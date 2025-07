El senador de Ibiza y Formentera pide la intervención del Defensor del Pueblo ante el desalojo de Can Rova 2

El senador de Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, ha reclamado de nuevo la intervención del Defensor del Pueblo en el caso del asentamiento chabolista de Can Rova 2, cuyo desalojo está previsto para el 15 de julio. Ferrer ha vuelto a dirigirse al Defensor "para alertarle de que en esta zona continúan residiendo familias vulnerables, con menores a su cargo".

El senador dice desconocer "las alternativas de vivienda que se hayan podido implementar por parte de las administraciones competentes, así como de la debida protección de los menores": "Ante las prisas del desalojo y las fechas en las que nos encontramos, la situación de las familias desalojadas puede afectar gravemente a su vulnerabilidad".

El Ayuntamiento de Santa Eulària y la propiedad del terreno de Can Rova 2, que es privado, han estado impulsando el desalojo de la zona, alertando, además, del peligro que implica por el estado de las infraviviendas y las instalaciones precarias de luz y gas butano. Además, el 26 de junio tuvo lugar un incendio originado en la cocina de una autocaravana de Can Rova 2 en la que vivían una mujer y una bebé y que, si bien no dejó heridos, quemó cerca de cien metros cuadrados, tiendas de campaña y chabolas.

"El senador presentó el pasado mes de abril una denuncia ante la Oficina del Defensor del Pueblo, alertando de que los servicios sociales del Ayuntamiento de Santa Eulària no habían puesto en marcha ninguna medida eficaz de apoyo residencial, social o económico, dejando a estas familias en una situación límite", señala la coalición de izquierdas 'Eivissa i Formentera al Senat' en un comunicado de prensa al respecto.

Ferrer sostiene que "los niños y niñas que viven en este asentamiento no están desatendidos por sus progenitores, sino por las instituciones públicas, que tienen la obligación legal y moral de garantizar su bienestar y desarrollo integral". El Ayuntamiento, por su parte, asegura que habitantes de este terreno okupado no dejan entrar ni a los Servicios Sociales ni a la Policía Local. Hace tiempo vallaron la zona y en la entrada a una de las tres parcelas en las que está dividido Can Rova 2 hay un candado y dos cámaras de videovigilancia apuntando hacia afuera, algo ilegal. Los asentados y su abogado niegan que no se deje entrar a trabajadores municipales. El Consistorio asegura que están a disposición de los residentes del asentamiento las oficinas de servicios sociales para que pidan asistencia y se pueda hacer una valoración de su nivel de vulnerabilidad.

Comunicado del PSOE

El PSOE de Santa Eulària ha criticado que desde el equipo de gobierno municipal se insiste en que se les está atendiendo desde Asuntos Sociales, "una atención claramente insuficiente, ya que muchas de las personas afectadas han denunciado que han intentado solicitar ayuda y se les ha denegado por no estar empadronadas, aunque la ley permite el empadronamiento en situaciones de extrema vulnerabilidad y es precisamente el Ayuntamiento quien bloquea este proceso". Los socialistas afirman que esto "condena a las personas a un limbo legal y administrativo absolutamente inaceptable".

"También se afirma que ya han puesto recursos a disposición, pero colocar un número de teléfono o un punto de información no es equivalente a realizar un trabajo activo de campo con personal cualificado que cense, escuche, acompañe y proponga soluciones reales", destaca el PSOE en un comunicado.

El problema, "de un sitio a otro"

El representante de las Pitiusas en la Cámara Alta también ha destacado que "los desalojos forzosos de los campamentos que están proliferando por toda la isla ante la grave crisis de la vivienda sólo provoca trasladar el problema a otro sitio". Con todo, reclama que el Consell de Ibiza y los ayuntamientos "coordinen medidas para hacer frente a esta problemática, poniendo especialmente acento social en la atención a las familias vulnerables".

Desde el PSOE de Santa Eulària también piden coordinación entre administraciones: "Creemos en una solución consensuada y coordinada con el resto de instituciones que busque una respuesta integral, humana y urgente para las familias afectadas por el desalojo".