Santa Eulària no contempla una prórroga para el desalojo de Can Rova 2

El desalojo será el 15 de julio a las nueve de la mañana. Ni un día más tarde. El Ayuntamiento de Santa Eulària no contempla posponer el desalojo del poblado de Can Rova 2 ni dar unos días de margen a sus inquilinos para que encuentren una solución habitacional, tal y como había pedido el abogado de los residentes en el campamento, David Fechenbach.

«La intención es continuar adelante y ejecutar la orden de desalojo. No tenemos conocimiento de que pueda haber ninguna otra alternativa», explica a Diario de Ibiza un portavoz del Consistorio. En este caso, el Ayuntamiento cumple con la resolución del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Palma de levantar la suspensión judicial que pesaba sobre el desalojo: «La decisión ya se ha notificado al juzgado, a los moradores y a su abogado».

Así, el desalojo será efectivo el martes de la próxima semana, a no ser que la jueza determine lo contrario. En este sentido, el abogado de los afectados ha notificado al juzgado una petición para que se realice el 31 de agosto, con el argumento de que los habitantes de las infraviviendas buscan irse de manera "ordenada, controlada, para que las familias puedan salir del terreno con las mejores alternativas posibles".

Carta de los residentes

Por su parte, los inquilinos de Can Rova 2 también tienen previsto enviar un escrito tanto al Ayuntamiento de Santa Eulària como al Consell de Ibiza en el que piden que el desalojo se aplace hasta el día 30 de septiembre, «fecha en la que finaliza la temporada alta, para poder encontrar soluciones individuales y colectivas con tiempo y dignidad».

En este documento, que ya han firmado sesenta residentes del campamento, señalan que quieren hacer un «llamamiento urgente y responsable ante la amenaza de desalojo inmediato de nuestras viviendas por motivos de supuesto peligro de incendio».

Así, aseguran que están dispuestos a aplicar medidas para evitar que se produzca un nuevo incendio en el campamento como el que precipitó la decisión judicial de levantar la suspensión del desalojo. Estas medidas preventivas incluyen eliminar completamente el uso de fuego a la intemperie, incluidas barbacoas de carbón u otras fuentes de llama viva; permitir únicamente cocinas y barbacoas de gas, bajo normas estrictas de seguridad; instalar extintores y realizar inversiones «para reforzar aún más la seguridad».

A cambio de estas medidas, los inquilinos solicitan una prórroga en su desalojo: «Pedimos a las autoridades que actúen con humanidad y responsabilidad. En esta comunidad viven más de 200 personas, en su mayoría trabajadores de temporada que sostienen la economía turística de Ibiza. No tenemos alternativa habitacional. Un desalojo inmediato nos dejaría en la calle y generaría un problema social y humanitario de gran magnitud».

Aseguran también que «estamos dispuestos a colaborar activamente con las autoridades y los servicios de emergencia para garantizar la convivencia, la seguridad y el cumplimiento de todas las normativas» e insisten en que "no estamos en contra de la ley. Estamos a favor de la vida, la dignidad y el sentido común".

«Muchos no tenemos dónde ir», señala Osmar Cardoso, uno de los promotores de esta iniciativa que vive en una casa prefabricada hecha con madera en Can Rova 2: «Nuestro futuro está en el aire y supongo que si nos echan, nos buscaremos otro sitio en la isla».

Atención social

Por otra parte, algunos residentes de Can Rova 2 ya se han dirigido a la oficina de los servicios sociales que el Ayuntamiento de Santa Eulària tiene en Puig d’en Valls para solicitar ayuda. Según ha informado el Consistorio a Diario de Ibiza, entre el martes y el miércoles de esta semana han atendido a dos familias, que incluían a cuatro menores, así como a dos mujeres solas y a una pareja sin hijos.

Otros residentes de Can Rova 2 también han solicitado una visita. Según explica un portavoz municipal, "en cuanto a las demás familias que han solicitado asistencia, todavía estamos en proceso de concretar su situación, a la espera de poder atender cada caso de manera individualizada y ofrecerles el apoyo necesario".

Según informó en su momento el Ayuntamiento de Santa Eulària, la atención social está dirigida a personas que se considere que están en situación de vulnerabilidad, como "menores, embarazadas, personas mayores, personas con discapacidad o que tengan alguna otra situación de especial necesidad". A estas personas también se les informará sobre la posibilidad de obtener una alternativa habitacional, ya sea en centros de acogida o en residencias.

Problemas con el empadronamiento

Los residentes del campamento de Can Rova 2 han repetido las mismas quejas que, en su momento, realizaron los habitantes de otros campamentos como los de Can Raspalls en Sant Josep o de sa Joveria en Vila, y es la reticencia de los funcionarios municipales a empadronarles. Para estas personas que, en muchos casos, no tienen todos los papeles en regla, el padrón es una forma de poder acceder a servicios sociales y, también, de regularizar su situación.

Según la legislación actual, cuando una persona vive en un lugar de manera fija -aunque sea una infravivienda o debajo de un puente- el ayuntamiento de turno tiene la obligación de empadronarla. Sin embargo, el de Santa Eulària niega cualquier voluntad obstruccionista en este sentido y señala otros problemas: "Para poder comprobar de facto que residen en ese lugar, es necesario poder verificar la residencia, y es la Policía Local la que lleva a cabo esa comprobación. Como ya se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones desde este Consistorio, los habitantes de dicho asentamiento no han permitido el acceso a la Policía Local para realizar comprobaciones diversas, incluidas la del padrón, por lo que no ha sido posible constatar su residencia oficialmente ni empadronarlos", explica un portavoz municipal.