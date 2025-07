El investigador Joan Planells 'Murtera': «Hasta los 50 Ibiza era el sitio de España con más proporción de campesinos»

A sus 92 años, Joan Planells Ripoll (Vila, 1933), Murtera, tiene la mente clara y un afán de conocimiento inagotable. No presume de ello, es modesto, discreto y reservado, de primeras. En cuanto coge confianza, sus respuestas, a veces escuetas y cargadas de ironía, se prolongan y saca a relucir todo el conocimiento que atesora tras décadas como investigador concienzudo, sacerdote y docente. Llegan entonces las anécdotas sobre una Ibiza que ya no existe, que van desde el festeig hasta «el salvajismo ibicenco». Como dice la directora del Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera, Fanny Tur, que ha tenido mucho trato con él, «es un pozo de sabiduría». Así queda demostrado durante la entrevista que concede a Diario de Ibiza para hablar, entre otras muchas cosas, del libro ‘Pitiüsos tarragonins’, recién publicado con el Consell de Ibiza. Nos recibe en su habitación, en la residencia Reina Sofía de Vila, acompañado por su sobrina, Francesca Planells, que lo visita cada día y le echa una mano con sus «pequeñas investigaciones». El historiador ibicenco ahora dedica la mayor tiempo a la lectura. Frente a su cama tiene dos estanterías, una con temas dedicados a las Pitiusas, la otra con libros de filosofía, historia y religión. «Ahora le ha dado por la física cuántica», comenta su sobrina para ilustrar hasta qué punto mantiene Murtera su espíritu inquieto y curioso.

El 3 de julio se presentó en el Consell de Ibiza su obra ‘Pitiüsos tarragonins’, que ha realizado con la colaboración de Felip Cirer. ¿Cuántos años de su vida ha dedicado a este exhaustivo trabajo?

No me acuerdo exactamente, porque este trabajo se ha hecho a embestidas. Empecé con Marí Cardona.

¿Fue idea de Joan Marí Cardona hacer esta recopilación de apellidos ibicencos y formenterenses introducidos en las Pitiusas a partir de 1235, tras la conquista de la Corona catalanoaragonesa?

No. Los dos éramos curas. Él era el canónigo archivero del Arxiu Històric de la Pabordia d’Eivissa y yo me acostumbré a acompañarle, como aficionado. Miraba lo que hacía y también aprovechaba para hurgar entre papeles viejos. Estamos hablando más o menos de 1990. En los libros que publicaba Marí Cardona, ahí tengo muchos de él [señala una de las estanterías de su habitación], había mucha información sobre determinadas personas, nombres de casas y demás, pero no las vinculaba entre sí y a mí me interesaba seguir la pista de determinadas familias relacionando las generaciones. Marí Cardona tenía el propósito de ir recogiendo todos los apellidos que iba pescando en los papeles antiguos desde que hay documentación y yo me parece que me comprometí a hacer los esquemas de las generaciones de ciertos apellidos a los que había seguido la pista, entrelazándolo con su trabajo. Ahí empezó todo. Pero Marí Cardona falleció en 2002 y no pudo terminar su labor.

¿Por entonces se le pasaba por la cabeza convertir esta investigación en un libro?

Yo la idea de hacer el libro no la tenía ni la he tenido nunca. Cuando falleció Joan Marí Cardona, fue Felip Cirer el que quiso que siguiera con este trabajo, ya dejando lo de Marí Cardona a un lado.

Francesca Planells, sobrina de Joan Planells, 'Murtera', en la presentación de 'Pitiüsos tarragonins' en el Consell de Ibiza. / Consell de Ibiza

¿A qué fuentes ha recurrido para hacer este trabajo tan exhaustivo?

Al Arxiu Històric de la Pabordia d’Eivissa y al Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera. En el primero consultaba los libros de bautismos, matrimonios y defunciones y en el segundo, los libros de jureria y regidoria, que es donde están apuntados los cargos que iban siendo elegidos para dirigir el Ayuntamiento de Ibiza. Me los leía de cabo a rabo y luego copiaba a mano toda la información que me interesaba.

¿Dónde están todas aquellas anotaciones manuscritas que fue recopilando?

Las anotaciones que hice en el archivo de la Pabordia están allí y estamos en conversaciones para hacer lo mismo con el Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera. La idea es que cada archivo tenga la información manuscrita que le corresponde y fotocopias del resto de documentación.

¿Qué ha sido lo más complicado de este proyecto?

Lo más complicado ha sido no equivocarse al registrar las fechas. Hicimos muchas correcciones, pero, en realidad, complicado no ha sido nada. Lo único que tenía que hacer es tener la paciencia de leerme todo aquello.

El libro recoge 139 apellidos de Ibiza y Formentera introducidos a partir de 1235, pero, ¿ha encontrado apellidos anteriores a la conquista catalanoaragonesa?

En los archivos de Ibiza no hay información de personas del tiempo de los árabes, solo nombres de las fincas que había. Toda la información que pudimos encontrar es de las personas que llegaron a partir de 1235, en su mayoría procedente de distintas regiones de Cataluña. Cuando llegaron aquí los catalanes, no existían los apellidos. Cuando te bautizaban te ponían un nombre de pila y luego a ese nombre de pila se le añadía, por ejemplo, una cualidad que te distinguía; tu profesión, como es el caso de Ferrer o Mariner; o indicaban tu lugar de procedencia. Por ejemplo, en mi caso, Ripoll es un pueblo catalán, como lo es también otro apellido muy ibicenco, Cardona. [Muestra unas hojas manuscritas con un listado de personas del siglo XIII]. Al principio se anotaba el nombre empleando en medio, ‘de’, por ejemplo, Joan de Cardona, pero entre el siglo XIII y el XV se empezó a suprimir el ‘de’.

¿De todas las investigaciones que ha hecho a lo largo de su vida, cuál diría que es la que le ha resultado más apasionante?

Caray, no sé que responder a eso.

¿Tiene pensado seguir su labor investigadora?

[Niega con la cabeza] Ya no más. [Francesca Planells le contradice, de inmediato,y asegura que Murtera sigue haciendo «pequeñas investigaciones» y tomando notas a mano en sus cuadernos].

¿Qué temas o épocas de la historia de las Pitiusas cree que merecerían una investigación a fondo?

No sé. Hay un tema que empecé a investigar con el historiador Antoni Ferrer Abárzuza que ha quedado a medias. Con él y con Joan Josep Serra Rodríguez hicimos el libro ‘De camp a ciutat: les finques i les cases de l’eixample de la ciutat d’Eivissa’ [muestra la portada], que salió en 2005. Fue mi primera publicación. La idea era seguir con la relación de fincas y propietarios del resto de la isla, pero el proyecto se interrumpió.

Cambiando de tema, el año pasado el Govern le otorgó el Premio Ramon Llull. ¿Qué supone este reconocimiento para usted?

No sé por qué me la dieron. Mi teoría es que, como tenían un montón de medallas para repartir, el Govern consultó al Consell de Ibiza y como el presidente, Vicent Marí, fue mi alumno le propusieron mi nombre [tono de guasa].

¿Le preocupa el retroceso del uso del catalán en Balears y los ataques que recibe?

Ya no me preocupo porque el catalán no puede avanzar en Ibiza. La isla está llena de forasteros. Los extranjeros y la gente que habla castellano superan con mucho el conjunto de la población que habla ibicenco. Además, los que hablan ibicenco, la mayoría son anticatalanes. Hay cuatro catalanistas que saben catalán, pero todos los demás son ibicenquistas. Antes de que llegase a vivir gente de la Península y de que empezase a mezclarse el ibicenco con el castellano, aquí nadie quería hablar catalán, lo que querían hablar era eivissenc y se respetaba más el castellano, aunque no lo hablaran, que la lengua catalana.

¿Echa de menos algo de su vida pasada?

No. Echo de menos la salud de los años pasados, pero siempre he sabido que las cosas se tienen, se gozan, o no se gozan y se pasa a otra etapa. Echo de menos también salir a la calle a caminar, que con lo habitada que está Ibiza ahora no sé si encontraría caminos para pasear.

«Desde mediados del siglo XX la isla ha ido de un extremo a otro, yo preferiría una Eivissa entremedias»

Viendo la evolución de Ibiza, ¿cree que la isla va por buen camino?

No lo sé, va por el camino que puede ir. Antes iba por el camino ibicenco, que era muy raro, porque era el único sitio de España en que prácticamente todo era campo. Solo había una ciudad, que era Vila, y dos pequeños núcleos urbanos más, que eran Santa Eulària y Sant Antoni ,y el resto era naturaleza y fincas dispersas. Y los payeses eran muy salvajes. Hay unos registros de propiedades de finales del siglo XVII donde figura que Ibiza era el lugar de toda España con mayor proporción de campesinos propietarios. Todo eso empezó a cambiar con la llegada de turistas, pero hasta 1955 Ibiza era especial, porque era el sitio de España con más proporción de agricultores y casi todos tenían fincas y vivían aislados.

Póngame algún ejemplo de ese salvajismo que ha mencionado.

Cuando Sant Antoni y Santa Eulària eran todavía pequeños núcleos urbanos tenían equipo de fútbol en plan aficionados y cuando se enfrentaban, ganara quien ganara, siempre había una despedida a pedradas. Eso pasaba con el fútbol, pero si eras de Sant Antoni y te gustaba una chica de Santa Eulària si se te ocurría irla a visitar corrías el peligro de ser recibido con pedradas.

¿Qué prefiere, la Ibiza anterior a los años 50 o la surgida después del boom turístico?

Yo preferiría una Ibiza entremedias, pero se va de un extremo a otro. Ahora estamos en un extremo y es terrible. Llevo cinco años aquí y no piso la calle, pero por lo que oigo y leo en prensa, Ibiza es esclava del turismo, hay demasiados coches y está llenos de forasteros. Por aquí pasa todo el mundo, como Alcaraz, gran tenista, que viene aquí a tomar el sol, pero los que viven en la isla no encuentran vivienda y está todo lleno de asentamientos.

Como hombre sabio, si los que gobiernan las instituciones en las Pitiusas le pidieran opinión sobre el rumbo que deberían tomar las islas ¿qué consejo les daría?

Que le pidieran consejo a uno que tuviera las ideas más claras. Yo no me atrevería a hacer ninguna recomendación, que se ocupen de ello los que son jóvenes y están al mando o cerca del timón, yo no opino [sonrisa irónica].