Carlos Alcaraz, Ibiza y la semifinal de Wimbledon

El tenista español Carlos Alcaraz está siendo, un año más, la sensación del torneo de Wimbledon, el más antiguo del mundo y que se juega en las pistas del mítico All England Lawn Tennis. La relevancia de este evento tenístico británico se mide también en audiencias y millones de personas ven prácticamente cada partido desde todas las partes del planeta.

Siguiendo con paso firme para ganar este major por segundo año consecutivo, el murciano se ha deshecho este miércoles sin excesivos problemas de Cameron Norris, la última esperanza de los británicos en el torneo, en tres cómodos sets: 2-6, 3-6 y 3-6.

Como es habitual ya en todas las citas de este deporte, una vez finalizado el partido, Alcaraz ha cogido el micrófono para responder a varias preguntas. Entre ellas, sobre qué tenía pensado hacer hasta este viernes, cuando tiene la cita de semifinales ante el estadounidense Taylor Frit. Alcaraz ha intentado hilvanar una frase en la que anuncia aprovecharía para descansar... Hasta que alguien del público ha gritado: "¡Ibiza!". Un nombra que ha resonado en toda la pista. Y que ha arrancado la risa de todos los espectadores.

Alcaraz tampoco ha podido reprimir una sonrisa, ha dejado de hablar y, tras exclamar "Ibiza suena por ahí", dirigiéndose a la grada, ha explicado que no tocaba: "¡No, no! No es el momento" de ir a Ibiza.

Djokovic: "Lo que haga en Ibiza está funcionando"

Las últimas vacaciones del segundo tenista del ranking de la ATP en Ibiza, tras ganar en la tierra parisina de Roland Garros, todavía provocan muchos comentarios. Incluso el gran Novak Djokovic, sobre estas vacaciones que Alcaraz en la isla, aseguró que "lo que haga allí, está funcionado". "Siempre gana antes y después de Ibiza", afirmó el de Belgrado, siete veces campeón en la Catedral, donde ha perdido las dos últimas finales ante el tenista de El Palmar.

Hace apenas dos días, en la rueda de prensa tras su encuentro en Wimbledon ante Andrey Rublev, el mismo Alcaraz explicó que su viaje a la isla este verano no fue solo un descanso, sino una parte fundamental de su preparación para llegar con máxima frescura a los momentos decisivos del torneo. “Ibiza no fue solo un descanso, fue una estrategia mental. Necesitaba desconectar, resetear mi cabeza para poder volver más fuerte”, explicó.

"Muchos tenistas me han hablado de Ibiza. Así que no sé. Voy a pedirle a Ibiza que me pague un poco por eso", comentó entre risas Carlos Alcaraz en sala de prensa de Wimbledon a preguntas de los periodistas.

Se da la circunstancia de que el propio Norris también viajó a Ibiza antes de empezar la temporada de hierba, aunque es evidente que no con tan buenos resultados...