Un DJ pedaleará 2.300 kilómetros desde Birmingham a Ibiza: “Esta bici es mi pesadilla”

“Debo admitir que nunca he estado tan estresado en mi vida. Esta bici es mi pesadilla. Tiene tantas cosas, pequeños fallos... ahora mismo es un desastre. Acabo de pasar dos horas arreglando algo y ya no funciona. Estoy haciendo todo lo posible para que esta bici esté lista para el día del lanzamiento [fijado para mañana], pero por ahora va a ser una incógnita si estará lista o no. Simplemente probamos algo y no funciona; y luego lo intentamos, funciona un rato y se para… y todo se vuelve un desastre logístico”. Con estas palabras ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram la mañana de este miércoles Andy Gulch, un DJ y streamer británico que tiene planeado recorrer 2.300 kilómetros a partir de mañana en su bici por una buena causa.

Se trata de un reto que combina música, ejercicio físico y generosidad, además de fuerza mental, ya que quiere pedalear hasta Ibiza… desde Birmingham a Ibiza. Pero no solo eso, sino que quiere hacerlo pinchando música en directo, por lo que está tratando de poner a punto, no sin muchos sobresaltos de última hora, la bicicleta, que irá totalmente equipada con tocadiscos.

Y, ¿cuál es el objetivo de este desafío? Recaudar 20.000 libras, algo más de 23.000 euros, para dos organizaciones benéficas: para el Birmingham Children's Hospital and Charity y The Albion Foundation. Así lo anunció a finales del pasado mes de mayo, cuando dijo que iba a empezar a “customizar” su bicicleta para llegar hasta Ibiza.

El DJ Andy Gulch lleva más de una década en la escena musical. Así que quiere hacer de su pasión una obra benéfica que está previsto que se alargue 40 días que dejarán cientos de anécdotas, sin olvidar el desafío que supone dar pedales en pleno julio a altas temperaturas desde que dé el pistoletazo de salida en el centro de Reino Unido hasta la costa sur de Inglaterra, para cruzar a Francia, de ahí a España y finalmente llegar a la isla balear. Y todos los interesados podrán seguir su día a día a través de sus cuentas oficiales de Instagram, YouTube y TikTok.

Se pueden hacer donaciones a través de su página de Givestar para apoyar esta causa.