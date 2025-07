"Las verduras de aquí las como con más pasión que las del súper"

"No es un espectáculo, ha habido años mejores, pero a ver, con que no haya uno peor ya estaremos contentos", cuenta la horticultora Antonia Cardona Ribas, refiriéndose a la temporada de verano de sa Cooperativa. El mercado de productos de kilómetro 0 se ubica en Sant Antoni, a unos pasos de la estación de autobuses. Ahí se hallan una decena de puestos repletos de productos locales. Bajo el sol abrasador pasean familias, parejas y particulares, con cestas de mimbre o carritos. Destacan sus aspectos disonantes, entre turistas que lucen ropa de playa y señoras ibicencas.

Los clientes escogen su verdura cuidadosamente. / Vicent Marí­

El puesto de Cardona Ribas exhibe productos variados: pan, verduras, huevos… "Vendo el pan que hace mi hijo en el restaurante y las verduras las hago yo en mi propio huerto. Compaginamos un poco", explica. Cardona Ribas cuenta que la temporada invernal no tiene nada que ver con la estival: "En invierno es otra clase de gente, gente tranquila, y el ambiente es muy acogedor. Ahora la gente de aquí está trabajando, la mayoría, y no tiene tiempo de salir ni al mercado, ni al restaurante, ni a nada. Pero estamos muy contentos con nuestros clientes, sea cual sea la temporada". En verano, explica, "no hay mucha circulación por la mañana. La gente descansa y después se va a la playa. A partir de las siete ya es otro ambiente". También destaca que, en verano, el mercado se vuelve bastante cosmopolita: "Hay mucho italiano, francés, inglés... y también holandeses y daneses... Hay un poco de todo".

Lidia, que lleva un puesto de verduras desde hace cinco años, indica que ella prefiere la temporada actual: "Hay más movimiento. Además de los locales de siempre, se acercan más turistas. También tengo más cantidad de producto en verano, y diferente. Siempre propongo frutas y verduras de temporada; por ejemplo ahora puedo tener melón y sandía".

Lorena Anton López lleva el puesto de "desayuno de los viernes", afirma. "Vendemos empanadas y dulces también, cruasanes, ensaimadas...". Al igual que sus compañeras, nota "una diferencia en la gente, que vienen muchos más turistas". Los últimos tienen hábitos de consumo diferentes, como lo demuestran las ventas de pan: "Tal vez la gente de aquí, por ejemplo payeses, tiran más al pan payés, y los extranjeros tiran más a lo que es de aquí, como el pan de xeixa, que está hecho con un trigo de Ibiza. Parece que la gente de fuera lo valora mucho. En cambio, a la gente de aquí no le importa tanto".

Clientes internacionales

Una familia recorriendo el mercado. / Vicent Marí

Patrick y Françoise, una pareja de jubilados, vienen de París y viven en Ibiza cinco meses al año. Llevan cincuenta años viniendo a la isla y conocen el pueblo, así que oyeron hablar de sa Cooperativa cuando se inauguró, en 2020. "Lo que más nos gusta aquí es comprar verduras, que no duran nada, pero así por lo menos sabemos que son productos bío de verdad", se ríe Françoise. "En invierno también venimos, para comprar naranjas. Hay mucha menos gente, de hecho al principio ni siquiera sabíamos si el mercado seguía a lo largo del año". La pareja disfruta mucho de sa Cooperativa: "Es muy agradable, y para nosotros es algo imprescindible el mercadillo de los viernes".

Al igual que Patrick y Françoise, Alex, de Alemania, valora la propuesta local y auténtica de sa Cooperativa. Viene al mercado con su esposa y su hija. Descubrió Ibiza hace cinco años, "y ahora vivimos aquí". Conoció sa Cooperativa mediante un artículo en una publicación en alemán de Ibiza. "Llevamos viniendo a este mercado desde el año pasado. Vengo a comprar todo tipo de verduras frescas. Me parece original; me gusta ver a la gente de aquí vendiendo sus productos, me parece divertido. Las verduras de aquí las como con más pasión que las del supermercado", concluye.