El Ministerio de Justicia recurre a los informes periciales externos para reducir las demoras en Ibiza

El Ministerio de Justicia ha recurrido a las externalizaciones de informes forenses relacionados con casos que llegan a los juzgados de Ibiza, ya que para éstos solo hay una persona ejerciendo de psicóloga forense en las Pitiusas. La Fundación Conciencia, que atiende a niños víctimas de cualquier tipo de maltrato, y el juez decano de Ibiza, Sergio González, coinciden en la necesidad de que los juzgados de las Pitiusas cuenten con al menos dos psicólogos forenses (dependen del Ministerio) de manera permanente, y así se lo hicieron llegar los jueces de aquí al Ministerio de Justicia, con quien han mantenido reuniones en la isla para tratar esta y otras cuestiones.

Dado que la titular de la plaza de psicólogo forense en la subdirección de Ibiza del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Balears se encuentra actualmente de baja, el 25 de junio se incorporó la persona sustituta. En ese entonces hacía alrededor de dos o tres meses que la titular se encontraba de baja, según las fuentes consultadas.

Respuesta del Ministerio

"Desde el inicio de esta situación, como medidas preeminentes, se han redistribuido las pericias externalizadas al Colegio Oficial de Psicólogos para paliar la situación de la subdirección de Ibiza, y se ha solicitado la colaboración de los médicos forenses adscritos al IMLCF para la emisión de ciertas pericias dentro de sus competencias profesionales, con la aquiescencia de los órganos judiciales", explican desde el Ministerio de Justicia a preguntas de este diario.

Además, hay una segunda plaza para este mismo rol, pero no está cubierta. «Está desierta desde que se creó, porque únicamente está prevista para posibles traslados, y evidentemente nadie de ningún otro lugar va a pedir el traslado aquí, porque ya sabemos cuál es el coste de vida», expresaron recientemente el juez decano, Sergio González, y la presidenta de la Fundación Conciencia, Marisina Marí.

Por otra parte, se han firmado convenios con dicha Fundación mediante los cuales esta entidad privada se hace cargo, con sus fondos, del pago de pruebas periciales externas de casos que afectan a menores de edad. «Firmamos un convenio con el decanato de Ibiza y Formentera mediante el cual nosotros nos ocupábamos de pagar las pruebas de peritajes forenses cuando se trataba de menores maltratados con abuso sexual u otro tipo de maltrato grave», explicó Marí. El convenio de penal con la Fundación se puso en marcha alrededor de marzo de 2024 y el de civil en mayo de ese mismo año. El objetivo era reducir las demoras, que en el momento de la firma de dicho convenio podían llegar a ser de «dos o tres años» en algunos casos.

«Ahora, cuando a nosotros nos llega una solicitud para peritaje, el mismo día se contesta y ya se puede comenzar. Es decir, para nosotros no hay dilación», añade Marí sobre la situación actual. Sin embargo, matiza que estos «parches», estas «mejoras» para el corto plazo, no son la solución definitiva y reitera la petición de contar con dos psicólogos forenses: «Ahora una persona hace los informes de violencia de género, de penal de menores, y también de asuntos de custodia y demás». Asimismo, la Fundación Conciencia es una entidad privada y no puede asumir, de manera sostenida en el tiempo, tales gastos, advierte su presidenta.

Hace unos meses, «los jueces de instrucción, el juzgado de violencia», le transmitieron al juez decano «que había determinados procedimientos muy antiguos», incluso «del año 2011 hasta la actualidad, que estaban pendientes de este informe por parte del psicólogo forense». De ahí que los jueces de Ibiza decidieran trasladar al Ministerio un informe detallado con todos los procedimientos que estaban a la espera de la pericia.

Junta de jueces

«Hicimos una junta de jueces y pusimos de manifiesto todos esos informes que faltaban. Lo mandamos al Ministerio de Justicia, al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial», informó el juez decano de Ibiza, que, por otro lado, también ha venido defendiendo la actualización del plus de insularidad y otras medidas paralelas para fidelizar personal en la isla.

«Cuando el Ministerio tuvo conocimiento de esta disfunción, han adoptado toda una serie de medidas: han designado a una forense psicóloga interina para cubrir la baja. Y aparte el Ministerio tiene toda una serie de posibles pericias externas que están distribuidas entre todos los partidos judiciales de las comunidades, en este caso de Balears. Lo que han hecho es tomar todas esas posibilidades de pericias externas por parte de peritos externos que había por toda Balears y las han destinado aquí», agregó González.