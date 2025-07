"Hoy es el día de Sant Cristòfol, el patrón del barrio de sa Capelleta, y se suele hacer la fiesta del agua y fiesta de la espuma. Sin embargo, este año, debido a la sequía, lo hemos tenido que cambiar y darle otro enfoque", explica Nuria, la coordinadora de la celebración, que clausura los cuatro días de fiestas de este barrio de Vila. Para la ocasión, el parque Reina Sofía se convierte en merendero improvisado gracias a un ‘food truck’ y un puesto de helados, y las familias disfrutan de diferentes actividades al compás de la música popular española. "Escogimos juegos tradicionales, para todas las edades, más pequeñitos, más mayores... Tenemos la comba, los bolos, la chinga, juego de las sillas... El objetivo ha sido traer propuestas variadas para que puedan jugar todos los niños y pasar la tarde. También tenemos los talleres de manualidades para los que quieran", señala Nuria.

Un Sant Cristòfol sin espuma en sa Capelleta pero con ganas de fiesta

Ana, monitora de s’Espurna, ha disfrutado de la fiesta con los participantes: "Hemos preparado unas actividades para los pequeños. Si quieren que juguemos con ellos, los monitores estamos con ellos, pero normalmente, en este tipo de eventos, los niños juegan con sus familias. Nosotros controlamos y vigilamos", cuenta Ana. La monitora solo lamenta que no haya acudido más gente: "No sé si es por la hora, a lo mejor ha sido demasiado pronto, o si es por el calor, o porque a lo mejor el evento no está bien promocionado... o quizás porque la gente prefiere ir a la playa en días así, pero no ha habido mucha gente. Me da rabia porque estaba bien preparado para los pequeños, y estaba muy bien".

Carla, quien anima el taller de manualidades, también está entusiasmada, y rodeada de niños muy involucrados en sus creaciones: «Estamos haciendo manualidades con los niños, haciendo helados, abanicos, cosas de verano...». Asegura que «volvería a participar en estas fiestas sin pensarlo». Conforme con la opinión de Ana, exclama: «¡Que vengan aquí más niños, a jugar y a pasarlo bien!».

Vecinos satisfechos

Para la coordinadora de la fiesta de este jueves, una colaboración más intensa entre los vecinos de sa Capelleta sería de gran apoyo para semejantes iniciativas: «Desde la asociación vecinal, invitamos a que venga gente, a que se hagan socios y a que colaboren para que seamos cada vez más». Y no cabe duda de que las fiestas fomentan los lazos vecinales, ya que los participantes se han divertido mucho a lo largo de la tarde. Javi acude al parque Reina Sofía con su esposa y su hija. «Aquí nos lo estamos pasando bien, por lo menos es algo diferente para los niños. Hoy la niña ha estado pintando, y nada, que gracias a la asociación de vecinos por todos estos eventos. Queda el barrio muy animado, esto llena los comercios y también trae diversión. Así salimos de casa. Además, para las personas que no conocen Ibiza, de fuera se ve muy bien, se ve animado», valora.

Álvaro, cinco años, luce camiseta de fútbol y corre entre los bolos y las tablas de pin pon. Acompañado por sus padres, maneja la raqueta con agilidad. «Lo que más me ha gustado es el pin pon. Se me da muy bien», presume el joven deportista. La tarde la ha «disfrutado mucho», pese a que, un poco más allá jugaban al bádminton, que no es precisamente su ‘hobby’ predilecto.