Sebastián Yatra, fue mala idea llevarte una piedra de Ibiza a La Revuelta

“Fui hasta el fondo del mar en Ibiza y vi una piedrita que alumbraba el sol”, relató el cantante colombiano Sebastián Yatra en el programa de La Revuelta emitido el pasado lunes para presentar el regalo que traía en su visita, un gesto que repiten todos los invitados al programa de Radio Televisión Española. Yatra llevó esa piedra, y anunció que ese 'regalo' “de las aguas baleares no sólo da salud, sino también mucho dinero y mucho coito”. Además de los buenos augurios, explicó que su voluntad era llevarle al presentador, David Broncano, “algo que no sea la típica cosa en la que la gente gasta un montón de plata”, lo que da un mensaje erróneo en un programa emitido en prime time. Los elementos naturales no son souvenirs.

“Que una persona sin conocimiento coja una piedra para regalarla en un programa de televisión es algo que no se debería hacer: está incentivando que quien vaya de vacaciones coja una piedra para regalar o llevársela de recuerdo”, indica Xisco Sobrado, técnico del área marina de GEN-GOB. “Igual que no se pueden coger sacos de arena en la playa, no se pueden coger objetos o piedras del fondo del mar”, apunta el técnico, antes de recordar que “estas piedras forman parte de un ecosistema en el que hay seres vivos, ya sean animales o plantas, que viven encima o escondidas debajo y se tienen que respetar”.

Impacto en el medio marino

"Las piedras que están depositadas en el fondo del mar son el refugio de varias especies de bentos", coincide el biólogo del Consell de Ibiza Jaume Estarellas, en referencia a los organismos que habitan en el fondo acuático. "Muchos de estos animales necesitan estos sustratos para fijarse y si, por ejemplo, hay un arenal en el que los animales están enterrados, las piedras van muy bien porque diversifican el ambiente", prosigue.

Además de ello, los animales sésiles, que viven sujetos al sustrato, lo hacen "en las piedrecitas y tienen una función ecológica muy importante. Los pequeños corales o las esponjas filtran el agua y equilibran el sistema planctónico", indica Estarellas. "Si vamos cogiendo piedras del fondo del mar está fatal y si éstas están en zonas de arena, peor me lo pones, porque haces de altavoz de una actuación bastante negativa que otra gente va a hacer, y al final van a ser miles de piedras, que al retirarlas quitarán la casita de miles de animalitos que están haciendo una función ecológica muy importante".

Fuera del agua no cambia mucho la cosa: "Mover piedras en tierra para hacer monolitos y estatuitas destruye todo lo que es el refugio de la fauna macroinvertebrada del suelo", comenta Estarellas, que aclara que, en este caso, bajo las piedras "hay un montón de microfauna [como las lombrices o las escolopendras] que está construyendo y aireando el suelo".

Estarellas también aprovecha para recordar que las piedras o rocas tampoco se arrojan acantilado abajo, como hicieron hace unos meses un grupo de jóvenes en Cap Martinet, que además grabaron su lamentable comportamiento y lo publicaron en redes sociales: "La extensión de este impacto se ha multiplicado por diez, no sólo por los animales que vivían debajo, sino también porque han desestabilizado el acantilado en pendiente, y cuando llueva se erosionará más el terreno", lamenta el biólogo.

Sanciones por perjuicio al medio natural

Hechos como este en concreto están penalizados con sanciones de entre 5.001 y 200.000 euros, según la Guardia Civil, cuerpo del Estado con el que hay que contactar si se observa un comportamiento de este tipo, como recuerda Estarellas. La penalización respecto a la retirada de piedras o conchas, sin embargo, no está tan clara. Hay medios de comunicación y especialistas en medio ambiente que señalan que la extracción de elementos naturales del dominio público marítimo terrestre está prohibida por la Ley de Costas Española y que se considera una infracción leve, sancionada con multas de hasta 60.000 euros, dependiendo del valor del daño causado. Sin embargo, también hay profesionales como los del despacho de la abogada Inma Yáñez, especializada en la Ley de Costas, que apuntan que la normativa no se refiere a "este tipo de cuestiones", sino más bien a la "extracción de áridos" relacionada con construcciones o edificaciones.

En áreas marinas o protegidas, en cambio, sí que "hay normativa y cartelería que advierten de que no se puede coger nada", destaca Sobrado. Para estos casos, Estarellas explica que el Consell de Ibiza colabora con el Servicio de Protección de Especies y el Servicio de Espacios Naturales del Govern balear, que se encargan de la gestión y vigilancia de las reservas que, al estar protegidas, cuentan con planes de gestión "que regulan las actividades que se pueden hacer" en estos lugares.

Prohibido extraer arena

El Plan de Ordenación de Recursos Naturales del espacio protegido de es Trenc, en Mallorca, por ejemplo, especifica que queda prohibida "la extracción de arena, cantos rodados (còdols) y piedra viva", detallan desde el Servicio de Planificación del Medio Natural del Govern. Esta misma prohibición se menciona en el artículo 33 del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera, que especifica que "el litoral y las playas se tienen que preservar de las regeneraciones artificiales que impliquen una extracción previa". En la misma línea, el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del parque menciona que para proteger el paisaje "también hay que cuidar los elementos o estructuras que lo configuran acumulativamente". Además, tanto para esta reserva como para la de es Vedrà, es Vedranell y los islotes de Ponent, la web del Govern señala que es necesaria una autorización específica para practicar buceo recreativo o deportivo en el entorno de estas reservas y se advierte a quienes lo hagan: "¡No os llevéis ningún resto animal, vegetal o arqueológico!".

Más allá de esta normativa, como apunta Sobrado, se espera “que se utilice el sentido común” al visitar los diferentes espacios naturales, porque que una piedra sea pequeña no significa que ésta no tenga un papel en el ecosistema del que se extrae. Estarellas da un paso más, y reclama: "La magia de la isla búscala y disfrútala en Ibiza. Métete en el mar, mira la pidera y fíjate en los animalitos que hay. Incluso, si quieres entrar en esa dinámica, capta la energía de la piedra, pero déjala tranquila, no la muevas de sitio, porque aparte de destruir toda la naturaleza que está asociada a esa piedra, estás quitando esa energía. La energía es de Ibiza y no tienes que moverla a otro sitio".