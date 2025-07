La máquina de hielo del Mercat Nou de Ibiza vuelve a funcionar

La máquina que suministra hielo a los comerciantes del Mercat Nou podría volver a funcionar en los próximos días. Según ha confirmado a Diario de Ibiza el concejal de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Ibiza, Álex Minchiotti, la máquina ya está encendida y ya produce hielo. Sin embargo, todavía no está a disposición de los comerciantes porque hay que comprobar que el mecanismo se mantiene correctamente.

"La máquina ya saca hielo y lo he podido comprobar personalmente", explica Minchiotti, "pero ahora está en periodo de pruebas para ver si no se calienta demasiado y comprobar que pueda funcionar ininterrumpidamente. Pero ya está fabricando hielo". Con lo cual, si las cosas no se tuercen a última hora -que todo puede suceder- la previsión es que en uno o dos días, los comerciantes del Mercat Nou ya vuelvan a tener hielo.

Esta máquina ya se ha averiado dos veces desde el pasado mes de junio, lo que supone un serio dolor de cabeza para los trabajadores del Mercat Nou, especialmente para los pescaderos, que dependen del hielo para poder conservar el pescado. Las regulares averías han provocado las quejas de los pescaderos, ya que se han visto obligados a adquirir el hielo mediante proveedores externos, lo que resulta mucho más caro.

Actualmente, estos comerciantes pagan una tasa mensual de entre 350 y 400 euros por el uso de la máquina propia de hielo. Cuando esta no funciona, adquirirlo puede llegar a suponer un gasto de 500 euros a la semana, según aseguran.

Una máquina envejecida

El aparato se encuentra en el tejado del Mercat Nou, en un módulo con problemas de aislamiento y que sufre problemas de recalentamiento durante los meses de verano, lo que propicia las averías. Desde el Ayuntamiento de Ibiza admiten que se trata de una máquina vieja y obsoleta y ya han iniciado los trámites para adquirir una nueva, con un presupuesto previsto de 40.000 euros.

"El procedimiento para adquirir la nueva máquina de hielo sigue su curso. Poco a poco, pero vamos avanzando", ha explicado el concejal Minchiotti. A causa de los plazos habituales de las tramitaciones administrativas, el cálculo es que el Mercat Nou pueda contar con una nueva y flamante máquina a finales de año. La previsión es que la actual deje de dar tantos problemas cuando bajen las temperaturas, a partir de septiembre.

Minchiotti también ha pedido a los comerciantes que guarden las facturas por la compra de hielo de estas últimas semanas, ya que desde el Ayuntamiento se intentará compensarles por las molestias causadas por las recurrentes averías: "Estudiaremos la fórmula para cubrir, al menos en parte, estos gastos", señalad el concejal.