Vox Baleares se queda sin tres de sus ocho diputados en dos años de legislatura

"Hemos pasado a ser la tercera fuerza política de Baleares". Así de contundente se expresaba Vox Baleares la noche electoral del 23 de mayo de 2023, cuando prácticamente triplicaron su número de escaños al pasar de los tres de la pasada legislatura a ocho. Sin embargo, con la salida definitiva de Idoia Ribas ya son 3 los diputados (Ribas, Xisco Cardona y Agustín Buades) que han abandonado el grupo parlamentario en apenas dos años. Las constantes crisis internas y las batallas con la dirección nacional dirigida por Abascal han hecho de la inestabilidad el ecosistema donde se mueven los ultraconservadores durante esta legislatura.

El primero en abandonar el barco fue Xisco Cardona cuando la dirección nacional de Vox cerró filas con el ala dura en Baleares y respaldó las decisiones del grupo parlamentario después de que tumbaran el primer techo de gasto de la legislatura. "Hartazgo" y "gran decepción" fueron los términos que el menorquín utilizó para describir los motivos que le llevaron a desvincularse del que era su partido.

"Para mí es inaceptable entrar en coacciones, en chantajes y en las últimas intervenciones que han tenido en la Cámara se han excedido de lo que es el fair play político. Si es legal, al menos no es elegante", expresó Cardona, que no dejó el escaño y pasó a ser diputado no adscrito.

Buades, el siguiente

Prácticamente un año después de la salida de Cardona, fue el turno de Agustín Buades. En este caso, acusó a la dirección nacional de romper el pacto con el PP el pasado verano "de forma unilateral" sin tener en cuenta la opinión del grupo parlamentario. "Sin dar una sola explicación y sin consultarnos desde Madrid se decidió romper el pacto con el PP, no puedo estar de acuerdo con esto", argumentó Buades, quien también mantuvo el escaño y pasó a ser diputado no adscrito.

Asimismo, el diputado se mostró muy crítico con los compañeros que dirigen el grupo parlamentario en Balears y considera que la presidencia del Parlament ya no debería estar en manos de Vox. "Si han roto el pacto de los 110 puntos firmado con el PP no debería haber un presidente de Vox en el Parlament", detalló.

Idoia Ribas también se va

Idoia Ribas ha sido la tercera diputada que abandona Vox en dos años de legislatura. La diputada, que ya se había dado de baja del partido, deja el grupo parlamentario tras el "hostigamiento" recibido por parte de los de Abascal. Así, todavía no tiene tomada la decisión de si dejará el escaño o seguirá formando parte de la Cámara como diputada no adscrita.

"Dije que no me iría del grupo a no ser que el hostigamiento continuase tras mi baja del partido. Como así es, no me queda más remedio que irme. No lo he provocado yo. Así lo han querido los actuales dirigentes de un partido que echa a la gente o la obliga a irse", aseguró Ribas a través de sus redes sociales.

La decisión de la diputada se produce tras la tensión que se vivió en el Parlament el pasado martes entre la propia Ribas y la actual portavoz, Manuela Cañadas. En este sentido, asegura que ella "no inició ninguna disputa", asegurando que esto "es otro ejemplo de la campaña de difamación pública que sufre desde hace más de un año por parte de Vox y la portavoz del grupo parlamentario".

"La portavoz empezó a decir que no tengo principios y que no debería estar ahí. Le dije que si no debo estar en el Parlament podía llamar a los ujieres para echarme. Así empezó una discusión que no oyó ningún periodista y que ha sido convenientemente filtrada por el propio grupo", expresó. En este sentido, Ribas todavía no ha decidido si deja el escaño o se mantiene como diputada no adscrita.

"Lo de que Vox es la tercera fuerza no está tan claro"

Por su parte, desde Més per Mallorca se pronunciaron después de que se hiciera oficial la marca de Idoia Ribas. El portavoz de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia, afirmó ayer que "lo de que Vox es la tercera fuerza empieza a no estar tan claro".

Apesteguia se pronunció de este modo después de que el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, hubiera dado las gracias a Vox, tercera fuerza en las últimas elecciones, por facilitar la aprobación de los presupuestos. "Si sumamos las fuerzas soberanistas, ya hemos sobrepasado a sus socios. Ya estaríamos hablando de la cuarta fuerza parlamentaria y no sé si pronto sus socios también serán superados en número por los diputados no adscritos", argumentó.