‘Boques de Mar’, un original itinerario poético por la costa de Sant Josep

Eva Tur reunió a varias autoras que conocía del mundo de la poesía ibicenca: "¡Que tampoco somos tantas!", destaca riéndose. Se acuerda como reclutó a las protagonistas del recital que organizaba entonces: "Busqué, tampoco con un criterio muy determinado; quería que las participantes fueran de Ibiza". Tras el recital, y una anécdota incongruente, las participantes de esta función poética se convirtieron en las DesporXades.

Este sábado 12 de julio, se celebra el tercer itinerario poético del colectivo femenino en es Cubells. La función empieza a las 20 horas para las personas con movilidad reducida, y media hora para todos los públicos. El itinerario se inicia en la Casa de Espiritualidad Santa Teresa (Seminario des Cubells). Lo protagonizan cinco poetas, que leen las obras de ocho autoras: Iolanda Bonet, Eva Tur, Neus Cardona, Belén Liñán, Júlia Roig, Conchi Salas, Maria Vila y Teresa Navarro.

El colectivo tiene dos años, y nació de un recital poético (‘Tocades per la poesia’) que la poeta Eva Tur organizó en San Jordi, con motivo del Día de la Mujer y del Día de la Poesía, cuenta ella. En esta ocasión, las autoras se enfrentaron con las reservas del cura acerca de sus poemas: "Este recital lo hicimos en el porche de la iglesia de San Jordi. Por lo tanto, teníamos que pedirle permiso al cura que, cuando ya lo teníamos todo organizado, nos ponía como condición que no recitásemos, por ser mujeres, poesía erótica o que ningún poema tuviese ninguna referencia sexual. Fue gracioso y un poco indignante, en el Día de la Mujer, pero seguimos adelante. Y bueno, como en nuestro grupo de WhatsApp nos reíamos siempre de esta anécdota, alguien dijo: ‘Haremos más recitales y nos pondremos el nombre de DesporXades, como que salimos del porche", narra Eva Tur.

Un homenaje a Nora Albert

Este recital, que marcó la génesis del grupo, era un homenaje a Nora Albert, que había fallecido poco antes. Según Eva Tur, ella fue una pionera para mujeres poetas en la isla: "Cuando empecé a escribir poesía, en mi edad adolescente, ahora tengo 49, había un grupo de poetas más reconocidos aquí en Ibiza. Era realmente una época maravillosa, con poetas de talla. Estaban Antonio Colinas, Jean Serra, Julio Herranz, Carles Fabregat, más tarde Ben Clark y muchos otros. Pero eran hombres en su mayoría, pese a que alguna vez participaba Iolanda Bonet o Paula Malugani. Pero más adelante apareció, hará quizá 20 años, Nora Albert. Fue la primera mujer poeta en Ibiza que empezó a organizar ella más eventos culturales de mujeres o con mujeres. Y yo quizá soy como un poco una heredera de eso. Quizá hemos querido continuar con esta labor. No obligatoriamente tenga que ser solo de mujeres, pero bueno, es bonito darse esta posibilidad; más que bonito, necesario", declara Eva Tur.

‘Boques de Mar’

Foto de es Cubells, donde se celebrará el próximo itinerario poético. / L.D.

Tur tuvo la idea de convertir recitales poéticos en itinerarios mientras recorría el Espacio Micus, situado en la carretera de Cala Llonga. En este lugar se desarrolló el primer recital, ‘Llum i silenci’, "sin ninguna idea de continuidad", confiesa la poeta. Luego, Júlia Roig propuso otro itinerario poético en Dalt Vila (‘Petjades de Claror’). Neus Cardona escogió el sitio de esta tercera edición, ‘Boques de Mar’, después de que una persona de es Cubells sugiriera ubicar el recital ahí para las fiestas. "Lo que me parece precioso de esto de las DesporXades es este carácter tan democrático. No importa que la idea de determinado itinerario surja de una o de otra, luego es todo muy consensuado, todas participamos por igual, opinamos, elegimos el nombre entre todas. Esta idea así de grupo y de hacerlo todo entre todas me parece bonita. Trabajamos en equipo", valora Eva Tur.

El título del evento, ‘Boques de Mar’, hace eco a temas recurrentes de DesporXades, como el silencio o la luz, como muestran los versos del poema de Teresa Navarro, que leerá este sábado: "Les dones poetes canten sense dir i el silenci fa de llum, i la llum, de silenci", "Las mujeres poetas cantan sin decir y el silencio hace de luz, y la luz, de silencio". Según Eva Tur, el término boques tiene resonancias feministas: "La boca es un elemento sensual femenino, pero sobre todo de expresión femenina. Nuestro colectivo salió de esta anécdota del cura, que de algún modo nos quería silenciar. Pues aquí también Boques, supongo que tiene bastante sentido, representa las voces femeninas silenciadas, puede ser sugerente. Me parece bonito enfocarlo así".