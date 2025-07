Malestar en el Mercat Nou de Ibiza por las averías de la máquina de hielo

A perro flaco todo son pulgas y a las incógnitas sobre su futuro, los comerciantes del Mercat Nou de Vila deben aguantar ahora los múltiples inconvenientes que comporta trabajar en un edificio que el mismo Ayuntamiento de Ibiza reconoce que está «obsoleto». El último problema afecta especialmente a los pescaderos instalados en el Mercat, provocado por las constantes averías de la máquina de hielo que hay en el edificio. Una instalación indispensable, sobre todo para quienes venden pescado.

Según denuncian los pescaderos del Mercat, es la segunda avería que sufre esta máquina desde el mes de junio. Después de que fuera reparada por primera vez, volvió a averiarse y ahora, según explican, lleva dos semanas sin funcionar. La consecuencia es que los comerciantes deben apañárselas para encontrar hielo con su cuenta, lo que les supone un coste económico extra, además de una pérdida de tiempo, una preocupación añadida y un problema para mostrar sus productos.

«Como no tenemos hielo, debemos ir a buscar a otros proveedores que nos lo traen como un favor. Nos cuesta muchísimo más. En muchos puestos tienen el pescado en cajas porque no hay suficiente hielo para todos. El problema es que se te estropea el género y el pescado vale mucho dinero, no es como una cocacola que la tienes en la nevera y te aguanta», explica indignado Alejandro Martín, de Marfil Pescadería.

Una situación que comparten muchos otros pescaderos como Sandra Abella, copropietaria de Pescados María Rosa. Cuando la máquina está en funcionamiento, cada puesto paga una tarifa aproximada de entre 350 y 400 euros al mes por adquirir el hielo. Ahora, en cambio, ella se gasta un mínimo de 500 euros a la semana en este concepto: «El hielo es escaso, he comprado lo justo y no me llega para llenar todo el puesto. Dicen que van a reparar la máquina pero luego se vuelve a estropear». «No es lo mismo tener el hielo aquí que buscarlo, desplazarte, ir de aquí para allá... Son todo problemas», se queja también Maria Marí, copropietaria de Pescados Oliver.

Una crítica que asegura comprender el concejal de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Ibiza, Àlex Minchiotti: «Tienen toda la razón». Y añade que «los técnicos están tratando de arreglar la máquina para que funcione lo antes posible».

Máquina nueva

El Ayuntamiento ya tiene un prespuesto también para adquirir una nueva máquina de hielo, que está previsto que suponga una inversión de hasta 40.000 euros: «Iniciaremos la tramitación para comprarla. Luego habrá que traerla y montarla. Esperamos que para la campaña de Navidad ya esté en funcionamiento».

Minchiotti explica que la máquina, que ocupa toda una habitación del Mercat Nou, es una víctima también de la infraestructura envejecida del edificio, ya que su espacio no está bien sellado. «Estas averías son una consecuencia de los problemas estructurales del edificio y de su falta de mantenimiento, porque también se han tenido que reparar los conductos del aire acondicionado. Estamos ante la fase final de una infraestructura que ha quedado obsoleta».

El concejal asegura también que está estudiando fórmulas para compensar a los comerciantes por el sobrecoste que les está suponiendo adquirir hielo a otros proveedores: «Lo tengo que hablar con los técnicos para ver cómo les podemos compensar, o si podemos pagarles una parte. De momento, les hemos pedido que guarden las facturas de la compra de hielo».

Barrera contra insectos

Otra queja de los comerciantes es que todavía no ha entrado en funcionamiento una máquina de aire que el Ayuntamiento se había comprometido instalar en la entrada que hay junto a los puestos de pescado. Esta máquina, instalada en el dintel de la puerta, expulsa un chorro de aire cuando alguien entra, y de esta manera impide la entrada de moscas, que siempre rondan por la zona atraídas por el olor.

«Las máquinas ya las teníamos, pero faltaba el soporte donde ubicarlas. Estos soportes ya han llegado y las máquinas se han instalado, solo falta que se haga la conexión eléctrica», comenta Minchiotti, que cree que esta semana ya deberían entrar en funcionamiento.

Vila licitará un servicio de limpieza y seguridad para el Mercat Nou

Otra de las quejas recurrentes de los comerciantes del Mercat Nou es que los soportales del edificio se han convertido en el hogar de personas sin techo, y que algunos rincones de los accesos al Mercat son el espacio que estas personas usan para hacer sus necesidades.

«Llegas a las siete de la mañana a trabajar y hay gente durmiendo en la entrada o te lo encuentras todo lleno de meadas y de latas. Estas personas suficiente desgracia tienen con lo suyo, pero al menos, lo que le pedimos al Ayuntamiento es que cuando lleguemos aquí a trabajar, esto esté limpio y no huela», explica Carmen Moya, copropietaria del puesto Pescados Moya, del Mercat Nou: «Debería haber una persona aquí que limpie esto o que el Ayuntamiento destine un equipo para que venga a primera hora a limpiar, porque esto está todo hecho una mierda».

Por su parte, el concejal de Mercados y Comercio del Ayuntamiento de Ibiza, Àlex Minchiotti, explica que están buscando una solución a este problema de higiene, que es una de las consecuencias de un drama social mucho más amplio y profundo: «Es evidente que es una situación triste y que las entidades sociales hacen lo que pueden».

Respecto al problema concreto de los aledaños del Mercat Nou, Minchiotti señala que ya se están implementando algunas medidas: «Hace dos semanas pusimos cuatro focos alrededor del Mercat y pronto pondremos más. Es importante porque la falta de luz genera rincones oscuros que es donde se concentra la suciedad», y que son los que usualmente se escogen para orinar.

El concejal también señala que su departamento trabaja para que este año se licite el nuevo servicio de limpieza específico del Mercat Nou, y que incluirá, además de la limpieza, un servicio de seguridad. Mientras esta contrata se tramita, Minchiotti explica que su departamento ha pedido a la empresa del servicio de limpieza municipal que «priorice algunos puntos críticos de la ciudad, y que el Mercat Nou sea uno de ellos».