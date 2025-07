Una plataforma de taxistas piratas crea una página web para contratar sus servicios en Ibiza

Si los grupos privados de Whatsapp han sido hasta ahora la principal herramienta de los taxistas piratas para captar clientes, ahora se atreven incluso con una página de internet que permite a cualquiera reservar un trayecto en Ibiza. Como un Uber o Cabify, pero ajenos a cualquier regulación y sin tributar. Mientras, en la Federación Insular del Taxi (Fitie) se encuentran con que el problema del intrusismo, lejos de remitir, "sigue siendo muy elevado y está cada vez más profesionalizado", tal y como denuncia su presidente, Toni Roig.

Esta plataforma está en plena campaña de captación de conductores a través de las redes sociales, con el reclamo de que garantiza un amparo dentro de la "economía colaborativa" que les salvaría de multas en caso de que les sorprenda la policía cargando usuarios.

Esta supuesta cobertura legal se ofrece a cambio de una comisión del 7,5% en cada viaje, mientras que el precio final que se cobre se negocia directamente entre conductor y clientes, según se indica en la página.

En esta web, divulgada sobre todo en un grupo de taxistas denominado Ibiza Drivers, figura un formulario para los chóferes que quieran adherirse, y facilita incluso el número de cuenta corriente en el que llegará el pago por el servicio. Igualmente, permite a los usuarios reservar un trayecto, indicando el origen y el destino, así como el número de Whatsapp y correo electrónico.

Imagen de la web de la nueva plataforma de transporte pirata. / DI

Una vez completados estos pasos, el cliente deberá ingresar 20 euros, que "serán descontados del coste final o reembolsados si el viaje no se realiza". "Con esta medida, garantizamos la seriedad y el compromiso entre pasajeros y conductores", se asegura.

Los promotores

Los promotores de esta plataforma son dos españoles radicados en Ibiza: I.A.G, que se presenta como abogado, y F.J.R.C, un dj habitual de la isla que también ejerce de taxista pirata y administra el grupo Ibiza Drivers. Con el mismo nombre de este letrado solamente consta un despacho de Madrid, que solo cuenta con diez reseñas en Google de las que nueve son demoledoras: en varias de ellas, la más reciente de hace tres meses, le acusan de cobrar la minuta y después desaparecer del mapa.

Aquí van algunas de las opiniones de los clientes de este despacho jurídico: "Como han dicho en otra reseña, también pagué 3.000 euros y desde entonces fue imposible comunicarme con él. ¿Alguien puede decirme qué puedo hacer? Es una indefensión total". "Una vergüenza, le pagué su minuta y la minuta del procurador y se quedó con más de 3.000 euros, no atiende al teléfono, no paga al procurador y no me representa, es un estafador". O: "Si alguno de los afectados quiere, yo voy a presentar reclamación al Colegio de Abogados, quizá entre todos podamos hacer algo". Son algunas de las impresiones sobre el proceder profesional de este abogado.

I.A.G también impulsa una productora musical, que usa la marca Ibiza, con la que presume de haber organizar afters al amanecer en la isla desde 2023: "Hice 34 y todavía no he tenido ningún problema, porque el poder sabe que, cuando el pueblo se junta, es invencible".

En su promoción de la plataforma, también promete que las comisiones que se cobren se destinarán a "impulsar valores colaborativos, artísticos y locales de Ibiza". "Cada donación ayuda a que la isla recupere su esencia libre, sin monopolios, conectando a personas reales. Enjoy Ibiza", proclama.

El hartazgo

El presidente de la patronal del taxi, Toni Roig, define muy claramente el estado del sector: "Si una vez más estamos hablando de cómo nos afecta el intrusismo, después de la pila de años que llevamos haciéndolo cada verano, es porque lo sufrimos a diario y vemos cómo campan a sus anchas".

"Tenemos un nivel de intrusismo muy elevado, muy organizado y profesionalizado, sobre todo en puntos calientes como son el aeropuerto o los lugares de ocio nocturno", recuerda.

Tres taxistas pirata, de espaldas, ofreciendo sus servicios en la terminal de llegadas del aeropuerto de Ibiza. / J.A.C.

Roig valora que el Consell o los ayuntamientos vayan incrementando en los últimos años los recursos o iniciativas para tratar de poner coto al problema de los taxis piratas, pero lamenta que no es suficiente. "Reconocemos el esfuerzo, la incorporación de medios y nuevas formas para detectar y penalizar estos comportamientos, pero la situación actual es la que es".

"Como ciudadano y como autónomo que se dedica al transporte de pasajeros por carretera, lo que pido a la Administración es que, si no tiene más medios, que trate de ponerlos. Tengo la impresión de que el nivel de intrusismo que existe es tan alto que con las multas que se podrían recaudar se podrían implementar más inspectores", subraya.