Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

La música es la protagonista principal de este fin de semana en al que también llaman la atención los programas de las fiestas patronales, con actividades en es Canar, es Cubells, o los barrios de sa Capelleta y es Pratet, entre otros.

En cuanto a la música destacan los conciertos de Raule este jueves en Las Dalias, el de Ara Malikian el viernes en las Nits de Tànit, la gira del Wax & Boogie Trio por diferentes esnecarios ibicencos, la final del MusicAula el sábado con Suu como invitada, el concierto de La Gripe y Tú (con músicos de Platero y Tú) en es Caló de s'Oli o los dos recitales de Candlelight el domingo en el Teatro Pereyra.

Hay espacio para el folclore, con una ballada popular el jueves en Sant Miquel y otra el sábado en Santa Eulària; para el cabaret, con el 'Bingo para señoras' de Lorena Castell; el teatro, con 'Dones de sal' el sábado; la poesía, con el itinerario 'Boques de mar' el sábado, o el recuerdo a Walter Benjamin en una conferencia el domingo.

Y también para el cine, con la mítica 'More' en el Cinema a la Fresca de Formentera, entre otras, y el estreno del festival de cortos Mecal Air el sábado en Sant Agustí.

Hay mucho más:

Raule actúa este jueves en Las Dalias. / Toni Escobar

JUEVES 10 DE JULIO

Fiestas de es Canar

12 a 21 horas: Feria artesana popular (artesanos de L’Horta de Jesús). Paseo de es Canar.

Feria artesana popular (artesanos de L’Horta de Jesús). Paseo de es Canar. 14 horas: Paella popular en el puerto de es Canar con DJ Efraín Navarro. Embarcadero del puerto.

Paella popular en el puerto de es Canar con DJ Efraín Navarro. Embarcadero del puerto. 19 horas: Misa en la capilla de es Canar, con la participación del coro parroquial de Sant Carles.

Misa en la capilla de es Canar, con la participación del coro parroquial de Sant Carles. 19:45 horas: Desfile y bendición de carros. Salida de la capilla de es Canar.

Desfile y bendición de carros. Salida de la capilla de es Canar. 20:15 horas: Concierto de la Banda Municipal de Música de Santa Eulària. Embarcadero de es Canar.

Concierto de la Banda Municipal de Música de Santa Eulària. Embarcadero de es Canar. 21:30 horas: Baile tradicional a cargo de la Colla de Ball Pagès de Sant Carles de Peralta. Paseo marítimo de es Canar.

Fiestas de es Cubells

20 horas: Caminata con luna llena al Puig d’en Serra. Punto de encuentro: polideportivo des Cubells. Dificultad media/alta, duración aproximada 1,5 h. Llevar linterna, agua y calzado cómodo.

Fiestas de sa Capelleta

18 a 20 horas: Juegos tradicionales a cargo de S’Espurna y actividades infantiles a cargo de Corriols.

Juegos tradicionales a cargo de S’Espurna y actividades infantiles a cargo de Corriols. 20 horas : Misa en Sa Consolació en honor a Sant Cristòfol, patrón del barrio.

: Misa en Sa Consolació en honor a Sant Cristòfol, patrón del barrio. 21 horas: Ball pagès a cargo de sa Colla de sa Bodega, con buñuelos y dulces para finalizar las fiestas.

Música

Raule. Fiesta Live Music de Las Dalias, en Sant Carles. Desde las 19 horas. Entradas a 20 € en Ibiza Spotlight.

Cotton Cactus. Folk americano. Sant Josep es música. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

Funk Ku. Funk y hip hop Sant Josep es música. 20 horas en Petunia.

Groove Garage. Funk. Sant Josep es música. 20.30 horas en es Racó Verd.

Los del Varadero. Rumba. Sant Josep es música. 20.30 horas en Tribu.

Bohemios Autorizaos. Rumba y flamenco. Sant Josep es música. 21 horas en Royal Park Vintage.

Jazz Dreamers. Jazz. 21 horas en la sala Jazztabé de Vila.

‘World Music’. ‘Música a les places’ de Formentera. 22.30 horas en es Pujols.

Alejandra Burgos & The Groove Machine. Rock. Desde las 23.30 horas en la sala Teatro Ibiza. Entrada libre.

Cine

‘More’. De Barbet Schroeder (Francia, 1969) VOSE. Ciclo Cinema a la Fresca de Formentera. 22 horas en la plaza de la Iglesia de Sant Ferran.

Folclore

‘Balansat balla’. Ballada popular en la plaza de la iglesia de Sant Miquel. Todos los jueves de julio y agosto a las 19.15 horas.

Astronomía

Astro Magic Lights. Sesiones de astronomía y luz para toda la familia, sorpresas, planetario... Jueves y viernes del verano en BiBo Park de Sant Rafel. Reservas en 663209314 o 971868711.

Wax n'Boogie ofrecen varios conciertos en Ibiza este fin de semana / DI

VIERNES 11 DE JULIO

Fiestas de es Canar

18 horas: Fiesta para todas las edades. Áreas infantiles con castillos hinchables y juegos. Avenida de Punta Arabí (delante de la cafetería Solimar).

Fiesta para todas las edades. Áreas infantiles con castillos hinchables y juegos. Avenida de Punta Arabí (delante de la cafetería Solimar). 21:30 horas: Concierto de Tributo a ZZ Top.

Fiestas de es Pratet

20 horas: Apertura de las fiestas patronales del barrio Es Pratet.

Apertura de las fiestas patronales del barrio Es Pratet. 20.15 horas: Taller de hierbas ibicencas a cargo de Marga Prats (capitaneras en Pastelería Bon Gust).

Taller de hierbas ibicencas a cargo de Marga Prats (capitaneras en Pastelería Bon Gust). 21 horas: Actuación de Los Corleone.

Actuación de Los Corleone. 21.15 horas: Concierto de Verónica San Juan.

Concierto de Verónica San Juan. 22.30 horas: Espectáculo de Miguel Barranco.

Espectáculo de Miguel Barranco. Fin de noche con música de DJ Turbina.

Música

‘Children of the 80’s’. Fiesta con Daisy Dee de Technotronic y los dj’s de Dreamteam Megamix y La Movida. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel Ibiza. Entradas a 20 € en la web de children of the 80’s.

Altamira Sound & MMC. 20 horas en la sala Jazztabé de Vila.

Cor de Santa Eulària. 'Del cel i de la terra'. Un paseo por la música religiosa, espirituales negros y la tradición popular. 20.30 horas en la iglesia de Santa Gertrudis.

Ara Malikian. Espectáculo ‘Petit Garage’. Festival Nits de Tànit del Consell de Eivissa. 22 horas en la sede de la UIB de Ibiza. 10€ anticipada, 15€ en taquilla. Minibús gratuito desde las 19.30 horas desde Multicines Eivissa.

Bohemios Autorizaos. Rumba y flamenco. Sant Josep es música. 21 horas en Spritzeria.

Soniquete. Flamenco. Sant Josep es música. 21 horas en Can Toni Beach.

Carlos Tur. Canción melódica. Sant Josep es música. 2130 horas en La Ponderosa.

‘Música en viu’. Ciclo ‘Música a les places’ de Formentera. 22 horas en Sant Ferran.

Alejandra Burgos & The Groove Machine. Rock. Desde las 23.30 horas en la sala Teatro Ibiza. Entrada libre.

Cine

‘The lonelyness of the long distance runner’. De Tony Richardson (Reino Unido, 1962) VOSE. Ciclo Cinema a la Fresca de Formentera. 22 horas en la Casa del Poble de la Mola.

‘Sonic, la película’. Ciclo Cinema Jove a la Fresca de Sant Josep. 21.30 horas en el Auditori Caló de s‘Oli. Entrada libre.

Libros

‘Formentera’, del arquitecto Henri Quillé. Presenta Tanit Quillé. 20 horas en el Centre Antoni Tur, ‘Gabrielet’ de Sant Francesc.

Astronomía

Astro Magic Lights. Sesiones de astronomía y luz para toda la familia, sorpresas, planetario... Jueves y viernes del verano en BiBo Park de Sant Rafel. Reservas en 663209314 o 971868711.

Suu es la estrella ionvitada de la final de MusicAula en Vila / DI

SÁBADO 12 DE JULIO

Fiestas de es Canar

10, 11, 12 y 15 horas: Excursiones gratuitas en glass bottom boat. Puerto de es Canar.

Excursiones gratuitas en glass bottom boat. Puerto de es Canar. 19 horas: Música con DJ Ivan MG.

Música con DJ Ivan MG. 21 a 23 horas: Concierto del grupo Los del Varadero en el embarcadero y food trucks en el paseo de es Canar.

Concierto del grupo Los del Varadero en el embarcadero y food trucks en el paseo de es Canar. 23.30 horas: Correfoc con Els Mals Esperits. Paseo marítimo de es Canar.

Correfoc con Els Mals Esperits. Paseo marítimo de es Canar. 24 horas: Fin de fiesta con DJ Ivan MG.

Festes del Carme. La Savina

18 a 20.30 horas: Fiesta infantil con espuma y castillos inflables en el Parc de les Illes Pitiüses.

Fiestas de Es Pratet

21 horas: Actuación del Coro Rociero Villa del Río.

Actuación del Coro Rociero Villa del Río. 22 horas: Concierto del grupo Discovery.

Concierto del grupo Discovery. Fin de noche con el concierto de Canallas del Guateque.

Espectáculo

‘Bingo para Señoras’, con Lorena Castell. Música, cabaret, humor... Desde las 19 horas en Had Rock Café Ibiza. Entradas a 20 € en Fever.

Música

Around & Around. Con Albert Oliva, Salvatore Licitra y Luis Amador. Sant Josep es música. 11.30 a 13 horas en el mercado artesanal de Sant Josep.

Wax n’Boogie Trio. Blues. Sant Josep es música. 13 horas en Can Jordi Blues Station y 16.30 horas en Rosana’s.

MusicAula School Festival. Final del concurso para grupos de estudiantes. Artista invitada Suu. Conciertos de los tres finalistas y los ibicencos Broken-G y Fuss. Desde las 20 horas en el Parque Reina Sofía de Vila.

La Gripe y Tú. Homenaje a Platero y Tú con dos de sus miembros originales. Ciclo ‘Sol post a s‘Oli Fest’ de Sant Josep. Desde las 20 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou.

Mano a mano. Tangos. Sant Josep es música. 20 horas en Cas Costas.

Antonio Muñoz. Flamenco. Sant Josep es música. 20.horas en es Racó Verd.

Rick & Carly. Música de baile. Sant Josep es música. 21 horas en la sala Plastik de Cala de Bou.

Wax n’Boogie Trio. Blues. Ciclo The Thrill is Here. Desde las 21 horas en la sala Teatro Ibiza. Entrada libre.

‘Jazz a la Plaça’. Jam session del ciclo ‘Música a les places’ de Formentera. 22 horas en Sant Francesc.

Alejandra Burgos & The Groove Machine. Rock. Desde las 23.30 horas en la sala Teatro Ibiza. Entrada libre.

Teatro

‘Dones de la sal’. De Bernat Joan. A cargo de la Companyia de Teatre Pedro Cañestro. Programa ‘Nits al Museu’ del Museo Etnográfico de Eivissa, Can Ros, Santa Eulària. A las 22 horas.

Folclore

‘Ballades d’Estiu'. Bailes tradicionales con la Colla Es Broll de Santa Eulària. 21.30 horas en la Plaza de España de Santa Eulària.

Poesía

‘Boques de mar’. Itinerario poético acompañado por ocho escritoras en es Cubells. Encuentro y lectura para personas con movilidad reducida a las 20 horas en el seminario. Organiza AAVV Es Cubells y DesporXades.

Cine

‘Mecal Air Ibiza’. Muestra de cortometrajes. Hoy Comedia 1. 22 horas en el parque infantil de Sant Agustí.

Dos conciertos este domingo a la luz de las velas en el Teatro Pereyra / DI

DOMINGO 13 DE JULIO

20 horas: Pregón de fiestas a cargo de Maria Roig Marí (Maria de Can Reial). A continuación, concierto de Wax n'Boogie (Barcelona) en Es Tancó.

Fiestas de Es Pratet

21 horas: Concierto de Belma y cena para socios mayores de 65 años (invitación gratuita).

Concierto de Belma y cena para socios mayores de 65 años (invitación gratuita). 21.30 horas: Música con DJ Turbina.

Música

Candlelight. Tributo a Hans Zimmer. Concierto a la luz de las velas. 19 horas en el Teatro Pereyra Ibiza. Entradas a 30 € en feverup.com.

Candlelight. Tributo a The Beatles. Concierto a la luz de las velas. 21 horas en el Teatro Pereyra Ibiza. Entradas a 30 € en feverup.com.

Soul Doctor. Soul. Sant Josep es música. 18 horas en Social Point Beach.

Alma Cubana. Fiesta latina. 19 horas en Tropicana de es Jondal.

Black Leaves. Soul. Sant Josep es música. 20 horas en Petunia.

Querencia. Flamenco. Sant Josep es música. 20.30 horas en Tribu.

Joan Carles Marí. Percusión. 21 horas en la sala Jazztabé de Vila.

Conferencia

‘Ibiza. La isla perdida de Walter Benjamin'. Charla con motivo de la exposición del mismo título de Cecilia Orueta. 12 horas en Es Polvorí de Dalt Vila.

Una de las fotografías de la exposición de Monica Craig / Monica Craig

EXPOSICIONES

‘Monica Craig: Unos días de 1953 en Ibiza y Formentera’. Fotografías del año 1953 de la británica Monica Craig cedidas al MACE. Del 9 de julio al 9 de noviembre en el Museu Puget de Dalt Vila.

‘100 años Eduard Micus’. Exposición por el centenario del artista. Inauguración el sábado 12 de julio de 19 a 22 horas. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica en el 971191923. Espacio Micus de Jesús. Hasta diciembre.

Ángel Zabala y colectiva de platos. Muestra de esculturas de Zabvala y platos de barro intervenidos por diferentes artistas de Art amb B. Inauguración viernes 11 de julio a las 20 horas en el centro cultural Can Jeroni de Sant josep. De miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 horas y de jueves y sábado de 18 a 21 horas. Hasta el 27 de julio.

M. Marta Torrassa. 'Hasta la raíz', pinturas. Cada día de 12 a 24 horas en la Sala Aubegrine by Atzaró. Hasta el 31 de julio

Elke Beiner. Collages. Hotel Ocean Drive Talamanca. Hasta el 24 de julio

Amparo López. Hotel Ocean Drive Ibiza. Hasta el 30 de julio

'El monument als corsaris. 110è aniversari'. Muestra de fotografías y documentos sobre el monumento del puerto de Ibiza. De lunes a viernes de 9 a 14.30 horas y sábados de 11 a 13.30 horas en la sala Refectori del Ayuntamiento de Ibiza en Dalt Vila. Hasta el 25 de julio.

Dirk Jensma. 'Spheroids', pinturas. Hotel Los Enamorados de Portinatx. Hasta el 28 de julio.

Mauro García Socuéllamos. 'Armonía en el caos', pinturas. De lunes a viernes de 18 a 21 horas en el Club Diario de Ibiza. Hasta el 14 de julio

‘Ibiza. La isla perdida de Walter Benjamin’. Fotografías de Cecilia Orueta. Es Polvorí de Dalt Vila. De martes a viernes de 18 a 20.30 horas y sábados y domingos de 11 a 13.30 horas. Hasta el 24 de agosto.

'Viento, Sueño y Memoria'. Exposición colectiva de La Petite Galerie. Sa Punta des Molí de Sant Antoni. De martes a viernes de 18 a 21 horas y sábados de 10 a 14 y de 18 a 21 horas. Hasta el 26 de julio.

‘Arca de la Alianza’. Esculturas del ciclo ‘Arche Natura’, del artusta italiano Pep Marchegiani. Sala del Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou. Hasta el 20 de julio.

Irina Zadek. ‘Summertime’, fotografías. De 11 a 14 y de 19 a 21 horas en la sala Ajuntament Vell de Formentera. Hasta el 12 de julio.

Cristina Ferrer. Pinturas sobre Ibiza. Hasta el 10 de agosto en el restaurante Es Xarcu, Sant Josep.

‘Tradicions’. Exposición colectiva de artistas de la Associació MultiArt d’Eivissa (AMAE). De lunes a sábado de 18 a 20.30 horas. Hasta el 12 de julio.

‘La mirada sargantana’. Obras de Rob Loren. Del 26 de junio al 23 de julio en la sala de exposiciones del Centro Cultural de Jesús.

Miquel Barceló. ‘El present permanent’. Obra reciente del artista mallorquín. Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). Hasta el 16 de noviembre.

Spencer Lewis. ‘La noche de día’, pinturas. Exposición del veranbo en La Nave de ses Salines. Hasta el 28 de agosto.

‘Reencuentro’. Obras de Erwin Bechtold y Franco Monti. Estudi Tur Costa de Jesús. Hasta septiembre.

‘Leonardo da Vinci’. Exposición interactiva instalada en la Plaça de sa Riba del puerto de Eivissa. De lunes a domingo de 11 a 14 y de 17 a 23 horas. Visitas comentadas en castellano martes, jueves y sábados a las 12.30 horas y lunes, miércoles, viernes y domingos a las 19.15 horas. Visitas comentadas en catalán lunes, miércoles, viernes y domingos a las 12.30 horas y martes, jueves y sábados a las 19.15 horas. Visitas escolares de lunes a viernes de 9.30 a 11 y de 15 a 17 horas con reserva previa en el 900801137. Hasta el 22 de julio.

Colectiva en También. Obras de Matthias Biberon, Jesús de Miguel, Prudence Dudan, Bertrand Fompeyrine, Sébastien Kito, Benjamin Pelletier y Natalie Rich. Galería También de Santa Gertrudis.

Jaume Marí. ‘Imaginari’, esculturas en metal. Can Jordi Blues Station. Hasta el 14 de julio.

Jean-Marc Bustamante. ‘1995-2025', pinturas, fotografías y esculturas. Galería Parra & Romero de Santa Gertrudis.

Harlys Becerra. 'Symbiosis', pinturas. Hotel Me Ibiza de Santa Eulària.

'Fragmentos de arquitectura'. Exposición y libro de los arquitectos Marià Castelló y Lorena Ruzafa, con textos de Jesús Rodríguez Comes. Sede del Colegio de Arquitectos en Eivissa, Can Llaneres, Dalt Vila. De lunes a viernes de 9 a 14 horas, hasta el 19 de septiembre.

‘Històries de migracions. Eivissa i Formentera, terra de sortida i arribada’. Muestra sobre migraciones del Fons Pitiús de Cooperació. De martes a domingo de 10 a 14 horas en el Faro de la Mola de Formentera. Hasta el 28 de septiembre.

Willie Márquez. 'Carigrafías', pinturas. Estudi Tur Costa de Jesús.

‘Uniones flexibles’. Exposición de pintura de Jesús de Miguel, comisariada por Anna Dimitrova, en ADDA Gallery, la galería ubicada en Paradiso Ibiza Art Hotel, en Cala de Bou. Hasta el 12 de julio.

'Sanç I, Rei de la Corona de Mallorca. El monarca oblidat'. Exposición por el 700 aniversario del final del reinado. Museo Monográfico des Puig des Molins. Hasta el 2 de noviembre.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 20 horas. Night Market: domingos, lunes y martes de 18 a 24 horas, de junio a septiembre.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Cala Llenya. Artesanía, ropa, complementos... Música en vivo. Domingos de 10 a 14 horas. Restaurante Cala Llenya.

Puerto de Ibiza. Mercadillo Hippy y de artesanía. Todos los días de 18 a 1.30 horas. Hasta octubre.

Sant Rafel. Mostra artesanal. Artesanía, cerámica y productos kilómetro cero. Jueves de 19.30 a 22.30 horas, hasta el 11 de septiembre.

Sant Josep. Mercado Ecológico, Local y de Artesanía. Música en vivo y talleres infantiles. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en el centro de Sant Josep. Hasta octubre.

Platja d‘en Bossa. Hippy Market con artesanía, moda y complementos. Calles Ruda y Bruc. Cada día de 18 a 0 horas. De mayo a octubre.

Santa Eulària. Mercadillo de artesanía del paseo de s'Alamera. Todos los días excepto miércoles y domingos de 9 a 14 y de 18 a 21 horas. Hasta el 31 de octubre.

Santa Gertrudis. Mercadillo de artesanía y producto local. Viernes de 18 a 24 horas junto a la plaza de la iglesia. Hasta septiembre.

Cala Llonga. Mercadillo de artesanía. Jueves de 18 a 24 horas en el paseo. Hasta octubre.

Benirràs. Mercadillo Hippy. Martes, jueves y domingos de 12 a 24 horas, junto a la playa. Hasta final de septiembre.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.

Mercado artesano de Sant Ferran: Jueves, viernes y sábados de 20 a 0 horas. Del 30 de mayo al 28 de septiembre.

Mercado artesano de la Mola: Mercadillo hippie. Miércoles y domingos de 16.30 a 22 horas. Del 1 de mayo al 9 de octubre.

Mercadillo de es Pujols: Artesanía y complementos. De lunes a viernes de 19 a 0 horas. Del 1 de mayo al 30 de septiembre.