfiles en la página Google plus, como 'Mantecas', subía a sus páginas imágenes de acuarelas" que la víctima había pintado, "y que ésta vendía a través de páginas de internet, acompañando las imágenes con comentarios despectivos perjudicando seriamente" a su expareja, "desacreditándola no sólo en el plano personal, sino también en el profesional". De hecho, "el encausado continuaba en esas fechas realizándole llamadas telefónicas sin que ella contestara a ninguna, recibiendo, entre otros, el día 27/12/2014 un mensaje en su móvil que decía 'cuidado con la carretera'". Con mensajes a su móvil y a su correo electrónico, le pedía con insistencia que hablase con él, llegando a dirigirse a ella por mail desde cuatro direcciones de correos distintas.

"Como consecuencia del incesante y persistente hostigamiento anteriormente relatado al que sometió" a la víctima "a través de multitud de mensajes de correo electrónicos, llamadas, comentarios en las redes sociales sobre su persona y su obra, el envío de cartas y paquetes postales, en los últimos meses desde diciembre de 2014 hasta junio de 2015", ella "sufrió un trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo necesitando tratamiento farmacológico, psicológico y psiquiátrico, no logrando sobreponerse a la grave perturbación psíquica que el encausado le había ocasionado". Calleja se suicidó el 11 de julio de 2015 a los 51 años de edad, y ya lo había intentado en abril de ese mismo año. Era madre de dos hijos, que en el juicio en la Audiencia Provincial ejercieron de acusación particular.

El recurso del encausado

Ahora el Tsjib ha desestimado el recurso de la defensa del acusado, quien denunció "vulneración del derecho a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva con efectiva indefensión, a la utilización de medios de prueba pertinentes y a las garantías del principio de legalidad". Se señala que la declaración de la fallecida, "realizada en fase de instrucción, no fue introducida en el plenario conforme al art. 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de forma que al tomar en consideración la resolución apelada declaraciones de la fallecida que, obviamente, no pudo ratificar ésta en juicio, se lesionó el derecho a un proceso con todas las garantías". Sin embargo, en su fallo el Tsjib hace hincapié en que la autoría delictiva del acusado no se sustenta en el relato de Calleja "como prueba esencial determinante, pues se trata de envíos de cartas y paquetería incumpliendo resoluciones judiciales prohibitivas, cuya acreditación puede efectuarse por otros medios, como así ha ocurrido", lo que "hacía innecesario traer al plenario declaraciones prestadas en fase de instrucción". Además, el tribunal añade que "si tan importante era para el acusado la declaración sumarial" de su expareja, "nada impedía a su defensa haber solicitado esa prueba para introducirla en el sumario, cosa que no hizo".

"No asumimos el motivo porque la condena no se sustenta, ni siquiera parcialmente, en la declaración sumarial" de la víctima, sino en "pruebas autónomas" que "se han analizado por la Audiencia Provincial de manera conjunta", reza el texto del Tribunal Superior.

Por otro lado, el recurso de apelación criticaba que "las cartas y objetos supuestamente enviados por el apelante no se encontraban en la sala de juicio el día de su celebración, pese a haber sido solicitado por el Ministerio Fiscal y por la propia defensa", al tiempo que recordaba el recurrente "que formuló protesta y solicitó la suspensión del juicio". Pero el Tsjib indica que "en ningún momento solicitó el letrado defensor la exhibición de las piezas de convicción", en línea con lo que ya expresó el Ministerio Fiscal, agregando que "el hecho de que tales objetos no se encontraran en la mesa del tribunal no significa que no estuvieran en la sala".

Además, el recurso alegaba "la existencia de delito provocado o tentativa inidónea, ya que, de acuerdo con las conclusiones definitivas de la defensa, las entregas de paquetería y cartas a la fallecida fueron controladas por la Policía, que habría ordenado su reenvío al domicilio" de su expareja "para que las conociera". Por su parte, el Tsjib recoge que "como expresa la sentencia, el envío de los paquetes postales al domicilio en Ibiza" de la víctima "no lo hizo la Policía, sino el hermano de aquella, que tras recibirlos los llevaba a Comisaría y denunciaba los hechos", añade el fallo. En este sentido, también se indica que la parte apelante no solicitó nada, durante la instrucción del procedimiento, sobre "si se había respetado la normativa administrativa aplicable". "No debiéndose olvidar que incluso cuando se detecta algún error, cosa que aquí no sucede, tampoco supone por sí solo sustento racional suficiente para sospechar que los objetos analizados no fueran los intervenidos", concluye el Tsjib.

Cabe recordar que esta causa se incoó en virtud de diligencias previas del Juzgado de Violencia contra la Mujer nº1 de Ibiza y que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma "se declaró competente para el conocimiento y fallo".