La aprobación definitiva por el PP y Vox en el Parlament balear de la ley de medidas urgentes para la obtención de suelo que habilita a todos los ayuntamientos de Ibiza, a excepción de Sant Joan, a construir en suelo rústico, sin la obligación de agotar primero el suelo urbanizable y con una tramitación exprés. Una norma que supone un ataque directo a la sostenibilidad de las islas.

Llama la atención

El varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Balears al Ayuntamiento de Sant Antoni, al que obliga a cerrar el aparcamiento de ses Variades en un plazo de tres meses. En una dura sentencia, el tribunal advierte «un claro y grave incumplimiento» del Consistorio a la sentencia de 2021 que le obligaba a cerrar varios aparcamientos ilegales, entre ellos éste.

La llamada casi a la desesperada del Consell de Formentera, que reclama que haya una dotación fija de la Guardia Civil del mar en la isla. Resulta desalentador que la isla que más está sufriendo con la crisis migratoria no reciba ayuda para asistir a los menores no acompañados de los que se tiene que hacer cargo y, además, no cuente con una dotación fija de la Guardia Civil del mar que pueda hacerle frente.