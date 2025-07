¿Por qué algunos turistas extranjeros piensan que Ibiza es la 'ciudad sin ley'? La IA responde

La percepción de Ibiza como una 'ciudad sin ley' por parte de algunos turistas extranjeros se debe a una combinación de factores culturales, mediáticos y comportamentales. Hay quien piensa que en la isla no hay normas y que cada uno puede hacer lo que quiera al considerar que se trata de un espacio de libertinaje total sin consecuencias.

Pero, ¿por qué piensan así? Hemos preguntado a la inteligencia artificial cuál cree que es el motivo y su respuesta es clara y aúna varios factores. Se debe, en parte, a las expectativas creadas por la propia fama que tiene Ibiza, que es mundialmente conocida por su ambiente de fiesta, libertad y desenfreno. Para algunos turistas, eso se traduce erróneamente como "aquí no hay reglas”, “todo está permitido", "lo que pasa en Ibiza, se queda en Ibiza”, etc.

También hay una influencia importante de las redes sociales. Muchos influencers y celebrities -cada vez hay más y más- comparten solo el lado más 'loco' y 'salvaje' de sus visitas: fiestas en yates, consumo excesivo de alcohol, ropa mínima, lujos y excesos. Además, Ibiza ha sido retratada durante décadas como un paraíso hedonista en programas de elevisión y reality shows. Esto crea una imagen distorsionada de la realidad que viven, por ejemplo, quienes residen en la isla: Ibiza como si fuera un parque de diversión para adultos en el que no hay responsabilidades ni consecuencias.

Asimismo, hay una percepción generalizada de que Ibiza es una isla únicamente turística, como si los residentes no hicieran su vida allí. Esa falta de conciencia -o respeto- hacia la cultura local deriva en que haya visitantes que se 'salten' las normas de convivencia, de ruido, de seguridad vial, etc. A esto se suma la sensación de impunidad que tienen; y es que, según la IA, en temporada alta, con tantos turistas, "puede parecer que las autoridades no dan abasto para controlar todo". Esto hace que crean que "nadie les va a multar o detener"; "si hago algo mal, no pasa nada”...

Pero también hay que tener en cuenta que hay un conocido turismo de excesos, aquel que viaja con la intención explícita de romper las reglas: consumir drogas, beber en exceso, hacer fiestas ilegales o comportarse de forma irrespetuosa. "No todos, pero sí los suficientes como para generar mala fama", explica la IA consultada, que, además, pone ejemplos reales como fiestas ilegales en casas, conducción temeraria de turistas que circulan en moto o en coche sin respetar las normas; desnudos o sexo en la vía pública.

Pero la Ibiza real, con sus pueblos tranquilos, residentes locales y vida cotidiana es totalmente a esta imagen turística. Eso refuerza la sensación de que hay dos Ibizas: una para el turismo (más desregulada) y otra para los residentes.