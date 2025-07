Angelita, la ‘psicóloga’ tras el mostrador de la Lencería Conytel, echa el cierre

En 1983, y con solo 28 años de edad, Ángeles Boned Homobono levantó por primera vez la puerta metálica de la Lencería Conytel, en la calle Catalunya de Vila. En pocas semanas, 42 años más tarde y ya con 70 años, Angelita -así es como la conoce todo el barrio- bajará la puerta por última vez y echará el cierre a este negocio emblemático de la ciudad y, especialmente, del barrio del Eixample.

«Empecé a trabajar a los 14 años y creo que ya es hora de dedicar más tiempo a mí misma y a mi familia» dice esta mujer que es una exponente de una raza en extinción, la del pequeño comerciante que, además de vender, es también amigo, confidente y un elemento vertebrador del tejido social de un barrio.

Angelita recibe el cariño y las felicitaciones de los clientes. / Sergio G. Cañizares

La consulta de Angelita

«Hola, com anam?» «Bé, i valtros?» Estas dos frases son el ritual de saludo cuando alguien entra en la Lencería Conytel. Un lugar donde se va a comprar, pero también donde sabe que va a encontrarse a Angelita y a sus trabajadoras, Claudia, Mariluz y Andrea. Un espacio donde sentirse cómoda y escuchada.

«Siempre digo que mis clientas no necesitan psicólogo, que para eso ya estoy yo. Si la persona me da buen feeling, me gusta charlar con ella. Si la noto un poco baja de ánimos, la intento animar. Aquí una se entera de las cosas que suceden en el barrio. Qué le ha pasado a este o aquel. Quién se ha puesto enfermo. Siempre digo que si hubiera estudiado, me hubiera dedicado a la psicología», explica Angelita.

Conytel es el acrónimo de Confecciones y Telas. En este local del barrio del Eixample de Vila, antiguamente existía el Autoservicio Catalunya, una tienda de comestibles. «Mis suegros se quedaron el negocio. Empezamos vendiendo telas y ropa de bebé y de niño. Mi suegra era muy buena modista, estaba en la trastienda y con la máquina de coser hacía faldas y blusas para las vecinas. Cuando ella se jubiló en 1995 mi marido ya trabajaba en Iberia, así que fui yo quien continuó con el negocio», explica Angelita.

Las imágenes del cierre de la lencería Conytel de Ibiza / Sergio G. Cañizares

Poco a poco el negocio fue creciendo y se especializaron en lencería, corsetería y ropa de baño, ya que la ropa de bebé no les cabía en el exiguo espacio de la tienda. Con el paso de los años, Conytel se ha creado una base sólida de clientes fieles. Pase a que los vientos soplan en contra del pequeño comercio, esta lencería funciona y sigue siendo un buen negocio. ¿Cuál es su secreto?

«Es por el trato que te dan. Siempre te ayudan a encontrar lo que quieres», explica Catia Planells, una de las clientas. «Yo vengo de toda la vida y siempre encuentro lo que necesito. No te quieren vender lo que no te sienta bien, son muy honestas. Como ya me conocen, ya saben lo que me gusta. Cuando vengo aquí, me siento como en casa», explica Luisa Serra, que también se ha acercado a la tienda.

La mayoría de clientas ya está al corriente de la jubilación por Angelita, ya que en el escaparate del establecimiento se ha colgado un cartel que reza ‘Se traspasa este negocio por jubilación en pleno rendimiento’, pero no es el caso de Antònia Costa y Elsa Daura, que no reparan en el anuncio. Cuando les informo del próximo cierre, sus rostros se ensombrecen. Les acabo de dar un buen disgusto. «Ostras, ¿es cierto? Es que Angelita y sus trabajadoras son como de la familia», comenta Antònia Costa.

Un personal que es un tesoro

«Además, Angelita siempre ha tenido a muy buenas dependientas. Encontrar un buen personal en el pequeño comercio es un milagro y ellas son un tesoro», explica Montse González, otra clienta que es también amiga, y que durante medio siglo regentó un centro de estética en Sant Antoni.

Angelita, flanqueada por Claudia Osuna y Mariluz Sánchez. | / Sergio G. Cañizares

En estos últimos años, a Angelita la han acompañado tras el mostrador tres trabajadoras. Una de ellas marchó hace poco, cuando supo que el negocio cerraba. Hasta el último día, continuarán las otras dos dependientas, Claudia Osuna y Mariluz Sánchez.

«Llevo trabajando aquí desde febrero de 2009 y el trato siempre ha sido muy bueno» comenta Sánchez, «lo mejor es el contacto con la gente. Al final te sabes la vida de cada uno y es agradable, aquí tenemos clientes de hace muchos años». Explica esta mujer que siempre ha trabajado de cara al público, y que esto es lo que más le gusta: «Me da pena que la tienda cierre. Tengo una mezcla de tristeza y añoranza». Angelita le ha propuesto que ella continúe con el negocio, pero no lo ve claro: «Ahora me pilla pagando una hipoteca y meterme ahora en algo así no forma parte de mi proyecto vital. Prefiero la seguridad de trabajar por cuenta ajena y tener una nómina».

Claudia Osuna, la más joven de todas y que lleva ocho años trabajando en Conytel, valora la experiencia de estar en un establecimiento con una clientela tan familiar: «No es como una gran franquicia en el que a los clientes no se les hace mucho caso. Aquí todo es más cercano».

El fin de una época

Para Osuna, es una pena que cierren los comercios de este tipo: «Ya casi no quedan tiendas así. Aquí hay pijamas con unas calidades que no encuentras en otro sitio. Hay marcas de lencería que solo se venden aquí, como Chantel o Anita, una marca alemana de tallas grandes que no trabaja con franquicias. O los pijamas Massana. O Punto Blanco, que tiene mucha calidad. O Janira de ropa interior. Y Playtex… marcas de toda la vida que ya se dejarán de encontrar».

Una sensación de pérdida que comparte Manuel Hernández, cliente también veterano de Conytel: «Es algo generacional. Es como un mundo que va muriendo. Desaparece todo lo que hemos conocido. Me da pena, pero así es el siglo XXI. Seguirán habiendo tiendas, pero ya no recibiremos el mismo cariño».

Pasarse la vida detrás de un mostrador tiene mucho de vocacional. Una vocación que ninguno de los tres hijos de Angelita han heredado: «Ellos me han ayudado, sobre todo cuando eran más jóvenes. Cuando teníamos picos de trabajo, en la campaña de navidad, siempre me han echado una mano. Pero ahora ellos ya tienen su vida montada, tienen sus profesiones, y ninguno seguirá con Conytel».

Como sus trabajadoras tampoco quieren lanzarse a la aventura empresarial, ha puesto el negocio en venta. Solo el negocio, ya que el local no es suyo. «Me gustaría que quien se lo quedara continuara con el comercio de lencería, ya que la cartera de clientes ya la tiene hecha y las cosas funcionan. Pero no sé qué pasará, no tengo una bola de cristal».

Lo que sí tiene claro Angelita es que, después de toda una vida trabajando, ahora quiere descansar, lo que no significa quedarse parada: «Yo me tengo que mover, no puedo quedarme quieta. Me apuntaré a cursos, haré gimnasia, ayudaré a mis hijos con los nietos, pero también quiero disfrutar de la calma ahora que vivo en el campo. Pero de trabajar, nada de nada. ¡Yo ya he cumplido!».